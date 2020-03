5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Γερμανία τον Μάρτιο, ζήτηση «ανοικτά σύνορα», και γιατί οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν.

Καθώς χιλιάδες μετανάστες πορεύονται στην Ευρώπη, χιλιάδες Γερμανοί συσπειρώθηκαν για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες σύμφωνα με το γερμανικό Deutsche Welle.

Χιλιάδες διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο την Τρίτη μπροστά από την επίσημη κατοικία της Γερμανικής καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για να ζητήσουν το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τουλάχιστον τρεις χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, ενώ παρόμοιες διαμαρτυρίες διεξήχθησαν στο Αμβούργο και στο Πότσνταμ, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα «Seebrücke», η οποία προκάλεσε τις διαμαρτυρίες, έγραψε ηλεκτρονικά ότι βρίσκεται «ενάντια στην πολιτική της σφράγισης της ΕΕ του ανοίγματος των συνόρων». Η Seebrücke λέει ότι θέλει «ασφαλή περάσματα και τέλος στην ποινικοποίηση της διάσωσης των θαλασσών.

«Millions of Refugees Moving Toward EU» – Erdogan Vows ‘Doors’ Will Not Be Shut

[embedded content]

Θα το πούμε εδώ: οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν …

… αλλά όχι για τους λόγους που δηλώνουν οι εθνικιστικοί τύποι.

Επιτρέψτε μου να εξηγήσουμε.

Έχουμε βάλει αυτά τα δύο κλιπ στα γραπτά μου πριν, και τα έβαλα πολι επειδή είναι σοβαρά σημαντικά. Εάν δεν τις έχετε παρακολουθήσει, πρέπει να το κάνετε. Το πρώτο είναι μια συνέντευξη με τον Νίκλας Φρανκ, γιο του ναζιστικού κυβερνήτη της κατεχόμενης Πολωνίας, και ο δεύτερος είναι μια μυστική συνέντευξη με τον καθηγητή Jason Jorjani.

Nazi leader’s son: ‘Don’t trust us’ Germans – BBC News

[embedded content]

N.J. professor’s alt-right interview

[embedded content]

Στο πρώτο βίντεο, ο Φρανκ λέει ότι όσο οι Γερμανοί κερδίζουν χρήματα, δεν νοιάζονται για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, τη στιγμή που σταματούν και η οικονομία υποβαθμίζεται, θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον των μεταναστών και να κάνουν σε αυτούς ό,τι συνέβη με τους Εβραίους και τους Σλάβους.

Στο δεύτερο βίντεο, ο καθηγητής Jorjani παραδέχεται ρητά ότι οι μετανάστες – πενήντα έως εκατό εκατομμύρια άνθρωποι – θα σφαγούν σε έναν νέο πόλεμο, και μέρος αυτού του πολέμου θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση της εικόνας του Χίτλερ ως «μεγάλο ευρωπαϊκό ηγέτη» αντί για «Τέρας που αξίζει τη δική του ειδική κατηγορία.»

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν.

Δεν έχει τίποτα να κάνει με την «αποταμίευση της Ευρώπης» ή άλλου εθνικιστικού φραγμού. Στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους καθόλου.

Έχει σχέση με την ασφάλεια των μεταναστών.

Αυτοί οι άνθρωποι εξορύσσονται από τα σπίτια τους μέσω αμερικανικής και ευρωπαϊκής (γερμανικής) βίας που δημιουργείται στις πατρίδες τους. Η βία και ο πόλεμος πάντοτε προκαλούν μετανάστευση και, οι Αμερικανοί και η ΕΕ χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο παικτών για να μαζεύουν λαθρομετανάστες στην Ευρώπη.

Ήταν αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων στη σύγχρονη ιστορία και ίσως όλη την ιστορία.

Ο λόγος για αυτό δεν ήταν να «βοηθήσουν τους μετανάστες», αλλά να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους σαν κομμάτια σκακιού σε ένα παιχνίδι γεωπολιτικής, όπου η πρόθεση είναι να θυσιάσουν – δολοφονηθούν – όλοι αργότερα.

Παρακολουθούμε μια γιγαντιαία παγίδα και οι μετανάστες είναι τα ποντίκια, και η παγίδα θα σκοτώσει το ποντίκι και θα χρησιμοποιηθεί για να ταΐσει τη γάτα, που είναι οι εθνικιστικές και miltiaristic επιθυμίες της Γερμανίας και των άλλων εθνών της Ευρώπης που θέλουν να επανέλθουν -αποθηκεύσουν τις παλιές αυτοκρατορίες τους, αλλά αυτή τη φορά χωρίς χριστιανισμό και τον Θεό ως μέρος μιας νέας, ειδωλολατρικής τάξης, χρησιμοποιώντας επίσης τον Χριστιανισμό ως κάλυψη για τα δικά τους κακά.

Αυτός είναι ο λόγος που λέμε τη φράση που χρησιμοποιούν οι υπερεθνικιστικοί τύποι «πρέπει να επιστρέψουν», αλλά χωρίς τον εθνοκεντρισμό και τον ρατσισμό.

Πρόκειται για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, ειδικά εκείνων των αθώων, και αυτοί είναι οι μετανάστες. Δεν είναι δικό τους λάθος ότι τα έθνη τους καταστράφηκαν για πολιτικό κέρδος για να εξαναγκάσουν τη μετανάστευση από αυτά. Αναγκάζονται να φέρουν τις συνέπειες για τις ενέργειες κάποιων πολύ κακών ανθρώπων που θέλουν μια νέα μορφή ευγονικής.

Είναι καλό ότι οι άνθρωποι στη Γερμανία επιθυμούν να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και υπάρχουν πολλοί από αυτούς. Αλλά σε αυτό το σημείο, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να επιστρέψουν, γιατί τώρα μπορούμε να τους στείλουμε στο αεροπλάνο, γιατί αν οι εθνικιστές έχουν τον δρόμο τους – και είναι πολύ κοντά – το μόνο πράγμα που θα τους έστειλαν είναι η σε κέντρα συγκέντρωσης «μέσω των συρμών και πιθανόν να τους πουν» Arbeit Macht Frei «πριν τους εκτελέσει ως ό, τι συνέβη πριν από περίπου έναν αιώνα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

