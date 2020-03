Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Τέλος των Ημερών: Προβλέψεις και Προφητείες για το Τέλος του Κόσμου, που γράφτηκε από τη Sylvia Browne προέβλεψε την παγκόσμια έκρηξη του κοροναϊού



Θυμηθείτε ότι σας είπαμε για ένα μυθιστόρημα που προέβλεπε την επιδημία του κοροναϊού πριν από 40 χρόνια; Ήταν ένα θρίλερ, Τα μάτια του σκότους, που γράφτηκε από τον Dean Koontz. Φαίνεται ότι δεν είναι το μόνο κομμάτι της μυθοπλασίας που προέβλεψε την επιδημία του κοροναϊού.



Ένα βιβλίο με τίτλο Τέλος των Ημερών: Προβλέψεις και Προφητείες για το Τέλος του Κόσμου, γραμμένο από τη Sylvia Browne, προέβλεψε επίσης την παγκόσμια έκρηξη του κοροναϊού. Το βιβλίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2008. Μια φωτογραφία από ένα απόσπασμα από το βιβλίο πηγαίνει viral σε κοινωνικές πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης και είναι αρκετά τρομακτικό για να φτάσετε σε εκείνο το κουτί από χαρτομάντηλα για να σκουπίσετε τον ιδρώτα σας.

«Περί περίπου το 2020 μια σοβαρή πνευμονία-όπως ασθένεια θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, επιτίθεται στους πνεύμονες και βρογχικών σωλήνων που αντιστέκονται σε όλες τις γνωστές θεραπείες», το απόσπασμα λέει.

Sylvia Browne’s «End of Days: Predictions and Prophecies» Predicted the Coronavirus Pandemic in 2008

Δεν ακούγεται πολύ παρόμοια με αυτό το νέο κοροναϊό και τη νόσο Covid-19; Είτε η φύση της ασθένειας, το έτος που αναφέρθηκε ή το μέρος σχετικά με την αντίσταση στις θεραπείες – η ομοιότητα με τους κοροναϊούς είναι εκπληκτική.



Το απόσπασμα ανέφερε επίσης ότι η ασθένεια θα εξαφανιστεί σύντομα μετά την άφιξή της. «Σχεδόν πιο αινιγματικό από την ίδια την ασθένεια θα είναι το γεγονός ότι θα εξαφανιστεί ξαφνικά μόλις φτάσει, θα επιτεθεί πάλι δέκα χρόνια αργότερα και στη συνέχεια θα εξαφανιστεί εντελώς».



Οι ιντερνετικοί είναι απολύτως έκπληκτοι με την αναφορά της επιδημίας του κοροναϊού στο βιβλίο. Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις εδώ:

Coronavirus – Le film

Amazon Seattle HQ Coronavirus Ground Zero: Chanca-Piedra Cures and the Grand Princess Quarantine

Ζωντανά:





[LIVE] Coronavirus: Real Time Counter, World Map, News

Ο κοροναϊός έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει διεκδικήσει πάνω από 3.000 ζωές. Ιατρικοί εμπειρογνώμονες δεν έχουν βρει ακόμα μια θεραπεία για το Covid-19. Μόνο στην Ινδία υπάρχουν 28 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις Covid-19 από το βράδυ της Τετάρτης.



Ένα μυθιστόρημα θρίλερ Τα μάτια του σκότους, που γράφτηκε από τον Dean Koontz το 1981, ανέφερε έναν ιό με το όνομα Wuhan-400. Στο μυθιστόρημα, ο ιός δημιουργήθηκε ως όπλο σε εργαστήριο.

Coronavirus Prediction in 2008 by Sylvia Browne

https://www.youtube.com/watch?v=abF-VyEPlZ

COVID- 19 Corona Virus Predicted by Sylvia Browne

Why 5G Caused Oxygen Depletion is Causing Covid19 Illness’ and the Biomag Remedies All Can Learn

Coronavirus: Ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για αποφυγή χρημάτων

Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης επιταχύνει τη μόλυνση του κοροναϊού

Covid19 Smoking Gun Evidence from DoD~ Flu Vaccine Accelerates Coronavirus Infections!

Το ωμό υλικό βίντεο από το λιμάνι του LA – όπου τα δοχεία ΔΕΝ έρχονται καθώς η ναυτιλία κλείνει – και ακούστε τις ιδέες του οδηγού και τις συστάσεις που αντικατοπτρίζουνται: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ για ελλείψεις και «περιορισμένη κατάρρευση». Ανατρέξτε στην ενότητα «SHIPDING SHUTDOWN» για τα DATA σχετικά με την έλλειψη ψυγείου/κοντέινερ, $ 1δις την εβδομάδα για να χτυπήσουν για ναυτιλία και έλλειψη τροφίμων:

EMPTY PORTS? Supply Chain Breaks – Prepare Now [RAW]

Footage of Zhong Nanshan, famous Chinese epidemiologist vowing to join Chinese Communist Party (CCP)

The Hidden Truth About the Coronavirus

are we in Pandemic or not?

