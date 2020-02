Μετανάστες έκοψαν φράχτη για να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος - Τους μοιράζει δακρυγόνα η ΤουρκίαΗ ατμόσφαιρα μυρίζει... μπαρούτι στον Έβρο καθώς τουρκικά στρατιωτικά οχήματα συνοδεύουν στη συνοριογραμμή με την Ελλάδα λεωφορεία με μετανάστες.Λίγες ώρες αφότου Σύρος πρόσφυγας αποκάλυψε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν παρέχει λεωφορεία, δωρεάν δηλαδή μετακίνηση, για τους μετανάστες, τουρκικά στρατιωτικά οχήματα - όπως φαίνεται σε βίντεο - συνοδεύουν στη συνοριογραμμή λεωφορεία με μετανάστες.Εκρυθμη η κατάστασηΣτις 17.30 μια ομάδα μεταναστών έκοψε τον φράχτη σε κοντινή απόσταση από το φυλάκιο των Καστανεών με σκοπό να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος.Άμεσα επενέβησαν δύο ελαφρά, τροχοφόρα ανιχνευτικά οχήματα του στρατού (VBL) και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων με τη βοήθεια της αστυνομίας δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.Όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά, όπως θα δείτε στο βίντεο, έπεσαν δακρυγόνα προς το ελληνικό έδαφος.Σαν και αυτό που βλέπετε και γράφει στα Τουρκικά γράφει: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είναι στρατιωτικό πολεμοφόδιο. Διανεμήθηκε προς την Jandarmaya (στρατοχωροφυλακή).Αυτή τη στιγμή έχει σφραγιστεί το σημείο και επισκευάζεται ο φράκτης.Η κατάσταση στον Εβρο παραμένει τεταμένη, καθώς εκατοντάδες άτομα από την Τουρκία δεν έχουν πάψει να επιδιώκουν να μπουν σε ελληνικό έδαφος, αλλά εμποδίζονται από συνοριοφύλακες και αστυνομικές δυνάμεις. Από το βράδυ της Παρασκευής, χιλιάδες μετανάστες συγκρούονταν με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα με την Τουρκία. Μάλιστα οι νεαροί πέταξαν πέτρες και φλεγόμενα ξύλα στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης.Πέτσας: Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι στη χώραΟπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νέα προσφυγική-μεταναστευτική κρίση, "η Ελλάδα δέχθηκε οργανωμένη επίθεση παραβίασης συνόρων και άντεξε" και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα σύνορά της"."Η Ελλάδα δέχθηκε χθες μία οργανωμένη, μαζική, παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων της και άντεξε, προστατεύοντας τα σύνορά μας και της Ευρώπης", είπε ξεκινώντας τις δηλώσεις τους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Πέτσας. Οπως τόνισε, "απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι" στην ελληνική επικράτεια. Οι 66 που πέρασαν, όπως είπε, κρατούνται και "δεν έχουν καμία σχέση με την Ινλτίμπ".Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνεχάρησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων Δυνάμεων που δρουν την περιοχή, είπε ο κ. Πέτσας και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ενισχύει τις δυνάμεις σε ξηρά και θάλασσα. Οπως είπε, στον Εβρο στέλνονται επιπλέον δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του στρατού, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις στα νησιά του Αιγαίου. Από σήμερα θα περιπολούν 52 σκάφη του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού.Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Οχι μαθήματα διεθνούς δικαίου από όσους πετούν δακρυγόνα σε αθώουςΠροκλητικός ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκμεταλλεύτεται τις εικόνες με τους πρόσφυγες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, επιχειρώντας να "αθωώσει" την Άγκυρα για τις ενέργειές της.Με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία μάλιστα απαντά σε δηλώσεις του Ελληνα ομολόγου του, Νίκου Δένδια και παραθέτει και φωτογραφίες από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στον Εβρο, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας καταφέρεται με προκλητικούς τόνους κατά της Αθήνας και αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές, ενώ "επιχειρούν να παραδώσουν μαθήματα διεθνούς δικαίου, προβαίνουν, ξεδιάντροπα σε χρήση δακρυγόνων κατά αθώων".Mάλιστα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έχει συνημμένο το tweet Νίκου Δένδια, στο οποίο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: "Η αυτοσυγκράτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη, εδραιωμένη στην πεποίθηση ότι συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας".Υπενθυμίζεται ότι σε συνομιλία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον τούρκο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να ζήτησε από τον κ. Τσαβούσογλου να ανακαλέσει την απόφαση της Άγκυρας, η οποία έφερε στα ελληνουτουρκικά σύνορα στον Έβρο "καραβάνια" προσφύγων.Στο αίτημα του Νίκου Δένδια, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φέρεται να απάντησε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να ελέγξει τους πρόσφυγες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε ότι η χώρα του "δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα προσφύγων από τη Συρία" και επεσήμανε ότι θα αφήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοικτά, επικρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι δεν βοήθησε επαρκώς την Αγκυρα να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό βάρος."Δεν θα κλείσουμε τις πόρτες" υπογράμμισε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι ήδη 18.000 μετανάστες έχουν περάσει τα σύνορα με την Ευρώπη από χθες, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 29, 2020