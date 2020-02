Η «βασιλική» γενεαλογία / η φυλή του Dan και των Εδωμίτων έχουν καταλάβει όλα τα κέντρα εξουσίας των εθνών μας στη Δύση. Πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι η βιβλική αιτία και αποτέλεσμα των Δανιτών / Εδωμιτών που τρέχουν άγρια στις κοινωνίες μας. Για να καταλάβετε την προφητεία της Αγίας Γραφής, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Lost Tribes του Ισραήλ είναι οι λευκοί λαοί της Δύσης, τα αρχικά έθνη του ΝΑΤΟ.

The truth is stranger than fiction! 2020-2021 (MUST WATCH)

Ο αντιχρίστος θα παρουσιαστεί ως «Χριστός» (ian), για να αποδώσει «ακόμη και τους εκλεκτούς». Αλλά θα είναι η κυρία Blavatsky και ο ‘Χριστός’ του Αλμπέρτ Πάικ του φιδιού σπόρου, η ένωση του ανατολικού και δυτικού μυστικισμού, και όχι ο Χριστός επικεντρωμένος per se. Θα είναι ένα μίγμα «θεών» και δαίμων. Στη Σκανδιναβία αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα το λιοντάρι ως εθνικό μας σύμβολο ήταν το Λιοντάρι του Ιούδα, αλλά μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι είναι το Λιοντάρι του Νταν αντί ότι ο Ιούδας, ο Βενιαμίν, ο Ναταθάλι και τα υπόλοιπα ξεπερνούν τον φιδωτό σπόρο του Νταν. Αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο και πώς έχουν καταστρέψει όλα τα χριστιανικά έθιμα και νόμους στα έθνη μας, θα δείτε γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα.

Οι άνθρωποι με συνείδηση και με το πνεύμα του Ιησού Χριστού μέσα τους, δεν μπορούν με σιωπηλή συγκέντρωση να τους επιτρέψουν να σκοτώσουν τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι εγγενείς στα σχέδιά τους. Ανεξάρτητα από τη θρησκεία των λαών έχουν σχεδιάσει να σκοτώσουν και να καταστρέψουν τελείως, συμπεριλαμβανομένης της λευκής φυλής. τις άλλες φυλές του Ισραήλ. Ο Θεός πάντα προειδοποιεί τους ανθρώπους πριν από την κρίση, πριν επιτρέψει στον Dan να κάνει τη βρώμικη δουλειά του ως Grim Reapers. Αυτό το άρθρο χρησιμεύει ως μια τέτοια προειδοποίηση, ότι ο λευκός άνθρωπος των χαμένων φυλών του Ισραήλ, ΠΡΕΠΕΙ να θεραπεύσει τη γη τους από κακίες, αδικίες και σκληρή και ασεβή πολιτική, ΟΧΙ ο θεός θα θεραπεύσει τα έθνη μας (2 Χρονικό 7:14). Οι Εβραίοι κατέλαβαν την καταγωγή των Lost Tribes του Ισραήλ, των Λευκών Καυκάσιων στην Ευρώπη, οι Εβραίοι ισχυρίζονται ότι είναι Ισραηλίτες ό, τι δεν είναι, η διαφορά περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Ο Ντόναλντ Τρούμπ (424) είναι η Γεμάτρια του «Μεσσία για τον Οίκο του Δαβίδ» (משיח בן דוד). Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τέρμπ είναι ο Μεσσίας, αλλά ότι η προεδρία του θα προκηρύξει την Μεσσιανική εποχή – για τους Εβραίους. Ο εβραϊκός μασσάχ, ο χριστιανικός αντιχριστιανός – και αυτός με τη μεγαλύτερη δύναμη της εποχής μας, ξεγελάει πολλούς χριστιανούς για να πιστέψει ότι είναι Χριστιανός, όταν είναι στην πραγματικότητα Εβραίος.

φυλή του Δαν – το έμβλημά τους είναι ο Δράκος – συνυπάρχουν με τους Νεφίλους και τους πιστούς του Βάαλ. Θα πάει σε πόλεμο, θα πολεμήσει και θα σκοτώσει τους Ιουδαίους και θα φέρει τη ουτοπική τους Νέα Παγκόσμια Τάξη, όταν θα κυβερνήσουν τον Κόσμο για να το κρεσέντο. Ο ‘Ένας’ που περίμεναν, για αιώνες. Βλέπετε τη σχέση μεταξύ του Δαν και των Εδωμίτων του Ησαύ (ο οποίος ο Θεός μισεί, αναφ. Μαλαχί 1: 3, Ρωμαίους 9:13) εδώ: https://ift.tt/2v4UrJK Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Νταν είναι που αντιπροσωπεύονται από δύο διαφορετικά μονοπάτια, όπως ο Σκορπιός ταυτίζεται με αυτά, ο Αετός, και ο Λιζάρτ, ο Φίδι. Ο ένας είναι προς τα πάνω (πνευματικός), ο άλλος προς τα κάτω (σαρκικός).



