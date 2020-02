Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Πραγματικά προκαλούνε σεισμικές παρενέργειες οι πολύ αποκαλυπτικές ομολογίες του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για την Νέα Τάξη σύμφωνα με τις οποίες: εμείς (η Νέα Τάξη), δημιουργήσαμε την ισλαμική τρομοκρατία για να εμφανιστούμε στην συνέχεια ως αυτοί που θα σώσουν τον κόσμο από το φόβο των τρομοκρατικών επιθέσεων. Εμείς (η Νέα Τάξη), προκαλέσαμε τις τεράστιες οικονομικές κρίσεις για να εμφανιστούμε στην συνέχεια ως οι μόνοι που θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα για να μας εμπιστευτεί ο κόσμος.

Τώρα πάλι εμείς (η Νέα Τάξη), αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ισλαμικής τρομοκρατίας(που στην ουσία αυτοί οι ίδιοι το δημιούργησαν). Εμείς (η Νέα Τάξη), αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την παγκόσμια οικονομική κρίση(που αυτοί οι ίδιοι την δημιούργησαν) και τρίτον εμείς (η Νέα Τάξη), έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την σύγχρονη θανατηφόρα επιδημία(που δεν μας λέει όμως ποιοι και γιατί την δημιούργησαν).

Σε αυτό το σημείο είναι εντυπωσιακό πως χαρακτηρίζει την Κίνα Δούρειο Ίππο, δηλαδή αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε, ο Δούρειος Ίππος της επικράτησης της Νέας Τάξης.

Παγκόσμια ριζοσπαστική ισλαμική, οικονομική κρίση και τώρα επιθετικό κομμουνιστικός δούρειος ίππος, όλα κλείνουν όλες οι εταιρείες στην Κίνα όπως: ikea, mac donalds

美国务卿蓬佩奥:我们战胜了伊斯兰恐怖主义的挑战,现在正面临中国共产党的挑战 – 2020慕尼黑国防安全大会

[embedded content]

Coronavirus Economic Impact & Much More!

[embedded content]

Ήρωας η γυναίκα αυτή καθώς ξεσκεπάζει το σατανικό κράτος της Κίνας που δεν ενδιαφέρεται για τον λαό του αλλά για την εξόντωση του. Η γυναίκα παραπονείται ότι σχεδόν όλη η οικογένεια της έχει μολυνθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπουν σε νοσοκομείο για θεραπεία, όποιος τολμήσει να μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας τον εξαφανίζουν. Δικηγόροι αγοράζονται από την κυβέρνηση. Άρα είναι άχρηστοι για τον λαό μας. Ας θυσιαστούμε και ας σκοτωθούμε αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί μια επανάσταση. Όλα είναι ψέματα για τα νοσοκομεία, για τα φάρμακα και για τα κρεβάτια και όλα αυτά για την επόμενη γενιά.

«wake up All China Citizen !!» she said

[embedded content]

Γιατί φτύνουν παντού

why are they spitting? ( with interview )

[embedded content]

I’m Ryan and please listen what i’m saying

[embedded content]

Όποιος μπαίνει σε νοσοκομείο όπως αυτό δύσκολα θα ξαναβγεί διότι είναι σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Video from China’s isolation hospital.

[embedded content]

Μια Κορεάτισα φεύγει από την Κίνα

Korean Escaping From China

[embedded content]

Shocking disclosure from crematorium staff

[embedded content]

why are they spitting? ( with interview )

[embedded content]

Coronavirus Outbreak in China 10 Times Worse Than Reported?

[embedded content]

https://mobile.twitter.com/HimalayaGlobal/status/1228740976736210944

Για αυτούς που καταλαβαίνουν την αριθμολογία και τι σχέση θα μπορούσε να έχει ο θάνατος του κοβε και ο ιός του κορόνα δείτε το βίντεο

The COVID -19 Virus and the 27 – 54 Observation & Discussion

[embedded content]

Αυτή η ταινία κυκλοφόρησε το 2011 και εξακολουθεί να ακούγεται σαν τον ιό Corona του 2020. Και οι δύο προέρχονται από την Ασία και από νυχτερίδες και χοίρους. Αναφέρεται ότι οι εμβολιασμοί προκαλούν αυτισμό. Το CDC βρίσκεται στο κρεβάτι με φαρμακευτικές εταιρείες. Οι νομικές εταιρείες αποζημιώνουν την εταιρεία Pharmaceutical Companied. Επιδημιολόγοι της ΠΟΥ και πολλά άλλα. Η τηλεοπτική σειρά The Simpsons ονομάζεται Virus Corona πριν από μια δεκαετία: τι σας λεει αυτό και μονο.

CORONA Simpsons had WARNED to Global 27 Years ago Regarding CORONA Virus

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη