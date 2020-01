2020-01-10 10:58:09

Ο κ. Μπαντράς σήμερα το πρωί πήγε στο γραφείο του στην ΑΑΔΕ Καρδίτσας και όταν ξεκλείδωσε το γραφείο του επόπτη για να μπει, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά.



Το θετικό της υπόθεσης .



είναι ότι έπεσε αμέσως και πρόλαβε να τραβηχτεί προς τα έξω με αποτέλεσμα να δεχθεί μικρά κομμάτια στο χέρι, στην πλάτη και στο πρόσωπο και να τραυματισθεί ελαφρά. Ο κ. Μπαντράς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και φυσικά στο κτίριο της Ανδρέα Παπανδρέου όλοι οι συνάδελφοι του ήταν όχι απλά αναστατωμένοι αλλά οργισμένοι από το γεγονός ότι συμβαίνει για δεύτερη φορά παρόμοιο περιστατικό.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διευθυντής, Σ. Καρράς, έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες εδώ και καιρό, τόσο η φορολογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης όσο και η κτηματική υπηρεσία αλλά και η ΔΕΗ για έλεγχο, αλλά δεν έγιναν ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και η κατάσταση παραμένει δραματική.



Ο κ. Καρράς μίλησε για άθλιο κτίριο, χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη μεταφοράς της υπηρεσίας σε άλλο πιο σύγχρονο και χωρίς προβλήματα, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι θα καθυστερήσει πολύ ακόμη το νέο Διοικητήριο, στο οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί και η εφορία.



Να σημειώσουμε πως μετά την εξέλιξη αυτή η εφορία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό σήμερα.



