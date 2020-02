Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Όπως φαίνεται, ο Coronovirus (COVID-19 aka KOBE-19) είναι μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές ψυχολογικές λειτουργίες που έχει εισαγάγει η Νέα Παγκόσμια Τάξη από τη Zika, την Ebola και SARS συνδυαστικά. Το γεγονός ότι οι Κυβερνήσεις Elite στον κόσμο εξακολουθούν να επιτρέπουν τις ανεξέλεγκτες πτήσεις μέσα και έξω από τα καυτά σημεία της Κίνας είναι απλώς η απόδειξη αυτού του δημιουργού του YouTube ότι … A) Αυτός ο ιός KOBE-19 δεν είναι πραγματικά τόσο μεταδοτικός, Β) Θέλουν να αρρωστήσουμε και κάποιοι θα πεθάνουν.

How the Coronavirus (KOBE-19) Has Been Manufactured Since 1981 To Implement Medical Martial Law

Τους ψεκάζουν στην δουλειά τους, στους δρόμους κυκλοφορεί στρατός, πλέον ασφυκτική η κατάσταση. Υπάρχουν παντού πτώματα στους δρόμους. Στα διαμερίσματα αρνούνται να ανοίξουν την πόρτα φοβούμενοι μήπως τους συλλάβουν και τους πάνε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις

. Εκατομμύρια χοίρους έχουν κατασχεθεί και σκοτώνονται σε μαζικούς τάφους. Στους δρόμους μαζεύουν τους νεκρούς. Τα ζευγάρια απαγορεύονται να αγκαλιάζονται ή ακόμα να κάνουν έρωτα. Αυτοί που έχουν τον ιό υποφέρουν πάρα πολύ. Απαγορεύουν την χρήση του αυτοκινήτου, πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς ταπεινώνουν έναν νέο άντρα που δεν φορούσε την μάσκα του δένοντας τον σε ένα δέντρο και βάζοντας του ένα σουτιέν σαν μάσκα.

Âmes sensibles s’abstenir. Coronavirus: les médias nous mentent! partie 10

Corona Virus End Games ~ The Biggest Short ~ «It’s the Economy Stupid !!!»

Με το 5G θα απλωθει παντου ο ιός

5G and Corona Virus Links Getting Clearer…Not Good, Not Good For All…

Russia Bans ALL Chinese Visitors, Japan Will Use HIV Drug to Treat Virus

Περίεργο σύννεφο αεροψεκασμού με ρουκέτα επάνω από το Wuhan

Rocket in the night sky near Wuhan? – LIVE

Η έκθεση αυτή είναι μια υποθετική συζήτηση που ξεκίνησε όταν οι εκθέσεις των ΜΜΕ ανέφεραν ότι το σύστημα κεντρικής τράπεζας της Κίνας καίει το νόμισμά του από τις μεγάλες πόλεις που βρίσκονται σε καραντίνα στην Κίνα για να μειώσει την εξάπλωση της μόλυνσης λόγω της πιθανότητας το νόμισμα να μολυνθεί από τον ιό που έχει πλήξει σοβαρά την Κίνα και τον πληθυσμό της και αναμένεται να επηρεάσει τα έθνη του κόσμου. Είναι η καύση του νομίσματος της Κίνας που επέτρεψε να εξετάσουμε ορισμένους σημαντικούς παράγοντες που αφορούν τα νομίσματα του κόσμου και πώς η τρέχουσα λοίμωξη από τον ιό μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο σύστημα νομισμάτων όταν τεράστιοι αριθμοί του παγκόσμιου πληθυσμού πεθαίνουν από έναν τέτοιο ιό γύρω από όλο τον κόσμο.

The China End Game Burning Cash – Discussion

Perfect Example of malicious editing.

Her daily diary from Hospital in China

