Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Πανδημία – «επικείμενη απειλή»! Corona Virus: Οι αριθμοί Κανείς δεν μιλάει! –χαμος βίντεο-Περιορισμός των πολιτικών δικαιωμάτων

Πόσο ακριβείς είναι οι τρέχοντες αριθμοί; Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουν το όριο για πανδημία δοκιμές.

Πρόσφατα προσπάθησαμε να/θα μιλήσουμε για την πρόληψη με φίλους και οικογένεια. Είναι αστείο πόσοι άνθρωποι πληρώνουν χιλιάδες για διαφορετικούς τύπους ασφάλισης κάθε χρόνο, αλλά δεν έχουν καν κάποια συλλογή από βασικά πράγματα στο σπίτι τους. Θα υπάρξουν τόσοι πολλοί απελπισμένοι άνθρωποι, αν αυτό ξεφύγει από τον έλεγχο.

Δεν είναι λόγος αρκετός για την οικονομική ζημία που θα έχει στις παγκόσμιες αγορές. Η φούσκα έχει καθυστερήσει να σκάσει.

Πεθαίνουν μέσα στα σπίτια τους

People infected with corona virus die at home

Μάθετε την αλήθεια σε αυτό το βίντεο

Coronavirus Truth

«Τα δεδομένα είναι προφανώς ατελή» => Η Κίνα έχει κολλήσει.

Ιαπωνία, δήλωσε νωρίτερα, θα ήταν ότι είναι «δύσκολο» ο έλεγχος των 3.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Όταν μια χώρα του πρώτου κόσμου δεν μπορούν να δοκιμάσουν μερικές χιλιάδες ανθρώπους, τότε γιατί θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι «επιβεβαίωσε» περιπτώσεις είναι κοντά στον πραγματικό αριθμό των ατόμων που έχουν μολυνθεί;

Μία από τις καλύτερες παραλλαγές με την ισπανική γρίπη είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης την κάλυψαν και τοτε εκείνη τη στιγμή. Όσο περισσότερα πράγματα αλλάζουν, τόσο περισσότερο μένουν τα ίδια.

Ο ίδιος ο ιός δεν μπορεί να κλείσει το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά η έλλειψη μεταφοράς από την Κίνα θα οδηγήσει σε κενά ράφια και αναταραχές σε όλο τον κόσμο.

Corona Virus 6 Month Simulation

Amid Coronavirus Outbreak : US Navy Challenges China In The South China Sea With Largest Operation

Έχει κανείς παρατηρήσει ότι η αναταραχή στην Κίνα έχει εξαφανιστεί από τη συζήτηση;

Η αντίδραση της Κίνας ήταν εξαιρετικά δυσανάλογη σε σχέση με τους «επίσημους» αριθμούς που δείχνουν ότι …

Πριν από 4 ημέρες 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν το Γουχάν ΠΡΙΝ η απαγόρευση έλαβε χώρα. Διαπιστώνεται σήμερα ότι υπήρχαν στην πραγματικότητα 5 εκατομμύρια.

Θα επιλυθεί κάποτε «… Πώς φτάσατε στο συμπέρασμα αυτό; Κανείς, ούτε καν οι επαγγελματίες, ξέρει πώς θα τελειώσει. Θα μπορούσε να μεταλλαχθεί για να γίνει πιο επικίνδυνο, θα μπορούσε να μολύνει, σύμφωνα με έναν ειδικό του Χονγκ Κονγκ ο οποίος αντιπροσωπεύει το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Αμερική εξαρτάται από το 97% από την Κίνα. Πώς θα το πετύχει η Αμερική, ενώ η Κίνα θα κατακλύζεται; Αυτό θα μπορούσε να παραμεληθεί με πολλούς τρόπους εάν η Αμερική δεν μπορεί να πάρει ούτε αντιβιοτικά ούτε απλά αναισθητικά.

Coronavirus: The Numbers No One is Talking About…

Περιορισμός των πολιτικών δικαιωμάτων μέσω της πίσω πόρτας

Η κλίμακα επιβαρύνσεων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, η οποία έχει παραβιαστεί σε μεγάλο βαθμό από το κοινό, εφαρμόζεται τώρα. Η απόδειξη και η πολιτική ανυπακοή μπορεί τώρα να είναι δαπανηρή

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer (CSU) εισήγαγε ένα χρονοδιάγραμμα των τελών για την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2019. Για παράδειγμα, οι παραπομπές και οι έλεγχοι ταυτότητας υπόκεινται σε τέλη. Αυτό συνέβη σχεδόν απαρατήρητο από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Special Report- Coronavirus and Medical Martial Law!!! Jan 24 2020

Μια εντολή πρώτης παραλαβής κοστίζει 88,85 ευρώ, ένας έλεγχος ταυτότητας 53,75 ευρώ, διαταγή επιμέλειας 74,15 ευρώ, επεξεργασία ταυτότητας: 59,50 ευρώ, επιβολή επιμέλειας για κάθε τρίμηνο μιας ώρας 6,51 ευρώ. Για μια κανονική αστυνομική επιχείρηση, μπορεί να προκύψουν υψηλά τριψήφια ποσά.

Λόγω του νέου κανονισμού, τα πρώτα αιτήματα πληρωμής αποστέλλονται τώρα στο NRW. Μια γυναίκα θα πρέπει να πληρώσει € 550 επειδή άφησε τη βαλίτσα της χωρίς επιτήρηση στο κεντρικό σταθμό του Ντίσελντορφ. Βρέθηκε μόνο μετά από 30 λεπτά, όταν υπήρχε ήδη μεγάλη κλειδαριά στις αποσκευές.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δραστηριοποιείται κυρίως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια, αλλά χρησιμοποιείται και για διαδηλώσεις κατόπιν αιτήματος των ομοσπονδιακών κρατών.

Coronavirus Named*Cover Up2020*5G Launched In Wuhan While They Pesticide The Sky*Corona~Shot Next

Ο ιός αυτός θα μας σκοτώσει όλους αν έρθει και στην Ελλάδα

Coronavirus Is going to kill everyone!! But not yet….

Ο γέροντας Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης προέβλεψε για την Ελλάδα και τους λαθρο που θα φέρουν εμφύλιο και για κάποια αρρώστια (ιό) που θα σκοτώσει πολλούς.

Έρχεται πείνα – Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης (Συμβουλές επιβίωσης)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ:ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΙΝΑ «Θά ἔχουμε πολλές φασαρίες.Ἔρχονται δύσκολες ἡμέρες»

