Σε μια εκρηκτική συνέντευξη ο Δρ Francis Boyle, ο οποίος συνέταξε το νόμο περί βιολογικών όπλων έχει δώσει μια λεπτομερή έκθεση παραδέχεται ότι το 2019 Wuhan Coronavirus είναι ένα επιθετικό Βιολογικό όπλο και ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) γνωρίζει ήδη γι ‘αυτό.

Ο Francis Boyle είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Illinois College of Law. Σχεδίασε την εγχώρια νομοθεσία εφαρμογής των ΗΠΑ για τη Σύμβαση Βιολογικών Όπλων, γνωστή ως νόμος περί αντιτρομοκρατίας των βιολογικών όπλων του 1989, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου και υπέγραψε νόμο ο Πρόεδρος George. H.W. Bush.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη που δόθηκε στη Γεωπολιτική και την Αυτοκρατορία, ο Δρ. Boyle συζητά την επιδημία κοροναϊού στο Wuhan της Κίνας και το εργαστήριο Biosafety Level 4 (BSL-4) από το οποίο πιστεύει ότι η μολυσματική ασθένεια διαφεύγει. Πιστεύει ότι ο ιός είναι δυνητικά θανατηφόρος και επιθετικό όπλο βιολογικού πολέμου ή όπλο βιολογικού εξοπλισμού διπλής χρήσης που έχει τροποποιηθεί γενετικά με κέρδος ιδιοτήτων λειτουργίας, γι ‘αυτό η κινεζική κυβέρνηση προσπάθησε αρχικά να την καλύψει και τώρα λαμβάνει δραστικά μέτρα για να την συγκρατήσει. Το εργαστήριο Wuhan BSL-4 είναι επίσης ένα ειδικό ερευνητικό εργαστήριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και ο Δρ. Boyle υποστηρίζει ότι ο ΠΟΥ γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει.

Ο Δρ. Boyle αγγίζει επίσης την αποκλειστική έκθεση Coronavirus Bioweapon της GreatGameIndia όπου αναφέρθηκαν λεπτομερώς πώς οι Κινέζοι πράκτορες Biowarfare που εργάζονται στο καναδικό εργαστήριο στο Winnipeg ασχολήθηκαν με το λαθρεμπόριο του Coronavirus στο εργαστήριο του Wuhan από όπου πιστεύεται ότι διαρρέουν.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του Dr. Francis Boyle με τη Γεωπολιτική και την Αυτοκρατορία παρακάτω:

TRANSCRIPT: Bioweapons Expert Dr. Francis Boyle On Coronavirus

Η θέση του Δρ. Boyle έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αφήγηση του κύριου μέσου ενημέρωσης ότι ο ιός προέρχεται από την αγορά θαλασσινών, η οποία όλο και περισσότερο αμφισβητείται από πολλούς ειδικούς.

Πρόσφατα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Tom Cotton του Αρκάνσας διέλυσε επίσης την απαίτηση των mainstream media την περασμένη Πέμπτη, που κατέστρεψε την επιδημία κοροναϊού σε μια αγορά που πωλεί νεκρά και ζωντανά ζώα.

Σε ένα βίντεο που συνοδεύει τη θέση του, ο Cotton εξήγησε ότι η υγρή αγορά του Wuhan (η οποία αναφέρθηκε εσφαλμένα στο βαμβάκι ως αγορά θαλασσινών) από εμπειρογνώμονες δεν ήταν η πηγή της θανατηφόρου μόλυνσης.

Το βαμβάκι ανέφερε μια μελέτη Lancet που έδειξε ότι πολλά από τα πρώτα κρούσματα του νέου κοροναϊού, συμπεριλαμβανομένου του ασθενούς μηδέν, δεν είχαν καμία σχέση με την υγρή αγορά – καταστρέφοντας

οριστικά τον ισχυρισμό των mainstream media. «Όπως είπε ένας επιδημιολόγος:» Ο ιός αυτός εισήλθε στην αγορά των θαλασσινών προτού βγει από την αγορά θαλασσινών. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα από πού προέρχεται», δήλωσε ο Cotton.

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι το Wuhan έχει επίσης το μοναδικό βιο-επίπεδο ασφάλειας της Κίνας τέσσερα σούπερ εργαστήρια που συνεργάζεται με τα πιο θανατηφόρα παθογόνα στον κόσμο να συμπεριλάβουμε, ναι, τον κοροναϊό.»

Αυτές οι ανησυχίες έχουν επίσης αναφερθεί από τον J.R. Nyquist, τον γνωστό συγγραφέα των βιβλίων «Προέλευση του τέταρτου παγκόσμιου πολέμου» και «Ο ανόητος και ο εχθρός του», καθώς και συν-συγγραφέας της «Η νέα τακτική του παγκόσμιου πολέμου». Στο διαφωτιστικό του άρθρο, δημοσίευσε μυστικές ομιλίες που δόθηκαν σε στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος υψηλού επιπέδου από τον Κινέζικο υπουργό Άμυνας Γκεν Τσι Χάοτιν, εξηγώντας ένα σχέδιο μεγάλης εμβέλειας για την εξασφάλιση κινεζικής εθνικής αναγέννησης – καταλύτης για το οποίο θα ήταν το μυστικό σχέδιο της Κίνας για τους ιούς όπλων.

Ο Nyquist έδωσε τρία διαφορετικά σημεία δεδομένων για να κάνει την περίπτωσή του στην ανάλυση του Coronavirus. Αυτός γράφει

Το τρίτο σημείο που αξίζει να εξεταστεί: το περιοδικό GreatGameIndia δημοσίευσε ένα κομμάτι με τίτλο «Coronavirus Bioweapon – Πως η Κίνα έκλεψε τον κοροναιό από τον Καναδά και τον επεξεργάστηκε».

Οι συντάκτες ήταν αρκετά έξυπνοι για να θέσουν το άρθρο του περιοδικού Virology του Khan μαζί με νέα σχετικά με την παραβίαση της ασφάλειας από τους Κινέζους πολίτες στο Καναδικό Εθνικό Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Winnipeg, όπου ο νέος κοροναϊός αποθηκεύτηκε με άλλους θανατηφόρους οργανισμούς. Τον περασμένο Μάιο, η Βασιλική Καναδική Αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου οι Κινέζοι κτυπήθηκαν από την εγκατάσταση. Ο επικεφαλής Κινέζος επιστήμονας (Δρ Xiangguo Qiu) φέρεται να κάνει ταξίδια μεταξύ Winnipeg και Wuhan.

Εδώ έχουμε μια εύλογη θεωρία των ταξιδιών του οργανισμού NCoV: πρώτα ανακαλύφθηκε στη Σαουδική Αραβία, στη συνέχεια σπούδασε στον Καναδά από όπου κλέφτηκε από έναν Κινέζο επιστήμονα και έφερε στο Γουχάν. Όπως και η δήλωση του επικεφαλής πληροφοριών της Ταϊβάν το 2008, η ιστορία της GreatGameIndia έπεσε εντατική επίθεση. Όποια και αν είναι η αλήθεια, το γεγονός της εγγύτητας και της απιθανότητας μετάλλαξης πρέπει να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς μας.

Είναι πολύ πιθανό ο οργανισμός 2019-nCoV να είναι μια οπλοποιημένη έκδοση του NCoV που ανακαλύφθηκε από τους Σαουδάραβες γιατρούς το 2012.

Εν τω μεταξύ, η αφήγηση των mainstream μέσων εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η προέλευση του Coronavirus 2019 είναι η αγορά θαλασσινών της Wuhan. Μετά την δημοσίευση του GreatGameIndia στην ιστορία του Coronavirus Bioweapon, η ιστορία μας δεν μπόρεσε να μπερδευτεί και οι αναφορές μας μπλοκαρίστηκαν από το Facebook για το αδύναμο λόγο ότι δεν μπόρεσαν να βρουν σελίδα του GreatGameIndia Facebook, αλλά η ίδια η έκθεση δέχτηκε επίθεση από το περιοδικό Foreign Policy, PolitiFact ευρέως ως βραχίονας προπαγάνδας του Facebook) και το BuzzFeedNews.

Δεν είναι μόνο η GreatGameIndia, η οποία υποσκάπτεται επίμονα. Το Zero Hedge, ένα δημοφιλές blog εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, αναβλήθηκε από το Twitter για δημοσίευση μιας ιστορίας σχετικής με μια μελέτη ινδών επιστημόνων που διαπίστωσαν ότι το 2019 Wuhan Coronavirus δεν εξελίχθηκε φυσικά, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας του σε ένα εργαστήριο. Συγκλονιστικά, η ίδια η μελέτη έτυχε έντονων επιγραμμικών επικρίσεων από εμπειρογνώμονες των Social Media, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να αποσύρουν το χαρτί.

Η μελέτη τέθηκε υπό τον scanner, καθώς δύο από τους 12 ερευνητές ανήκαν στο Τμήμα Αναφυτευτικών Λοιμωδών Νοσημάτων του Ινστιτούτου Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Wuhan και χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας της Αμυνας της Αμυνας (DTRA) του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μελέτη, που διεξήχθη από επιστήμονες του Ινστιτούτου Θεμελιωδών Ερευνών Tata, το Εθνικό Κέντρο Βιολογικών Επιστημών (NCBS), το Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan, το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας των ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Duke-National University στη Σιγκαπούρη, τώρα διερευνάται για το πώς οι επιστήμονες είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ζωντανά δείγματα νυχτερίδων και κυνηγών νυχτερίδων (ανθρώπων) χωρίς τις κατάλληλες άδειες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στο περιοδικό PLOS Neglected Tropical Diseases, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates.

Πρέπει να διερευνήσουμε το ξέσπασμα στο Wuhan. Οι Κινέζοι πρέπει να δώσουν στον κόσμο πλήρη διαφάνεια. Η αλήθεια πρέπει να βγει. Εάν οι Κινέζοι αξιωματούχοι είναι αθώοι, δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Εάν είναι ένοχοι, θα αρνηθούν να συνεργαστούν.

Η πραγματική ανησυχία εδώ είναι εάν ο υπόλοιπος κόσμος έχει το θάρρος να απαιτήσει μια πραγματική και εμπεριστατωμένη έρευνα. Πρέπει να είμαστε ατρόμητοι σε αυτή την απαίτηση και να μην επιτρέψουμε στα «οικονομικά συμφέροντα» να παίξουν ένα παρωδία και ανέντιμο παιχνίδι άρνησης. Χρειαζόμαστε μια ειλικρινή έρευνα. Το χρειαζόμαστε τώρα.