Ματθ. 24,4 Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε• “προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.



Ματθ. 24,5 Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα λέγουν• εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στον δρόμον της πλάνης.

Το επώνυμο Trump είναι μια αγγλική έκδοση του γερμανικού ονόματος Drumpf. Στην εβραϊκή γεματρία, η αξία των γραμμάτων στο Don Drumpf είναι 666. (Ο Don ήταν ταυτόχρονα το συντομογραφικό του όνομα και το νόημα «ισχυρός κυβερνήτης»).

Merovingians; 33ο βαθμού (σατανικοί) Ελευθεροτέκτονες



«Η φυλή του Δαν κληρονόμησε την προ-πλημμυρισμένη παγανιστική [λατρεία του Βάαλ] των Χαναανιτών [απόγονοι του Χαμ και του γιου του, Χαναάν] που κατέλαβε τη βόρεια περιοχή της Παλαιστίνης στο όρος. Hermon / Sion. Βρισκόμενος στον παράλληλο [γεωγραφικό πλάτος και μήκος από τον μεσημβρινό του Παρισιού], η αρχαία φυλή του Dan επηρέασε τη βάση του σύγχρονου Τεκτονισμού. Τα σύμβολα της φυλής του Dan χρησιμοποιούνται από τους Μεροβινιόνους Εβραίους, τον Εβραϊκό Οίκο του Stewart και τους Εβραίους συγγραφείς των Πρωτοκόλλων του Σιών [Εκπρόσωποι της Σιών του 33ου βαθμού] ».

«Η δυναστεία των Μεροβινίων ή η Συναγωγή του Σατανά, που σκοπεύει να κυβερνήσει τον κόσμο από το μελλοντικό τους θρόνο στην Ιερουσαλήμ, ισχυρίζεται ότι προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα μέσω του Ιησού Χριστού και της Μαρίας Μαγδαληνής. Ωστόσο, το βάρος των αποδείξεων δείχνει ότι κατέβηκαν από τη φυλή του Dan. Αν και η Γραφή δηλώνει ότι ο πατέρας του Σαμψών ήταν «της οικογένειας των Δανιτών» (Κριτές 13: 2), ο Yair Davidy του Brit-Am Israel ισχυρίζεται ότι η γενεαλογία του περιλαμβάνει επίσης την Μεσσιανική φυλή του Ιούδα: «Ο Samson ο υπεράνθρωπος ήρωας ήρθε από τη φυλή του Νταν, αλλά η μητέρα του ήταν από τον Ιούδα. Ο Σαμψών, από ορισμένες απόψεις, θεωρήθηκε πρόδρομος του Μεσσία που θα έρθει από τον Ιούδα, αλλά η μητέρα του, σύμφωνα με το Midrash θα είναι από τη φυλή του Dan «.

Κάνει το Trump κάτι να προχωρήσει για την απόφαση από την Ιερουσαλήμ σήμερα;

Ένα παλαιότερο όνομα για το Mt. Ο Ερμών είναι ο Όρος Ba’al-Hermon. Δείτε: Παιδιά του Dan – Annuit Cœptis Novus Ordo Seculorum. Ο Όρος Hermon ήταν το λιμάνι εισόδου για μια ομάδα κακών αγγέλων, που κατέστρεψαν την ανθρώπινη φυλή στις ημέρες του Νώε. Ο Όρος Hermon της Αγίας Της Γης: Με Βάση των Ηνωμένων Εθνών που χτίζεται για να παραδώσει τον Αντίχριστο και να ανοίξει τις πύλες της κόλασης (πύλη, πόρτα της πόρτας);

.. παράδοση του Merovingian της μακριά μαλλιά και το όνομα Σαμψών μεταξύ του βασιλικού οίκου θα δείξει την κάθοδο από Σαμψών και έτσι η φυλή του Δαν.»[Bloomer]

