2020-03-01 11:27:53

Τι να κανουμε αυτο το ψαρι



Μπορει να πας με ενα δολωμα και να παρεις ψαρι αλλα μπορει να πας με αρκετα δολωματα και να δυσκολευτεις,αλλα το ψαρι που μας εδωσε η θαλλασα αξιζε ,την καλημερα μας πιστευω οτι θα ευχαριστηθειτε το βιντεακι μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

