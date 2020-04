dunamitis

Ένα video που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του YouTube, supercarvideo, μας θύμισε το Ford Escort MkII της Tountas Garage. Είναικατασκευασμένο από τον Σωτήρη Τούντα και έχει κινητήρα ..από ένα Cosworth RS500, εξοπλισμένομε ένα μεγαλύτερο turbo της Garrett. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων από BMW (E30) M3 και ενός διαφορικού που προέρχεται από Ford Mustang του 1965.Μετά από… 12 χρόνια εξέλιξης και πολλά custom και aftermarket προϊόντα, το αυτοκίνητο, έδειξε στο δυναμόμετρο 550 ίππους στους Γιώργος Σκευοφύλαξ (gs@newsauto.gr)τροχούς. Χάρη στο κοντό μεταξόνιο και το μικρό βάρος, του Escort, ο οδηγός του δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κινεί με το πλάι στην πίστα της Modena στην Ιταλία.Τα περισσότερα Mk2 Ford Escort είτε έχουν αναπαλαιωθεί σχολαστικά για να μείνουν σε κάποια συλλογή και να κρατάει αξία, είτε μετατράπηκαν σε αυτοκίνητα ράλλυ για να αγωνίζονται σε ειδικές διαδρομές το MkII Drift car έχει ακολουθήσει μία διαφορετική πορεία με το… πλάι.ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΠΟ 15 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ...ΚΡΙΜΑΌλα ξεκίνησαν από τον Χάρη Θεοφράστου (τον δημοσιογράφο που παρουσίαζε την ιδιαίτερη τηλεοπτική εκπομπή αυτοκινήτου στην ΕΤ3), ο οποίος πριν από δεκαετίες μαζί με τα ξαδέρφια Στεργίου αποφάσισαν να κατασκευάσουν μια πίστα αγώνων.Εκείνη τη χρονιά μια τέτοια πρόταση ακουγόταν... τρελή, αλλά όπως αποδείχτηκε με την τρέλα κάποιων ανθρώπων πας μπροστά, και έτσι το αυτοκινητοδρόμιο από το πουθενά και μάλιστα σε μια περιοχή που είχε καταντήσει σκουπιδότοπος τέθηκε σε λειτουργία.Μιλώντας στο zougla.gr ο Χάρης Θεοφράστου θυμάται: «Δημιουργήσαμε την Ελληνική Πίστα Αγώνων Μηχανοκίνητου αθλητισμού. Νοικιάσαμε μία έκταση 1.000 στρεμμάτων από τον Δήμο, 500 για την πίστα που περιφράξαμε και άλλα 500 για πάρκινγκ, και ξεκινήσαμε.Το αποτέλεσμα ήταν να φτιάξουμε ένα αυτοκινητοδρόμιο μήκους 3,2 χιλιομέτρων που είχε ευθεία 950 μέτρα, διέθετε πίστα καρτ, πίστα μοτοκρός, έναν τριώροφο πύργο που έμεινε στα μπετά, σκεπαστά πιτς και άλλα τρία κτίρια. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα και στον πρώτο αγώνα, τον Οκτώβριο του 1989, έγινε πραγματικά... χαμός.Περίπου 15.000 θεατές έδωσαν το παρών και οι κορυφαίοι οδηγοί ήταν όλοι εκεί, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα».Η οριοθέτηση θα περιλάβει βοσκότοπους και καλλιεργήσιµες εκτάσεις .Υποχωρεί το υπουργείο και αναβάλλει την οριοθέτηση ζητώντας από την ΕΠΑΜΑ και τους Πανελλήνιους φορείς που της συµπαραστέκονται... περιβαλλοντολογική µελέτη!Από ιδιώτες! Και τα ερωτήµατα πέφτουν βροχή. Είναι ή δεν είναι υγροβιότοπος η περιοχή και ποιος θα πάρει την ευθύνη;Είναι ή δεν είναι στη ζώνη Α της συνθήκης Ράµσαρ; Τα πουλιά και γενικότερα το περιβάλλον δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα από την Εθνική οδό που περνάει στα 800 µέτρα, ούτε από τα φυτοφάρµακα και τα απόβλητα του εργοστασίου ζάχαρης στις εκβολές του Αλιάκµονα;Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: