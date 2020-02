Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις 25 Ιανουαρίου για να διαμαρτυρηθούν παγκοσμίως κατά της τεχνολογίας 5G.



Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, ακτιβιστές από όλο τον κόσμο θα ενώσουν μαζί για να διαμαρτυρηθούν για τους κινδύνους της τεχνολογίας 5G.



Η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 5G ή 5ης γενιάς αποδεικνύεται ότι είναι η πλέον αμφισβητούμενη γενιά μέχρι σήμερα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο απαιτούν απαντήσεις στην ασφάλεια της αναδυόμενης τεχνολογίας. Οι διαμαρτυρίες, οι πορείες, οι συναθροίσεις, οι κινηματογραφικές προβολές και οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Διαμαρτυρίας 5G». Ο δηλωμένος στόχος της εκδήλωσης είναι «η χρήση εκατομμυρίων κελιών 5G στη γη και 50.000 δορυφόρων 5G να σταματήσουν στο διάστημα και να εξασφαλίσουν υψηλού επιπέδου συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης με εκπροσώπους κυβερνήσεων και διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «

Η ημέρα της δράσης διοργανώνεται από την ομάδα Stop 5G International, μια διεθνή ομάδα ακτιβιστών που λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα διεθνές κίνημα για την αντιμετώπιση της χρήσης τεχνολογίας 5G. Από τις 17 Ιανουαρίου προγραμματίζονται εκδηλώσεις στην Αυστραλία, Βέλγιο, Βερμούδες, Καναδά, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κένυα, Μάλτα, Νορβηγία. Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή τοποθεσία Stop 5G International, οι ακτιβιστές στις ημέρες που θα οδηγήσουν στην Παγκόσμια Ημέρα Διαμαρτυρίας θα παραδώσουν αντίγραφα της διεθνούς έκκλησης στο Stop 5G στις τοπικές κυβερνήσεις στη Γη και στο διάστημα για να ευαισθητοποιηθούν οι τεχνολογικές ανησυχίες , Η Διακήρυξη Χώρου 5G είναι μια δήλωση υπογεγραμμένη από 191.733 υπογράφοντες από 203 έθνη και εδάφη.

«Εμείς, οι υπογράφοντες επιστήμονες, γιατροί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, παροτρύνουμε να σταματήσουμε να αναπτύσσουμε το 5G ασύρματο δίκτυο 5G, συμπεριλαμβανομένων 5G από διαστημικούς δορυφόρους. Το 5G θα αυξήσει μαζικά την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF) εκτός από τα υπάρχοντα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 2G, 3G και 4G. Η ακτινοβολία RF έχει αποδειχθεί επιβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η χρήση του 5G είναι ένα πείραμα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, το οποίο ορίζεται ως ποινικό αδίκημα βάσει του διεθνούς δικαίου. «

Η τεχνολογία 5G αναμένεται να δηλώσει την αρχή των έξυπνων πόλεων, στην οποία αλληλεπιδρούν τα λεγόμενα «Διαδίκτυο των πραγμάτων» αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, αισθητήρες ρύπανσης, κινητά τηλέφωνα, φανάρι και χιλιάδες άλλες συσκευές. Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες ανησυχίες για την υγεία και την ιδιωτικότητα που έθιξαν οι αντίπαλοι της ταχέως αναπτυσσόμενης επέκτασης των 5G. Αυτές οι ανησυχίες έχουν προκαλέσει ένα παγκόσμιο κίνημα ενάντια στην τεχνολογία και τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες (EMF) γενικά. Οι διοργανωτές της Παγκόσμιας Ημέρας Διαμαρτυρίας ζητούν από τους πληγέντες πολίτες να οργανώσουν δράσεις υπό τη μορφή αγριότητας, πορείας, μουσικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων.

«Ενώ η προσοχή των μέσων ενημέρωσης στα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει τεθεί από την αλλαγή του κλίματος, τις ουρές και τα πλαστικά των ωκεανών, μια διεθνής έκκληση να σταματήσει η 5G στη Γη και στο διάστημα έχει βρεθεί ήσυχα σε όλο τον κόσμο» Απελευθέρωση της Stop 5G International. «Αυτή η έκκληση, που υπογράφηκε από 4800 επιστήμονες, 2800 γιατρούς, 770 μελισσοκόμους, 2.000 περιβαλλοντικούς οργανισμούς και 180.000 άλλους από 202 χώρες και εδάφη, καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το 5G. «

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι οι ανησυχίες τους επικεντρώνονται στην εμφανή αύξηση της ακτινοβολίας λόγω της μαζικής αύξησης των πύργων κυττάρων και των μικρών κυττάρων που απαιτούνται για τη λειτουργία 5G σε χαμηλή χωρητικότητα με χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση. «Αντί για πύργους κυψελών κάθε λίγα χιλιόμετρα, μικρός αλλά ισχυρός κυλινδρικός πύργος θα είναι μπροστά από κάθε τρίτο έως πέμπτο σπίτι. Αντί για 2.000 δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, σύντομα θα είναι 50.000 », γράφει η ομάδα.



Ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος Επικοινωνίας Ajit Pai εκτιμά ότι 800.000 νέα μικρά κελιά και πύργοι θα εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ολοκληρωθεί το δίκτυο 5G.

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες από επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, νομικούς εμπειρογνώμονες, πολιτικούς και ακτιβιστές, η FCC υιοθέτησε ολόψυχα την εισαγωγή του 5G, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν το φάντασμα Unleashed, οι πόλεις αυξάνουν τις καμπάνες συναγερμού εξαιτίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνεργατών της στο Big Wireless Local Control της επέκτασης 5G που απορρίφθηκαν. Το 2019, ο Δήμαρχος του Danville, Καλιφόρνια παραδέχτηκε ακόμη ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε «χάσει» τον έλεγχο της ανάπτυξης 5G στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το μεγάλο ασύρματο.



Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους για την υγεία όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ομοσπονδιακός νόμος γνωστός ως νόμος για τις ασύρματες επικοινωνίες του 1996 απαγορεύει στις τοπικές δικαιοδοσίες να λαμβάνουν υπόψη τις αντιληπτές επιπτώσεις στην υγεία όταν αναλαμβάνουν δράση σε μια προτεινόμενη εγκατάσταση.

Αντ ‘αυτού, οι πόλεις και οι κοινότητες μπορούν να ρυθμίζουν μόνο τις θέσεις των κυττάρων με βάση την αισθητική και την τοποθέτηση των συσκευών. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώθηκε μόνο το Σεπτέμβριο του 2018, όταν η FCC πέρασε έναν νέο κανόνα που έδωσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλήρη έλεγχο στην ανάπτυξη 5G. Τον Απρίλιο του 2019, ο Πρόεδρος Trump θέσπισε εκτελεστικό κανονισμό που απαιτούσε από τις τοπικές και κρατικές υπηρεσίες να εγκρίνουν νέα υποδομή 5G εντός 90 ημερών. Η κυβέρνηση Trump έχει επίσης θέσει ένα ανώτατο όριο στα τέλη που οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να χρεώνουν εταιρείες τηλεπικοινωνιών που θέλουν να εγκαταστήσουν τεχνολογία 5G.

Είναι 5G ο δολοφόνος του Wuhan; «



Το 5G είναι ένα πλέγμα θανάτου που θα οδηγήσει σε αναγκαστικούς εμβολιασμούς.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο – οι μεσίτες δύναμης δεν είναι τόσο νευρικοί για να αναδείξουν κάτι που δεν μπορούν να ελέγξουν. Γνωρίζουμε ότι έχουν μια ατζέντα και γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είναι οι τελευταίοι που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι θέλουν να κάνουν. Καλύτερα, όμως, δεν έχτισαν σχεδόν 1.000 αποθήκες FEMA σε ολόκληρη την Αμερική, έτσι ώστε σε περίπτωση κρίσης να είναι πιθανότερο να αναπτυχθούν, όλοι θα μπορούσαν να πάρουν εμβολιασμούς; Η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΝΑΙ!

Ο διάβολικός νόμος Patriot Act, συν-συγγραφέας του πιο εγκληματικού μέρους της αμερικανικής νομοθεσίας, ήταν ο αρχισυντάκτης Michael Chertoff. Αυτά τα παράσιτα εξασφάλιζαν επίσης ότι οι «χορευτικοί Ισραηλινοί» δεν αντιμετώπιζαν τις συνέπειες όταν ήταν προφανές ότι έπρεπε να έχουν προηγμένη γνώση της 11ης Σεπτεμβρίου. Ανεξήγητα, αυτός ήταν ο επικεφαλής των εγχώριων κινητών αξιών των ΗΠΑ από το 2005 έως το 2009 και κατά τη διάρκεια της θητείας του βοήθησε στην κατασκευή αυτών των υπερσύγχρονων αποθηκών. Δεν χρειάζεται πολύκυνισμό για να υποθέσουμε ότι αυτά τα στρατόπεδα είναι κέντρα μαζικής εκτέλεσης.

Εάν συνοψίσετε τα πάντα μαζί με αυτό το άρθρο σχετικά με τα φέρετρα της FEMA και πώς «ο Ομπάμα διέταξε σιωπηρά εκατομμύρια φέρετρα μίας χρήσης», πρέπει τουλάχιστον να είμαστε φρουροί, αν και υπάρχει κάποια ειρωνεία ως προς το πώς γίνονται αποδεκτές τόσο ευπρόσδεκτοι τόσο γρήγορα έχουν αυτό που ακούνε. Μπορούν να έρθουν για όλους μας, αλλά τα πρόβατα θα είναι τα πρώτα που θα πληρώσουν για την άγνοιά τους και την απάθεια! Και παρακαλώ, μην δίνετε προσοχή σε αυτές τις αανοησίες ….