ο Όρος Hermon (και το αρχαίο έδαφος του Dan.) Ο 33ος βαθμός έγινε ένα σημαντικό μέρος του Τεκτονισμού, πιθανότατα λόγω μιας ιστορίας που χρονολογείται από τους Ιππότες των Ναών των Ιπποτών, τη γαλλική Merovingian Δυναστεία και τους οικογενειακούς τους δεσμούς με τους Danites ». από το Paris Zero Meridian, όχι από το Λονδίνο / Γκρήνουιτς]

«Ο Ερμών είναι μια οροσειρά στο βόρειο όριο του Ισραήλ. Mt. Οι χιονισμένες κορυφές του Hermon ήταν πηγή πάγου, γνωστού και ως «βουνό του πάγου». Ο πόλεμος έξι ημερών όχι μόνο έδωσε στον Ισραήλ τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ, αλλά και της περιοχής του Όρους Hermon (Golan Heights) ».

το καπέλο είναι η εβραϊκή Μασσαχ, στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης, όπως ο Barrabas, ο Αντίχριστος. Οι Εβραίοι είχαν πολλούς τέτοιους Mashiacs μέσα από τις αιώνες, όλοι τους ίδιους αδίστακτους, όλη την ώρα αποδείχθηκαν ψευδείς, όλη την ώρα χάνουν στην πλήρη εκπλήρωση των υποσχέσεων, αλλά ακόμα αφελείς Εβραίοι προσβλέπουν στον επόμενο από αυτούς τους ουτοπικούς υπερασπιστές ότι τώρα , ναι, τώρα, είναι πραγματικά στο χείλος να κάνουν τον υπόλοιπο κόσμο τους δούλους τους, αν υποστηρίζουν μόνο την επόμενη και τη σημερινή και μόνο εκείνες σε μια ατέλειωτη σειρά υποψηφίων μασιάχες κατά τη διάρκεια των αιώνων. Είναι οι Εβραίοι κάπως ανόητοι ή τι; Ποτέ μην σταματήσετε να πιστεύετε τις υποσχέσεις, γιατί να μην δεχτείτε τον Ιησού Χριστό ως τον πραγματικό Μεσσία, όπως προφητεύθηκε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη;

ο Mashiach



«Ο Mashiach θα είναι ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης που κατεβαίνει από τον βασιλιά Δαβίδ (Ιερεμία 23: 5). Το mashiach συχνά αναφέρεται ως «mashiach ben David» (mashiach, γιος του Δαβίδ). Θα είναι άρτια γνώστης του εβραϊκού δικαίου και προσεκτικός των εντολών του (Ησαΐας 11: 2-5). Θα είναι χαρισματικός ηγέτης, θα εμπνεύσει άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Θα είναι ένας μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης, ο οποίος θα κερδίσει μάχες για το Ισραήλ. Θα είναι ένας μεγάλος δικαστής, ο οποίος κάνει δίκαιες αποφάσεις (Ιερεμίας 33:15). Αλλά πάνω απ ‘όλα, θα είναι ανθρώπινο ον, όχι θεός, δούμι-θεός ή άλλο υπερφυσικό ον. »

Ένας σαρκικός άνθρωπος, για ένα υλιστικό σαρκικό βασίλειο, το Αντίχριστο βασίλειο των Εβραίων:

Ο ραβίνος λέει 666 – το σήμα του θηρίου =

«Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός έξι αντιπροσωπεύει τον φυσικό κόσμο. () Ο αριθμός 666 θα μπορούσε έτσι να αντιπροσωπεύσει τη δύναμη και την τελειότητα του φυσικού κόσμου, που διδάσκει ο Ιουδαϊσμός στην Μεσσιανική εποχή, όταν ο φυσικός κόσμος θα φτάσει στον τελικό του σκοπό, να είναι ένα όχημα μέσω του οποίου δημιουργείται η εμπειρία του Δημιουργού »

Ο Ντόναλντ? Ο Δανίτης

Ο Ντόναλντ είναι ένα Κελτικό όνομα. Η μητέρα των ατέλειων ήταν η Μαρία και ο πατέρας Φρέντερικ Χρίστος «Φρεντ» Τρούμπα, η μεγαλομάρτυρα Ελισάβετ Χρίστου Τρόμμ, που θεωρούνταν ως ημικάρχης της οικογένειας του Τρούμπα και έρχονταν στις ΗΠΑ από τη Σκωτία, γεννημένοι σε μια φάτνη / πεντανόστιμη καλύβα. Η Elizabeth Christ Trump παντρεύτηκε τον Frederick Trump το 1902. Ο Donald έρχεται από δύο λέξεις: ο ‘Dumno’ σημαίνει ο κόσμος και ο ‘Val’ που σημαίνει ηγεμόνας. «Ο Ντόναλντ» σημαίνει παγκόσμιος ηγέτης!

