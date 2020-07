2020-07-22 21:09:44

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Γιόλακας των Φιλιατρών του δήμου Τριφυλίας.



Μια 57χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με βαθιά τραύματα στο λαιμό, μέσα στο σπίτι της. Το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η αδελφή της που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ζούσε μαζί της.Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Τμήμα Τριφυλίας, το Τμήμα Γαργαλιάνων, της ΟΠΚΕ, της Σήμανσης, αλλά και η Ασφάλεια Καλαμάτας, ωστόσο, περισσότερο φως υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση



