Καυγάς ξέσπασε μεταξύ των δύο αδελφών Καρντάσιαν, Κιμ και Κόρτνεϊ, όπως φαίνεται και από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την 18η σεζόν της επιτυχημένης σειράς "Keeping Up With The Kardashians".



Οι δύο αδερφές φαίνεται πως είχαν μια έντονη κόντρα, η οποία και οδήγησε την Κιμ σε μια βίαιη αντίδραση.



Κουνώντας επιδεικτικά το δάχτυλο της η Κόρτνεϊ της φωνάζει: "Δεν έχεις τίποτα να πεις".



"Μην μου ξανά επιτεθείς με αυτόν τον τρόπο" φωνάζει η Κιμ πριν την χτυπήσει, ρίχνοντάς της μπουνιά στο πρόσωπο.



Το trailer της 18ης σεζόν δημοσίευσε στο Instagram και η μητέρα των αδελφών Kardashian με σχόλιο "Το KUWTK επιστρέφει και έρχεται να καταλάβει τις Πέμπτες σας. Νέα σεζόν στις 26 Μαρτίου".



#KUWTK is back and we’re taking over your Thursdays! New season starts March 26 only on E! @kuwtk



Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner) στις 25 Φεβ, 2020 στις 11:32 πμ PST