Ισχύει στα γονίδια; Όλοι οι αμερικανοί πρόεδροι του μπαρ βγαίνουν από έναν μεσαιωνικό αγγλικό βασιλιά

Ένα Λιοντάρι χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τον Δαν (Γένεση 32:22).



Ένα Λιοντάρι χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει το Ισραήλ (Αριθμοί 24: 9, Αριθμοί 23:24).



Ένα λιοντάρι χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τον Ιούδα (Γένεση 49: 9).

Ο Άγιος Ιππόλυτος λέει ότι ο Αντίχριστος στο τέλος του χρόνου θα προέρχεται από μια από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, δηλαδή από τη φυλή του Dan.

Όλες οι γραφές υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Αντίχριστος θα προκύψει από τη φυλή του Dan και ότι η σύγχρονη τοποθεσία αυτής της φυλής συσχετίζεται σαφώς με τον αριθμό 33. Τώρα στον 33ο γεωγραφικό πλάτος στο βόρειο Ισραήλ βρίσκεται το Όρος Σιών γνωστός ως Mount Hermon) και ενώ δίνεται μεγάλη προσοχή στο Ιερό Ναό της Ιερουσαλήμ ως θέση του Τρίτου Ναού, πιθανότατα θα διαπιστώσουμε ότι ο δαιμονικός Αντίχριστος και οι οπαδοί του θα στήσουν το τρίτο τους Ναό στο όρος. Σιών, στον 33ο βαθμό στο Βόρειο Ισραήλ! «

Το κοινοβούλιο της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, ο ΟΗΕ, είναι ήδη σε καλή θέση στο Mt. Σιών / Mt. Hermon με το UNDOF. Η Ιερουσαλήμ είναι πιθανώς ως επί το πλείστον για επίδειξη, για να εξαπατήσει τους Εβραίους και τους Χριστιανούς και άλλους.

United Nations Base on Mt Hermon – 33rd Parallel – Nephilim Portal

ο Εβραϊκός Ραβίνος λέει ότι το Τράμπ θα κάνει την Αμερική καθαρή και καλή για να επιφέρει τον (εβραϊκό) μεσσία. Η Αμερική είναι κακό, αλλά το Trump πρόκειται να το κάνει καλό (για τους Εβραίους), λέει ο ραβίνος.

Ο Ιησουίτης Donald Trump ως Βαβυλωνιακός άρχοντας είναι σύμφωνος με τον Ιππόλυτο που λέει:

«Επειδή είναι σίγουρο ότι είναι έτοιμος να βγει από τη φυλή του Δαν και να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν πρίγκιπα τυράντο, έναν φοβερό δικαστή και κατηγορούμενο, όπως μαρτυρά ο προφήτης όταν λέει:« Ο Dan πρέπει να κρίνει τον λαό του, μια φυλη στο Ισραηλ. »Γένεση 49:16 Και ενας αλλος μπορει να λεει οτι αυτος εννοηθηκε ο Σαμσωνας, ο οποιος ανεβαλε απο τη φυλη του Dan, και εξετασε τους λαους του για εικοσα ετη. Αυτό, ωστόσο, έγινε εν μέρει μόνο καλό στην περίπτωση του Samson. αλλά αυτό θα εκπληρωθεί εντελώς στην περίπτωση του Αντίχριστου. Και για τον Ιερεμία, μιλάει με αυτό τον τρόπο: «Από τον Δαν θα ακούσουμε τον ήχο της οξύτητας των αλόγων του. ο Ιερεμίας 8:16 Και πάλι, ο Μωυσής λέει: «Ο Δαν είναι λιοντάρι του λιονταριού και θα πηδήξει από το Μπασάν.» Δευτερονόμιο 33:22 Και για να μην πέσει κανένας στο λάθος να σκεφτόμαστε ότι αυτό μιλάει για τον Σωτήρα, ας τον παρακολουθήσουμε. «Dan,» λέει, «είναι ένα λιοντάρι του λιονταριού. «Και ονομάζοντας έτσι τη φυλή του Dan ως εκείνη από την οποία ο κατηγορούμενος προορίζεται να φερθεί, έκανε το θέμα στο χέρι αρκετά ξεκάθαρο. Διότι, όπως γεννήθηκε ο Χριστός από τη φυλή του Ιούδα, ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από τη φυλή του Dan. Και όπως ο Κύριος και ο Σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, μιλήθηκε ως προφητεία ως λιοντάρι για λογαριασμό ή για τα δικαιώματα και τη δόξα Του, με τον ίδιο τρόπο έχει επίσης η Γραφή την προφητική περιγραφή του κατηγορούμενου ως λιοντάρι, λόγω του τυραννία και βία.

