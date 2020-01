toeidesauto

Η απαράδεκτη ενέργεια του Πορτογάλου που οδήγησε στην αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα - Χάνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.Με μια κίνηση που κανείς δεν μπορεί ούτε να καταλάβει αλλά ούτε και να δικαιολογήσει, ο Ρούμπεν Σεμέδο σώριασε στο έδαφος ένα ball boy της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό, δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Επρόκειτο για μια κίνηση που παραλίγο να προκαλέσει σύρραξη καθώς οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πήγαν να ζητήσουν τον λόγο από τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό για την απαράδεκτη ενέργειά του.Ο διαιτητής Μανούχος ενημερώθηκε για τα όσα έγιναν από τους βοηθούς του και αποφάσισε να βγάλει κίτρινη κάρτα στον Σεμέδο, που όμως ήταν η δεύτερη.Ο Πορτογάλος αποβλήθηκε και θα κληθεί να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής στο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ. Η αποβολή του Σεμέδο μοιάζει η λογική απόφαση αλλά το παράδοξο είναι πως αυτή δεν ήρθε με απευθείας κόκκινη αλλά με δεύτερη κίτρινη, με τον διαιτητή Μανούχο να θεωρεί πως δεν συντρέχει λόγος απευθείας κόκκινης κάρτας.O Σεμέδο ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιοΕγραψε στο instagram: «Συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και συγγνώμη από τον μικρό για αυτή την κακή συμπεριφορά μου, τίποτα δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο... συγχαρητήρια στην ομάδα για την καλή νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος στόπερ σβήνοντας με μονοκοντυλιά την ερυθρόλευκη γραμμή Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.Sorry teammates and sorry kid for this bad attitude nothing justify that... congratulations team for this good victory