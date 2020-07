2020-07-03 09:47:10

Πέρα από το FIFA 21 που είδαμε νωρίτερα, η EA Games μαζί με τους συνεργάτες της έδειξαν αρκετά teasers παιχνιδιών. Το EA play event που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ώρες αποκάλυψε μερικά από τα επερχόμενα παιχνίδια της EA Games, που είναι ο publisher αυτών, ενώ τους τίτλους υπογράφουν γνωστά game studios όπως η Criterion, η Bioware ή DICE και η Motive. Πιο ειδικά η Criterion που έχει αναλάβει το επόμενο Need for Speed μας έδειξε ένα μικρό teaser δείχνοντας δύο αυτοκίνητα με μεγάλο αισθητικό contrast μεταξύ τους, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον φωτισμό και στις αντανακλάσεις τους με βάση το περιβάλλον που βρίσκονται.



Η DICE έδειξε πλάνα από το καινούριο Battlefield και με την εξαιρετική λεπτομέρεια των χαρακτήρων, θα προσπαθήσει να μας φέρει μέσα στις πιο εντυπωσιακές μάχες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Ταυτόχρονα, η Bioware εργάζεται πυρετωδώς στο επόμενο Dragon Age 4, ενώ η Motive μας έδειξε το καινούριο project της, στο οποίο η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον καθώς και τα προηγμένα physics αυτού, αποτελούν βασικό συστατικό και μένει να μάθουμε περισσότερα για το νέο IP σύντομα.



Freegr network blog- News about pc, technology.

freegr

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