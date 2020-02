Η Σκωτσέζα επιστήμων Mary Somerville (Mαίρη Σόμερβιλ) έχει σήμερα την τιμητική της, αφού η Google της αφιερώνει το σημερινό της doodle.Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 2 Φεβρουαρίου του 1826, ένα από τα πειραματικά έγγραφα Φυσικής της Mary Somerville διαβάστηκε στην Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, την Εθνική Ακαδημία Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποτέλεσε το πρώτο ακαδημαϊκό έγγραφο από γυναίκα που δημοσιεύτηκε στις περίφημες Philosophical Transactions, την παλαιότερη έκδοση της επιστήμης στον κόσμο, η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή έως σήμερα.Γεννημένη στο Jedburgh της Σκωτίας, στις 26 Δεκεμβρίου του 1790, σε μια διακεκριμένη οικογένεια της εποχής, η Somerville πέρασε τα πρώτα της χρόνια βοηθώντας τη μητέρα της με δουλειές σχετικές με το σπίτι και απολαμβάνοντας τη φύση στον οικογενειακό κήπο. Στην ηλικία των 10 ετών, ο πατέρας της επέστρεψε από το εξωτερικό (ήταν αντιναύαρχος και ταξίδευε συχνά στις θάλασσες) και αποφάσισε να την στείλει σε οικοτροφείο για μια σωστή εκπαίδευση.Στο οικοτροφείο, η δασκάλα των Τεχνών της εξήγησε πώς οι βασικές αρχές της ζωγραφικής θα μπορούσαν να «ανιχνευθούν» πίσω από τα στοιχεία της γεωμετρίας του Ευκλείδη. Μετά την απόκτηση ενός αντιγράφου του κλασικού βιβλίου «Στοιχεία του Ευκλείδη», η Somerville επικεντρώθηκε στην μελέτη της αστρονομίας και των μαθηματικών. Μετά από χρόνια ανεξάρτητης μάθησης -ήταν κυρίως αυτοδίδακτη- και έρευνας, συνέχισε να δημοσιεύει τα δικά της επιστημονικά έγγραφα και βιβλία.Πορτραίτο της Mary Somerville σε ώριμη ηλικία από άγνωστο καλλιτέχνηΤο 1931, «Ο Μηχανισμός των Ουρανών» (The Mechanism of the Heavens) έδωσε τη δυνατότητα για μια πρωτοποριακή οπτική γύρω από την υπάρχουσα κατανόηση του ηλιακού συστήματος. Ήταν ένα ιδιαίτερα εξαιρετικό δοκίμιο στο οποίο μετέφραζε, σχολίαζε και επεξηγούσε την Ουράνια Μηχανική του Λαπλάς. Το 1834 εξέδωσε το δεύτερο βιβλίο της που είχε τίτλο «Η Σύνδεση των Φυσικών Επιστημών» στο οποίο συγκέντρωσε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την Αστρονομία, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βοτανική και τη Γεωλογία. Αυτό έγινε ένα από τα βιβλία με τις υψηλότερες πωλήσεις του 19ου αιώνα.Είχε το απίστευτο χάρισμα της σύνθεσης εργασιών άλλων επιστημόνων και της απόδοσής τους σε κατανοητή για το ευρύ κοινό γλώσσα ενώ συνέθετε τις ξεχωριστές επιστήμες σε ενιαία και εμπνευσμένα σύνολα.Το 1835, η Mary Somerville και η Caroline Herschel έγιναν οι πρώτες γυναίκες-μέλη της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας. Η Somerville πέθανε στη Νάπολη στις 29 Νοεμβρίου 1872, έχοντας κερδίσει πολλές τιμητικές διακρίσεις κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής της πορείας.Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/