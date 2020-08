2020-08-09 19:16:27

Ισχυρή καταιγίδα αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, και κυρίως στην περιοχή της Περαίας.



Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι πλημμύρισαν στο κέντρο της πόλης, κυρίως λόγω των βουλωμένων φρεατίων, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των αυτοκινήτων.



Έντονη είναι η βροχή στην Περαία, όπου η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις.



Εντός της Θεσσαλονίκης, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από κοπή κλαδιών στην ανατολική Θεσσαλονίκη στο ύψος του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.



Προβλήματα ωστόσο δημιουργήθηκαν στην εθνικό οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, με χαμηλές ταχύτητες λόγω της έντονης βροχής, ενώ πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν και κοντά στην αερογέφυρα της Θέρμης.



Η βροχή συνοδεύεται από συχνούς κεραυνούς.



Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.



Από τους δυνατούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων κοντά στην αερογέφυρα Θέρμης με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ενώ έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.



Παράλληλα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχουν προκληθεί προβλήματα στην περιοχή της Περαίας, και έχουν γίνει κλήσεις για άντληση υδάτων.



