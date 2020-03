2020-03-05 10:40:55

Ο Σταμάτης Φασουλής θα είναι στην επιτροπή του Just The 2 Of Us, όμως, δεν είπε τόσο εύκολα το “ναι”. Στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους, είπε, επίσης, και μια ατάκα για τις Άγριες Μέλισσες που δεν περνά απαρατήρητη.



“Περίμενα να δω ποιοι θα είναι οι άλλοι κριτές και είπα αν είναι αυτοί κι αυτοί δέχομαι. Εγώ περίμενα αυτούς για να πάω”, εξομολογήθηκε ο Σταμάτης Φασουλής.



“Μία φορά προχθές που πήγα να δω τις Άγριες Μέλισσες είδα κάτι άσχετους σε ένα καφενείο, τέσσερις, να μιλάνε. Δεν ήταν οι φίλοι μου που ήθελα να δω πώς είναι. Την πάτησα”, ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