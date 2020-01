2020-01-12 03:15:15

Η θαλασσα και οι φιλοι



Μπορει να ψαρευουμε και τα ψαρια να ειναι δυσκολα αλλα οταν χρειαζεται παντα θα απελευθερωνουμε αυτα που πρεπει να ζησουν για τον αλβα βητα λογο και ας γυρισουμε σπιτι χωρις ψαρι αλλα και εδω στα απροοπτα μας υπαρχουν και οι φιλοι ,την καλημερα μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

