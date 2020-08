dunamitis

Η «Θάλεια» συνεχίζει να πλήττει μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, ενώ ακόμηκαι τα ογκώδη πυροσβεστικά οχήματα στάθηκε αδύνατο να νικήσουν ...τις λάσπες και τον όγκο των νερών στα Πολιτικάκαι τα Ψαχνά αρχικά και αργότερα στο Μπουζί, στον κάμπο του Βασιλικού και το Λευκαντί. Νεκρό βρέφος και δυο ηλικιωμένοι στα ΠολιτικάΌπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Realfm 97,8 Μαρίνος Αλειφέρης, υπάρχει ένα νεκρό βρέφος από την κακοκαιρία στην περιοχή Πολιτικά.Πρόκειται για ένα μόλις οκτώ μηνών βρέφος που βρισκόταν μαζί με τους γονείς του για διακοπές στην Εύβοια, διευκρίνισε ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς. Επιπλέον δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτια τους στην ίδια περιοχή.Τα ρέματα φουσκώνουν, τα ποτάμια έγιναν αδιάβατα και η «οργή» ξέσπασε σε αυτοκίνητα, σπίτια και ανθρώπους. Λίγο πριν τις 8 το πρωί οι πυροσβέστες είδαν σιγά-σιγά να πέφτει η στάθμη των υδάτων στα Ψαχνά ωστόσο όμως την ίδια στιγμή τα προβλήματα μεταφέρθηκαν στην νότια πλευρά της Χαλκίδας, στο Λευκαντί και το Μπούρτζι Βασιλικού με μεγάλη ένταση.Στο Μπούρτζι οι δρόμοι είναι αδιάβατοι και η πρόσβαση δύσκολη. Ήδη πριν λίγο συζητήθηκε με σταλεί ελικόπτερο για απεγκλωβισμό καθώς οι άνθρωποι είναι στις ταράτσες και τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να προσεγγίσουν.Εκατοντάδες οι κλήσεις από τη μία τα ξημερώματα μέχρι το πρωί από ανθρώπους εγκλωβισμένους, από ανθρώπους που εγκατέλειπαν το αυτοκίνητό τους, και άλλους που παρασύρονται από τα νερά ή που αναζητούν καταφύγιο στις ταράτσες των οικοδομών.Συνολικά το κέντρο της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί πάνω από 150 κλήσεις για απεγκλωβίσεις ατόμων και συνεχίζει να λαμβάνει, παρά το γεγονός ότι έχει σταματήσει η βροχή. Εκκλήσεις αδιάκοπες από ανθρώπους που σκαρφάλωσαν πάνω σε ελιές για να σωθούν, από οικογένειές με μικρά παιδιά που βλέπουν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει μέσα στο σπίτι τους.Οι αδιάβατοι δρόμοι από τεράστιους όγκους νερού και κομμένοι δρόμοι δεν επιτρέπουν ούτε στα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν σε ορισμένα σημεία για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους.Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η παραλιακή ζώνη των Πολιτικών γέμισε νερά και λάσπες θέτοντας σε κίνδυνο και αρκετούς αυτοσχέδιους καταυλισμούς με τροχόσπιτα καθώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έζησαν εφιαλτικές στιγμές.