Âmes sensibles s’abstenir. Coronavirus: les médias nous mentent! partie 17

Corona Horror Create a new way Change handshake No touch !!! BBC Uzbek

Hidden Bitter thruth about corona virus Korea real leaked live video footage part 53

Hidden Bitter truth about corona virus Wuhan China real leaked live video footage part 22

Κορονοϊός «εναντίον» εκκλησιασμού – κοινωνίας. Και τα κερασάκια στην τούρτα, στο τέλος… Hλίας Μόσιαλος σε ευπαθείς ομάδες: «Μην πηγαίνετε στην εκκλησία – Δείτε την λειτουργία από το σπίτι»

Ο Ηλίας Μόσιαλος, πρόεδρος του τμήματος πολιτικής υγείας του London School of Economics, κάλεσε τους πιστούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά να βλέπουν την λειτουργία από το σπίτι, ως μέτρο πρόληψης από τον κορωνοϊό.

Ο κ. Μόσιαλος μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε εκπομπή της ΕΡΤ, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι ο κορωνοϊός «δεν είναι απλή γρίπη αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου».

Σημείωσε μάλιστα ότι «η θνητότητα του κορωνοϊού είναι έως και 10% μεγαλύτερη από την θνητότητα της γρίπης».

Μάλιστα ανέφερε και το ακραίο και εφιαλτικό σενάριο να νοσήσει από τον κορωνοϊό το 20-70% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο πρώην υπουργός όμως επέμεινε και στη δήλωση που είχε κάνει, πως είναι καλύτερα «να πάρουμε τα πρόσθετα μέτρα για τον κορωνοϊό πιο πρόσφατα» αναφορικά με το προληπτικό κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων.

Παράλληλα κάλεσε τους πιστούς που είναι στις ευπαθείς ομάδες «να παρακολουθούν την λειτουργία από το σπίτι» και να μην πηγαίνουν εκκλησία.

Η ανάρτηση Μόσιαλου στο facebook για τον κορωνοϊό τα σχολεία και την εκκλησία

«Λίγο αργότερα ο κ.Μόσιαλος ανέβασε ένα κείμενο στο facebook αναλύοντας τις δηλώσεις και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είπε ποτέ ότι πρέπει να διακοπεί η συνολική λειτουργία των σχολείων και πανεπιστημίων, ενώ για την εκκλησία ξεκαθάρισε πως συμμερίζεται τους προβληματισμούς, Ανέφερε πως ο ΕΟΔΥ έχει δώσει οδηγίες και πρότεινε στους πιστούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να δουν τη λειτουργία από την τηλεόρα



Συνέχεια εδώ



https://ift.tt/2vK0158





Amazon, Microsoft, Google και Facebook συνιστούν στους εργαζομένους τους να δουλεύουν από το σπίτι.

Οι εταιρείες Amazon, Microsoft, Google και Facebook συνιστούν πλέον στους εργαζομένους τους στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ να δουλεύουν από το σπίτι, αν αυτό είναι δυνατό, καθώς περισσότεροι από 180 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό στη χώρα.



Από τους 12 νεκρούς που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ λόγω της ασθένειας Covid-19, οι 11 ήταν στην πολιτεία Ουάσινγκτον και ένας στην Καλιφόρνια, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



«Συνιστούμε στους εργαζομένους μας που μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους να το κάνουν ως τις 25 Μαρτίου» ανέφερε ο Κερτ ΝτελΜπίνι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.



«Τα μέτρα αυτά θα εγγυηθούν την ασφάλειά μας και θα καταστήσουν επίσης τα γραφεία μας πιο ασφαλή για όσους πρέπει να βρίσκονται εκεί».



Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ρίτσμοντ, προάστιο του Σιάτλ.



Η Amazon, που διαθέτει περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους στο Σιάτλ και την πόλη Μπέλβιου, έκανε τις ίδιες συστάσεις προς τους εργαζομένους τους «μέχρι το τέλος του μήνα», επισήμανε εκπρόσωπος του κολοσσού του διαδικτυακού εμπορίου.



Η Google επίσης κάλεσε τους εργαζομένους της στην πολιτεία Ουάσινγκτον να εργάζονται από το σπίτι τους.



Στο Σαν Φρανσίσκο η Lyft, μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, ζήτησε χθες Πέμπτη από τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αφού ενημερώθηκε ότι ένας εξ αυτών είχε έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο που είχε μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό.



Ο εν λόγω υπάλληλος δεν παρουσιάζει συμπτώματα, όμως «ενεργούμε βάσει των συστάσεων του CDC (Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) και για προληπτικούς λόγους ζητούμε από τους εργαζομένους μας στο Σαν Φρανσίσκο να δουλέψουν από το σπίτι τους για το υπόλοιπο της εβδομάδας» ανακοίνωσε η εταιρεία.



Την Κυριακή το Twitter (με έδρα το Σαν Φρανσίσκο) επίσης ανακοίνωσε ότι «λαμβάνει τις μέγιστες προφυλάξεις» και για τον λόγο αυτόν «συνιστά σε όλους τους εργαζομένους της σε όλο τον κόσμο να δουλεύουν από το σπίτι τους, αν μπορούν».



/www.zougla.gr/

The Simpsons Predicted The Corona Virus!!

The Coronavirus Threat Is Real: Learn Its Secrets & Whats Coming Next – The Alex Jones Show 3/5/20

