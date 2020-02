2020-02-14 10:40:14

Εκνευρισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου, αναγκάστηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τετάρτης. Αρχικά, απάντησε ως εξής στην ερώτηση για τη φημολογία ότι θα την δούμε στο Just the 2 Of Us: “Ο λόγος που βγήκα από μπροστά, είναι ότι σέβομαι τη δουλειά σας. Όταν έχω κάτι ξέρετε ότι θα το επικοινωνήσω μαζί σας. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε σήμερα”. Στη συνέχεια, όταν την ρώτησαν για το αν είναι ζευγάρι η Δανάη Μπάρκα με τον Νίνο, αρκετά ενοχλημένη, η Βίκυ Σταυροπούλου είπε:



“Θα ξανασυστηθούμε; Ντροπή. Δηλαδή έχετε τόσο ωραία θέματα, ασχοληθείτε με πιο ουσιαστικά πράγματα. Είναι δυνατόν να βλέπουμε έναν φίλο μας ή να πηγαίνουμε σε μαγαζιά που είναι φίλοι μας και να μας κολλάνε ταμπέλες; Κουτό δεν είναι; Το κουτό δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μετά κάθεται ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εμένα αυτό με στενοχωρεί βαθιά. Με στενοχωρεί να μη σέβονται οι άνθρωποι τους άλλους ανθρώπους. Εγώ και η Δανάη προσπαθούμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους και να τους εκτιμάμε. Κάτι που δεν ισχύει είναι πραγματικά ενοχλητικό και το θεωρώ και κουτό, γατί εκτίθενται μετά αυτοί που λένε τις βλακείες. Φυσικά και στενοχωρήθηκε η Δανάη. Ξέρετε ότι είναι φίλη μας η Δέσποινα Βανδή. Στις γιορτές πήγαμε λίγο παραπάνω. Είναι δυνατόν να κάθονται τώρα να βγάζουν τέτοια…; Μου φαίνεται χυδαίο”.



