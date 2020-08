dunamitis

Σοκάρει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα το πρωίστον σταθμό της Κακαβιάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου ένα 10χρονο παιδί παρασύρθηκε από ασθενοφόρο..και σκοτώθηκε.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Αστυνομία του Αργυρόκαστρου το παιδί παρασύρθηκε από ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε από την Κακαβιά προς το νοσοκομείο πολίτη που είχε χάσει τις αισθήσεις του.Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης και με βάση αυτόπτες μάρτυρες το ασθενοφόρο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στα σύνορα – Αναμονή μέχρι και 12 ώρες Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά λόγω των αυστηρών μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ από τη 16η Αυγούστου.Σύμφωνα με το himara.gr, υπάρχουν ουρές 17 χιλιομέτρων ατόμων που θέλουν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους στη χώρα μας για να αποφύγουν την προσκόμιση αρνητικού τεστ κορωνοϊού και το πλαφόν των 750 ατόμων που θα ισχύει από αύριο, με την αναμονή να φτάνει τις 12 ώρες.Σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ, έχει γίνει πρόταση στην Ελληνική κυβέρνηση για την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του συνοριακού φυλακίου για την αποσυμφόρηση του όγκου των ταξιδιωτών χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν η πρόταση έγινε δεκτή.Δεν λείπουν και τα ευτράπελα καθώς στελέχη της κυβέρνησης της Αλβανίας στην προσπάθεια τους να παίξουν πολιτικά παιχνίδια, διατείνονται πως έχουν συμφωνήσει με την Ελλάδα την άρση αρκετών μέτρων, δίχως αυτό φυσικά να ισχύει.Στα ευτράπελα συγκαταλέγεται και η εικόνα των λεωφορείων που παραλαμβάνουν πεζούς στα σύνορα της Κακαβιάς με κατεύθυνση προς Αθήνα.