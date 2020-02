[05/02/2020 - 12:21]

Δύο αντικείμενα πάνω από τα βουνά του Άρη υποδηλώνουν την ύπαρξη ΑΤΙΑ ή πουλιών στον πλανήτη

Πολλές από τις φωτογραφίες που μας έστειλε το Curiosity, το οποίο κυκλοφορούσε στον πλανήτη Άρη για αρκετά χρόνια μας εκπλήσσουν και δημιουργούν ανησυχίες.

Πρόσφατα, ο ερευνητής της Αργεντινής Marcelo Irazusta ανακάλυψε ότι σε μία από τις φωτογραφίες υπήρχαν δύο αντικείμενα στον αέρα πάνω από τα βουνά του πλανήτη.

Αρκετοί ερευνητές επεσήμαναν την πιθανότητα ότι ήταν πουλιά – αν όχι ΑΤΙΑ. Μάλιστα, μια φιγούρα δίνει την εντύπωση ότι μπορούσε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη πτηνών στον Άρη.

Ωστόσο, κανείς δεν παραδέχεται επίσημα αυτές τις υποθέσεις, έτσι τα δύο αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τα βουνά στον Άρη, επαφίονται στην κρίση του καθενός από εμάς.

Δείτε ένα ημικυκλικό αντικείμενο και ένα ακόμη να αποθανατίζονται στον αέρα, σύμφωνα με την φωτογραφία Sol 1448-2-XXXX, στον επίσημο σύνδεσμο που δίνεται στην συνέχεια ή στο βίντεο που ακολουθεί παρακάτω:

