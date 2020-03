Το ανθρώπινο είδος ίσως δημιουργήθηκε από τους Ανουνάκι

Σύμφωνα με πολυάριθμα αρχαία κείμενα και βιβλία που έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, πριν από την καταγραμμένη ιστορία, τον πλανήτη Γη τον επισκέφτηκαν αστροναύτες από έναν εξωγήινο κόσμο.

Αυτά τα όντα κατέβηκαν στον πλανήτη μας για να φέρουν τη γνώση και την τεχνολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο.Σύμφωνα με την The Oxford Companion to Παγκόσμια Μυθολογία, οι Ανουνάκι (Anunnaki): «… είναι αρχέγονες θεότητες Σουμερίων που πήραν το όνομά τους από το παλιό θεό του ουρανού An ( Anu ).»

Σε αυτό το άρθρο, θα σας αναφέρουμε τι έχει γραφτεί και τι πιστεύει ο κόσμος για τους αρχαίους Anunnaki: Μία από τις πιο δημοφιλής θεωρίες για τους Anunnaki είναι «εκείνοι που κατέβηκαν από τους ουρανούς».«Αδάμ» στα εβραϊκά σημαίνει «άνθρωπος.» «Αντάμου» (Adamu) είναι αυτό που αναφέρουν οι Σουμέριοι.

Δείτε την συνέχεια στο βίντεο από το κανάλι Lab of Datum:

