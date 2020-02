Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η εταιρεία Citywatcher, που εδρεύει στο Cincinnati, προκάλεσε μεγάλη διαμάχη το 2006, όταν ήταν η πρώτη εταιρεία που εγκατέστησε μάρκες για να ελέγξει τους χρόνους άφιξης και την πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές των εργαζομένων.



Ο πρόεδρος της πόλης Citywatcher Sean Darks δήλωσε στα ΜΜΕ ότι η εγκατάσταση του τσιπ ήταν «εντελώς εθελοντική», η οποία, όπως αναμενόταν, αποδείχθηκε τελείως λανθασμένη με την πάροδο του χρόνου.



Η Wikileaks έχει επίσης διαρρεύσει ένα έγγραφο που αναγγέλλει ότι μια εταιρεία στη Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να βάλει κρατούμενους το 2009 για να «τα παρακολουθήσει μέσω Bluetooth».

Το 2012, το Γυμνάσιο John Jay στο Τέξας ανάγκασε όλους τους σπουδαστές του να φορούν μόνιμα ένα τσιπ γύρω από τους λαιμούς τους, γεγονός που απείλησε την εκτόπιση όσων το αφαιρούν.

Και η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ένας φοιτητής που για θρησκευτικούς λόγους δεν συμφώνησε να τον τοποθετήσει αποκλείστηκε από το σχολείο.Το τσιπ που θέλησαν να βάλουν στο λύκειο χρησιμοποίησαν τεχνολογία RFID, το οποίο είναι το «σήμα του θηρίου» που περιγράφεται στη Βίβλο για τη φοιτητή και χιλιάδες ανθρώπους που την υποστήριξαν στο Διαδίκτυο.

Αυτό το σενάριο, το οποίο διερευνά θρησκευτικά ζητήματα, επαναλαμβάνεται όλο και περισσότερο στον κόσμο, όχι μόνο ανάμεσα σε φυλακισμένους ή μαθητές.



Στην πραγματικότητα, η Κίνα έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει ένα σύστημα τσιπ για να «βαθμολογήσει» τον πληθυσμό της, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.



Τι σενάριο έχουμε για το μέλλον μας; Προφανώς δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό. Πολλοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν πώς η υποχρεωτική εγκατάσταση των μαρκών θα προχωρήσει στην ανθρωπότητα.



Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας διεθνής νόμος για να μας αναγκάσει να το χρησιμοποιήσουμε για την ασφάλεια και την προστασία; Πού θα ήταν η ατομική ελευθερία;

Το χειρότερο μέρος είναι η παθητικότητα με την οποία η υπηκοότητα ανέλαβε το ζήτημα, μερικές φορές το κάνει να συμβαίνει ως κάτι «κανονικό» και υποθέτοντας ότι η μαζική εγκατάσταση chip δεν θα ήταν δυνατή.



Ομοίως, ότι η μαζική αγορά κινητών τηλεφώνων στις αρχές του αιώνα δεν θα ήταν δυνατή ή ότι η σχεδόν μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο δεν θα χρειαζόταν πριν από περίπου 15 χρόνια.



Είναι σαφές ότι αυτή η τεχνολογία έχει ενσταλάξει σιωπηρά σε εμάς, έτσι οι όροι θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό.



Και είναι πολύ πιθανό ότι η εμφύτευση ενός τσιπ θα είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 χρόνια. Θα μπορούσε αυτό να είναι η αρχή του ελέγχου των πολιτών;

Γέροντας Γαβριήλ – ‘Οσοι πάρουν την κάρτα του πολίτη δεν θα σωθούν

Γέρων Νίκων – Για τη κάρτα πολίτη

