[embedded content]

Martial Law and LOCKDOWN Because of the Coronavirus ?

[embedded content]

US TROOPS IN EU SPREADING OUT VIRUZ #WEATHERWARFARE LIVE!! #ANALYSIS

[embedded content]

IT’S HERE!!! Coronavirus, Martial Law, National Lockdown, Police State AND MANDATORY QUARANTINES!

Health Announcement by the European Commission

BREAKING! Coronavirus, Broadway Shutdown, NBA/NHL Suspend Seasons, U.S. Europe TRAVEL BANS!!!

[embedded content]

Θα πεθάνουν εκατομμύρια για εκατομμύρια από τον Convid-19;



Η γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ αγνοεί από καιρό τον ιό της κορώνας, μόνο για να χτυπήσει σαν βόμβα με τη δήλωση της σχετικά με το ποσοστό μόλυνσης. Σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Υπουργό Νόσων Jens Spahn την περασμένη Πέμπτη, 60 έως 70 τοις εκατό του πληθυσμού της Γερμανίας θα μπορούσε να έχει μολυνθεί.

Εάν, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει ποσοστό θνησιμότητας 3,4%, τότε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία θα έπρεπε να πεθάνουν από τις συνέπειες του κοροναϊού σε 83 εκατομμύρια κατοίκους, έναν συγκλονιστικά υψηλό αριθμό.

Ακόμη και αν μόνο το 1% των μολυνθέντων πεθαίνουν, θα ήταν πάνω από μισό εκατομμύριο θάνατοι !!! Είναι οι άνθρωποι ενήμεροι για αυτό ???

Η Μέρκελ δήλωσε στον Τύπο: «Εάν ο ιός είναι εκεί και δεν υπάρχει ακόμα ασυλία στον πληθυσμό, δεν υπάρχουν επιλογές εμβολιασμού και δεν υπάρχουν ακόμη θεραπευτικές επιλογές που να μολύνουν ένα υψηλό ποσοστό, λένε οι ειδικοί το 60 έως 70% του πληθυσμού.»

Οι ειδικοί σημαίνουν το Charité του Βερολίνου και το Ινστιτούτο Robert Koch.

Ο γενικός διευθυντής του WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, το χαρακτήρισε ως η κορυφαία πανδημία στον κόσμο, δήλωσε: «Περίπου το 3,4% των αναφερόμενων κρουσμάτων Covid 19 παγκοσμίως έχουν πεθάνει».

Αυτό θα σήμαινε 12 εκατομμύρια θανάτους για την Ευρώπη και 167 εκατομμύρια παγκοσμίως !!!

Είμαστε αντιμέτωποι με μια μαζική εξαφάνιση της εποχής;

Άλλωστε, αν πέσει μόνο το 1%, αυτό είναι 3,5 εκατομμύρια και 49 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Οι κυβερνήσεις υποτιμούν τον κίνδυνο ή είναι το όλο θέμα παρατραβηγμένο;

Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά αν υπολογίσετε τα επίσημα στοιχεία που αναφέρονται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλούς αριθμούς θανάτους.

Europe: Infection Timeline (27 January – 10 March)

Το ίδιο ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Δρ. Ο Brian Monahan δήλωσε σε κλειστή συνεδρίαση της Γερουσίας αυτή την εβδομάδα ότι 70 έως 150 εκατομμύρια Αμερικανοί – το ένα τρίτο στο μισό του έθνους – θα μπορούσαν να μολυνθούν από τον ιό corona. Δρ. Ο Anthony Fauci κατέθεσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας για το COVID-19 είναι πιθανό να είναι κοντά στο 1%.

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 750.000 και 1.1 εκατομμυρίων Αμερικανών θα μπορούσε να πεθάνει από αυτή την ασθένεια. Ο τελευταίος αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό όλων των θανάτων των ΗΠΑ τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στις δύο πλευρές του εμφυλίου πολέμου.

Η Μέρκελ είναι απόλυτα παγιδευμένη στην «καλωσοριστική νοοτροπία» της και αρνείται πεισματικά να εισάγει συνοριακούς ελέγχους, συνεχίζει να αφήνει όλους, αν και πολλές χώρες αποφάσισαν να κλείσουν σύνορα. Το καθεστώς στο Βερολίνο δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας των Γερμανών, μόνο οι τράπεζες και η βιομηχανία βοηθούνται με δισεκατομμύρια ξανά.

Το ίδιο ισχύει για το Trump, ο οποίος κάνει και πάλι ένα τεράστιο χρηματικό δώρο στους τραπεζίτες της Wall Street!

Η Δανία και η Πολωνία ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τα σύνορα σε όλους τους μη πολίτες. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Ουκρανία έκλεισαν τα σύνορά τους σε όλους τους αλλοδαπούς. Η Αλβανία έχει περιορίσει τα ταξίδια προς και από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Δεν επιτρέπεται στους μη Ευρωπαίους να εισέλθουν στην Κύπρο. Η Αυστρία εισήγαγε αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους και δεν αφήνει κανέναν από την Ιταλία.

Μεταξύ της Πέμπτης και της Παρασκευής, 250 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην Ιταλία!

Coronavirus – Problem Reaction Solution – David Icke

[embedded content]

Who Plans To Control The Smart Grid To Control You? – The David Icke Dot Connector Videocast

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη