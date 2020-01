2020-01-21 22:38:30

Έπειτα από πολλούς μήνες καθυστέρησης, η Μπόινγκ προγραμμάτισε για την Πέμπτη την παρθενική πτήση του αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων 777X, που ..



αντικαθιστά το εμβληματικό 777, ανακοίνωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters δύο καλά ενημερωμένες πηγές προσκείμενες στον όμιλο.



Σύμφωνα με τη μία πηγή, η πρώτη δοκιμαστική πτήση θα πραγματοποιηθεί στην εμπορική βάση της Boieng, έξω από το Σιάτλ.



Η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν



<



Η παρθενική πτήση του 777X είχε προγραμματιστεί αρχικά για το καλοκαίρι του 2019 αλλά μετατέθηκε για αργότερα λόγω των προβλημάτων με τον νέο κινητήρα GE9X, που κατασκευάζει η General Electric, και προβλημάτων με τα πτερύγια και την επικύρωση των λογισμικών.



Η Μπόινγκ ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο δικινητήριο αεροσκάφος που έχει κατασκευάσει ποτέ, το οποίο σχεδιάστηκε για να χωρά κατά μέσο όρο 406 άτομα, θα πετάξει για πρώτη φορά στις αρχές του 2020, και το πρώτο αεροσκάφος θα παραδοθεί το 2021. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να παραδοθεί στα μέσα του 2020.



