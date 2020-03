toeidesauto

Αμερικανοί ερευνητές δοκίμασαν το πρώτο εμβόλιο στον πρώτο άνθρωπο κατά του κορωνοϊού.Οι ερευνητές του “Kaiser Permanente Washington Research Institute” στο Σιάτλ της πολιτείας της Ουάσιγκτον ετοίμασαν το πρώτο εμβόλιο και το δοκίμασαν στον πρώτο εθελοντή και αυτό σε χρόνο ρεκόρ, όπως αναφέρει αποκλειστικά το Associated Press.Αμέσως τον πρώτο εθελοντή, ακολούθησαν ακόμη τρεις, ενώ συνολικά προβλέπεται ο εμβολιασμός 45 ανθρώπων με το πειραματικό εμβόλιο, σταδιακά σε διάστημα ενός μηνός. .Το πειραματικό εμβόλιο αποκαλείται mRNA-1273 και αναπτύχτηκε από την ΝΗΙ και μια εταιρεία βιοτεχνολογίας την «Μοντέρνα» (Moderna Inc.) με βάση στην Μασαχουσέτη.Όπως αναφέρεται το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει μόλυνση στον εθελοντή καθώς δεν περιέχει κανένα δείγμα από το γονιδίωμα του COVID-19.This vaccine candidate, code-named mRNA-1273, was developed by the NIH and Massachusetts-based biotechnology company Moderna Inc. There’s no chance participants could get infected from the shots because they don’t contain the coronavirus itself. https://t.co/6oKjppDD7e— First Squawk (@FirstSquawk) March 16, 2020 Η πρώτη λήπτρια του εμβολίου η 43χρονη Jennifer Haller είπε: «Όλοι μας αισθανόμαστε τόσο αδύναμοι να κάνουμε κάτι. Αυτό για μένα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να συνεισφέρω και εγώ σε κάτι».Coronavirus vaccine testing begins in people as U.S. researchers give volunteer first experimental shot in Seattle. https://t.co/1dc7BEmvDN— The Associated Press (@AP) March 16, 2020