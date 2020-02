Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Έχουν ήδη τον προγραμματισμό αυτό από την αρχή του χρόνου!

Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό, τι θα μπορούσατε να φανταστείτε βλέποντας τα στοιχεία εκεί. Οι συνδέσεις σε όλο τον κόσμο είναι σχεδόν απίστευτο, όλοι συνδεδεμένοι από το Α ως το Ω. Οργανισμοί, εκτός από το καλό των ανθρώπων, όλα τα μυστικά που κρύβουν. Ο συμβολισμός Σατανικός στο σύστημα, τα μέρη του κακού. Το κακό δεν γνωρίζει σύνορα, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Για αιώνες και περισσότερο μας έχει υποδουλώσει, όλοι έχουν προγραμματιστεί οι θάνατοι και οι κακουχίες. Ενώ η αλήθεια διαφωτίζει ό ξυπνά πολλούς, εξαπλώνεται και ανοίγει τα μάτια των άλλων. Όσοι αρνούνται να δουν κάτι ή δεν το έχουν ακόμα παρατηρήσει σύντομα θα είναι σε μεγάλη έκπληξη. Η μεγάλη αφύπνιση συμβαίνει, το φως αποκαλύπτει όλες τις σκοτεινές πράξεις.

Ένας κοσμικός αγώνας θα είναι αόρατος για το κοινό και είναι καλό που το πετυχαίνει. Εκείνοι που διέπραξαν τις φρικαλεότητες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, κανένας δεν θα ξεφύγει. Η υπόθεση Epstein, η οποία ξεκλειδώνει τα πάντα, η δικαιοσύνη έρχεται.

EVERYONE NEEDS TO PREPARE FOR THIS….

[embedded content]

IT’S GETTING WORSE AROUND HERE BY THE SECOND….

[embedded content]

THE BAPHOMAN IS THE LATEST TREND BEING NORMALIZED…#THEGOAT

[embedded content]

»Η ΑΝΤΖΕΝΤΑ 21 ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ 2030» !!! [Α’ Μέρος] (βίντεο)

Όλα όσα συμβαίνουν στην Πατρίδα μας, τα οποία τα τελευταία δέκα μνημονιακά χρόνια, έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε, έχουν σχεδιαστεί σε όλες τους τις λεπτομέρειες, σε ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΗ, ΑΠΑΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ, ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ…

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΜΥΑΛΑ… ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

ΟΗΕ = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.

Είναι από τους ελάχιστους ΕΛΛΗΝΕΣ, που αποκαλύπτουν τους κρυφούς σατανικούς στόχους των Εβραιοσιωνιστών σε βάρος όλων των λαών.

Είναι ίσως το μοναδικό Κίνημα που αγωνίζεται, παραθέτοντας στοιχεία που δεν αμφισβητούνται.



Ακούστε τον με πολλή μεγάλη προσοχή… και διαδώστε το βίντεο.

Πρέπει να μάθουν όλοι τι μας περιμένει.



Γιατί αυτά που έρχονται, ούτε καν τα υποψιάζεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Ακούστε το βίντεο και διαδώστε το… δεν αρκεί να γνωρίζετε εσείς… πρέπει κι άλλοι συμπατριώτες να πληροφορηθούν, να γνωρίζουν, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Καλλιόπη Σουφλή

Πέμπτη 6-2-2020, »Η ΑΝΤΖΕΝΤΑ 21 ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ 2030» !!! [Α’ Μέρος]

[embedded content]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.5 ΕΠ.15 ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ILLUMINATI (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ)

[embedded content]

Ο Κένεντι μιλά για τους Ιλουμινάτι

[embedded content]

Μήνυμα σε ελληνική ταινία: Ότι θέλει ο λαός. – Διπλό μήνυμα – Ιλλουμινάτι

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

