thriskeftika

Την προηγούμενη εβδομάδα πολλά δημοσιεύματα επανέφεραν στην επικαιρότητα ομιλία του Μπιλ Γκέιτς το 2015 για ενδεχόμενη επιδημία κορονοϊoύ, κάνοντας λόγο για «προφητική» ομιλία!Τώρα δημοσιεύματα μας ενημερώνουν για την πρόταση Γκέιτς για το τι πρέπει να γίνει όταν βρεθεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό ή για όσους έχουν αναρρώσει από αυτόν: να αποκτήσουν ένα «ψηφιακό πιστοποιητικό» δηλ. ένα «αόρατο» στο ανθρώπινο μάτι «τατουάζ» το οποίο αποτελείται από μικροσκοπικούς κρυστάλλους και ορατό μόνο στο υπεριώδες φως. Χωρίς άλλο σχολιασμό, προς το παρόν, μεταφέρουμε δύο από τα σχετικά δημοσιεύματα:Από το thetoc.grΤο 2015 ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς είχε υπογραμμίζει πως μία ενδεχόμενη επιδημία κορονοϊoύ μπορεί να στοιχίσει στην παγκόσμια οικονομία μέχρι και τρία τρισ. αλλά και να αφήσει πίσω της ακόμη και δέκα εκατομμύρια νεκρούς.Μάλιστα ο Μπιλ Γκέιτς είχε κάνει λόγο για επιπτώσεις χειρότερες από εκείνες του πολέμου,μ τις οποίες ενδέχεται να προκαλέσει μια επιδημία κορονοϊού, εφόσον δεν ληφθούν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του.Σύμφωνα με τον Αμερικανό επιχειρηματία, τα μικρόβια ενδέχεται να αφήσουν πίσω τους μεγαλύτερη καταστροφή από ότι θα άφηναν οι πύραυλοι σε πολεμική αναμέτρηση.Εάν πεθάνουν πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι τα επόμενα χρόνια, θα είναι, σύμφωνα με τον Γκέιτς, πιο οδυνηρή η κρίση του κορονοϊού σε σχέση με την κρίση του πολέμου."Δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε" είχε τονίσει ο Μπιλ Γκέιτς για το ενδεχόμενο επιδημίας, ενώ συγχρόνως είχε αναφερθεί στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις ως προς την ανάπτυξη πολεμικών συστημάτων, δείχνοντας όμως αμέλεια στα θέματα υγείας.Μάλιστα, ο Μπιλ Γκέιτς, στην προ πέντε ετών ομιλία του, είχε παρομοιάσει την κατάσταση που πιθανόν να προκληθεί εάν τεθεί εκτός ελέγχου μια επιδημία κορωνοϊού, με την ισπανική γρίπη, του 1918. Τότε υπήρξαν πάνω από 33 εκατομμύρια νεκρούς ανά τον κόσμο.Υπογράμμισε την αξία των επενδύσεων στον τομέα της Υγείας, την σωστή αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εφοδίων, την εκπαίδευση προσωπικού και τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων."Εξαιτίας μιας επιδημίας, θα μπορούσαν να χαθούν τρία τρισ. και να πεθάνει εκατομμύρια κόσμος. Εάν προετοιμαστούμε από τώρα, μπορούμε να τα καταφέρουμε" τόνισε, πριν από πέντε χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς.Από το pronews.grΑνησυχητικές προτάσεις από τα πολυεκατομμυριούχο και φιλάνθρωπο Μπιλ Γκέιτς, που παραπέμπουν σε κοινωνίες «μεγάλου αδελφού» .Απατώντας σε ερωτήσεις χρηστών του διαδικτύου στο Reddit ο Γκέιτς έκανε μια πρόταση η οποία θυμίζει στιγματισμό και έλεγχο μαζών μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.Απατώντας σε ερώτηση αναφορικά στο πως θα πρέπει να καθοριστούν ποιες επιχειρήσεις θα μείνουν ανοικτές και ποιες όχι απάντησε:«Η ερώτηση στο ποιες επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν ανοικτές και ποιες όχι είναι δύσκολη. Σίγουρα αυτές που πρέπει να μείνουν ανοικτές είναι των τροφίμων, και της υγείας.Σίγουρα χρειαζόμαστε νερό πόσιμο, παροχή ενέργειας και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η αλυσίδα παραγωγής για κρίσιμα υλικά πρέπει να διατηρηθεί. Πολλές είναι οι χώρες που ακόμη εξετάζουν τι πρέπει να μείνει ανοικτό και τι όχι.Στο τέλος θα χρειαστούμε αναγκαστικά ψηφιακά πιστοποιητικά για να τα έχουν όσοι έχουν αναρρώσει από τον κορωνοϊό, ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ή έχουν κάνει το εμβόλιο.»@Snowden "digital certificates" to track vaccines? What are your thoughts on this? This is from Bill Gates AmA on 3/18 pic.twitter.com/I1k89ilqez— Nathan Knepper (@Knepzzz) March 19, 2020Το εννοεί όμως ο Μπιλ Γκέιτς με την ορολογία «ψηφιακό πιστοποιητικό»;Η είδηση είχε βγει στις 24 Δεκεμβρίου του 2019. Ένα «αόρατο» στο ανθρώπινο μάτι «τατουάζ» το οποίο αποτελείται από μικροσκοπικούς κρυστάλλους και ορατό μόνο στο υπεριώδες φως πρόκειται να λαμβάνουν όσοι θα εμβολιάζονται.Το «τατουάζ» αυτό προετοιμάζεται από τους ερευνητές του ΜΙΤ με στόχο να υπάρχει ένα «ιστορικό» για όποιον έχει εμβολιαστεί και ποιον όχι.Ο λόγος γιατί πρέπει να γίνεται αυτό;«Εξηγεί» ή μάλλον επιχειρεί να δικαιολογήσει ο καθηγητής του ΜΙΤ Kevin McHugh:«Σε περιοχές όπου τα έγγραφα εμβολιασμού συχνά χάνονται ή σε μέρη όπου η μηχανογράφηση είναι ανύπαρκτη, αυτή η νέα τεχνολογία θα μας επιτρέψει τον γρήγορο και ανώνυμο εντοπισμό του ιστορικού εμβολιασμού, έτσι ώστε κάθε παιδί να είναι εμβολιασμένο».«Όλως τυχαίως» η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα του Μπίλ και της Μελίντα Γκέιτς, (για την ακρίβεια η έρευνα έγινε κατόπιν προσωπικής εντολής του Γκέιτς). Σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα ο Γκέιτς μιλά για «ψηφιακό πιστοποιητικό» εμβολιασμού που δεν είναι άλλο από το «τατουάζ» της έρευνας του ΜΙΤ."The invisible 'tattoo' is a pattern made up of tiny semiconducting crystals that reflect light and thus glows under infra-red light. The pattern will be delivered alongside the vaccine into the skin via hi-tech dissolvable microneedles" https://t.co/jMbIrkyP6O— Mike Dunsmore (@CanadianMike101) March 18, 2020