Για να δημιουργηθεί ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος για να σκοτωθούν οι Σαμπάδες κυρίως οι Χριστιανοί και οι Λευκοί, όταν δύο άτομα, όπως ο Τρούμπα και ο Πούτιν, δημιουργούν τα έθνη τους «εναντίον του άλλου», ελέγχονται και από τους ίδιους. Δεν μπορείτε να διεξάγετε πόλεμο αν δεν ελέγξετε δύο άτομα για να το ρυθμίσετε και για να ελέγξετε την έκβαση του, πρέπει να ελέγξετε την ηγεσία και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς όπως ελέγχθηκε ο Χίτλερ.

Θα προκαλέσει τρομερούς πολέμους και καταστροφές, θάνατο και χάος αν είναι επιτυχείς. Έχουν ήδη από καιρό απορρίψει τον ακρογωνιαίο λίθο για το Ναό, «απορρίπτουν τα κεραμίδια των οικοδόμων [χτιστών]» (Πράξεις 4:11, Ψαλμός 118: 22, Ματθαίος 21:42). Θυμηθείτε ότι ο μόνος πρωταρχικός εχθρός τους είναι ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, το Πνεύμα του Χριστού, έχουν σκουπίσει τα έθνη μας καθαρά για όλα τα χριστιανικά σύμβολα και αξίες μέχρι τώρα και ο δευτερεύων εχθρός είναι οι Χριστιανοί Ισραηλίτες, η λευκή φυλή που έφερε το Ευαγγέλιο του Χριστού στον κόσμο. Όλα τα άλλα έθνη και θρησκείες είναι απλά εργαλεία για το μίσος τους για όλους και για όλα τα Χριστιανικά.

Εάν μπορούν να πάρουν τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο ως συνέχεια των 1 & 2, θα μπορέσουν να σκοτώσουν λίγο περισσότερο και εύκολα να πείσουν το υπόλοιπο ζωντανό στο σύστημα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, οι άνθρωποι κουρασμένοι από πολέμους και δολοφονίες θα συμφωνήσουν σε όλα να σταματήσει. Το Will Trump θα προκαλέσει και θα δημιουργήσει έναν τέτοιο πόλεμο;

Για να εγκαταστήσετε το Trump ως «χριστιανός» είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να χλευάζετε τον Χριστιανισμό ενώπιον του Θεού, να τους κάνετε αποτροπιασμούς και λατρευτές ειδώλων αντί των χριστιανών και να τους κάνετε ηθικά υπεύθυνο. Αλλά το Τράμπ είναι πολύ πιο Εβραίος από χριστιανός. Δεν θα ακούσετε για αυτό στα mainstream μέσα ενημέρωσης.



Ματθ. 19,24 Και πάλιν σας λέγω, είναι ευκολώτερον να περάση γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνι, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”.

100% PROOF TRUMP IS A MASON HE IS A PART OF THE SYNAGOGUE OF SATAN

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος πρέπει να προωθηθεί εκμεταλλευόμενος τις διαφορές που προκαλούνται από το «agentur» []. Θα αποδεσμεύσουμε τους Νιχιλιστές και τους αθεϊστές και θα προκαλέσουμε ένα τρομερό κοινωνικό κατακλυσμό που με όλη του τη φρίκη θα δείξει σαφώς στην τα έθνη την επίδραση του απόλυτου αθεϊσμού, την προέλευση της αγριότητας και της πιο αιματηρής αναταραχής. Τότε παντού, οι πολίτες, υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους εναντίον της παγκόσμιας μειονότητας των επαναστατών, θα εξοντώσουν εκείνους τους καταστροφείς του πολιτισμού και το πλήθος, απογοητευμένοι από τον Χριστιανισμό, των οποίων τα αποϊστικά πνεύματα από την στιγμή αυτή δεν θα έχουν πυξίδα ή κατεύθυνση, ανήσυχοι για ένα ιδανικό, αλλά χωρίς να γνωρίζει πού να κάνει την λατρεία του, θα λάβει το αληθινό φως μέσα από την καθολική εκδήλωση της καθαρής διδασκαλίας του Lucifer, που τελικά θα βγει από την κοινή γνώμη. Αυτή η εκδήλωση θα προκύψει από το γενικότερο αντιδραστικό κίνημα που θα ακολουθήσει την καταστροφή του χριστιανισμού και του αθεϊσμού, που θα κατακτηθούν και θα εξοντωθούν την ίδια στιγμή. 33 μοιρών Ελευθεροτέρου Άλμπερτ Πάικ της Σκωτικής Τάξης

Is Trump From the Tribe of Dan?

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, κάποτε, μέρος των καταλυμάτων του Τεκτονισμού ήταν χριστιανικός, αλλά σε κάποιο σημείο της ιστορίας ήταν από πειρατεία από το διεθνές κασσίτερο και τον ταλμωδικό καμπαλισμό. Πιστεύω ότι πρόκειται για την άνοδο της τραπεζικής αυτοκρατορίας του Βαρόνου Ρότσιλντ και την άνοδο και την επιρροή του μοναδικού εβραϊκού καταφυγίου του B’nai Brith, του χριστιανικού τμήματος του Τεκτονισμού, εξελίχθηκε και έγινε μέρος της «θρησκείας της ανομίας», όπως η Βίβλος το ορίζει. Δεν ήθελα να πω ότι ούτε ένα μέρος του Χριστιανισμού θα επιβίωσε μέχρι σήμερα, καθώς ο Θεός χρειάζεται πιστούς ανθρώπους στην εξουσία να επηρεάζουν το καλό σε αυτόν τον κόσμο, ανοιχτά και σε μυστικές κοινωνίες.

https://ift.tt/2UvaafM

Η συνέχεια εδώ



https://ift.tt/2vOXg29

Μάθετε περισσότερα για το οικογενειακό δέντρο του Trumps (Drumpf’s) και την οικογενειακή τύχη τους που γίνεται σε πόρνες και πορνεία:

Donald Trump Draft Dodger Vietnam De Rhine WW2 Rodenroth pi PIMP Percy Pierce McLeod Palestine Johan

«Είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε τα κλειδιά για τον τερματισμό του θανάτου, τα μυστικά της ενέργειας και του σύμπαντος, τα διαστημικά ταξίδια» – και όλα τα υπόλοιπα .. υποσχέσεις, υποσχέσεις ..

Γεν. 3,4 Είπε δε τότε ο όφις προς την γυναίκα· “δεν θα αποθάνετε· κάθε άλλο.

Οι υποσχέσεις, οι υποσχέσεις .. οι λέξεις των Σπόρων των φιδιών είναι φτηνές ..

Λέω; Θα πεθάνετε! Είσαι προετοιμασμένος ?

IMPEACH & ARREST 9 11 INSIDER PRESIDENT TRUMP, proof he knew about 9 11 before it happened!!!!

Trump’s Speech to the New World Order!

Ψαλ. 91,13 Ομως ο δίκαιος άνθρωπος θα ανθίζη πάντοτε, όπως ο φοίνιξ· θα αυξηθή και θα πληθυνθή, όπως τα κέδρα του Λιβάνου.

Ματθ. 10,26 Ιδού ότι σας προείπα τι θα συναντήσετε στο έργον σας. Λοιπόν μη φοβηθήτε αυτούς, που θα σας συκοφαντήσουν και θα σας καταδιώξουν. (Η αθωότης σας θα λάμψη και η αλήθεια του Ευαγγελίου, που είναι σήμερα κρυφή και άγνωστος, θα γίνη γνωστή). Διότι δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένον που δεν θα ξεσκεπασθή και κανένα κρυφό που δεν θα γίνη γνωστόν.

ΑΜΩΣ 8:1-14

Πραξ. 4,26 Παρετάχθησαν εις πολεμικήν παράταξιν οι βασιλείς της γης και εμαζεύθηκαν στον ίδιον τόπον όλοι οι άρχοντες εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του Μεσσίου, τον οποίον ο Θεός έχρισε βασιλέα, προφήτην και αρχιερέα.

Ματθ. 20,16 Ετσι θα είναι πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταία και ειργάσθησαν με ζήλον και θα είναι τελευταίοι οι πρώτοι, ένεκα του φθόνου και της χαλαρώσεώς των. Διότι πολλοί είναι εκείνοι που έχουν κληθή, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, που θα εργασθούν μέχρι τέλους με φλογεράν επιθυμίαν και θερμόν ζήλον”.

Beatles – Let It be lyrics

