Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Βάρη στο τέρμα της οδού Οδυσσέως Ανδρούτσου.



Σύμφωνα με.. την πυροσβεστική η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση με τους ανέμους για την ώρα να την «σπρώχνουν» προς έναν λόφο σε μια περιοχή που έχει κεραίες.



Λόγω του καπνού δόθηκε εντολή να εκκενωθούν τα χωριά SOS που βρίσκονται στην περιοχή.



Στην περιοχή έχουν σπεύσει ήδη και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.



