2020-09-13 00:07:00

Με την ψυχή του πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία



σήμανε αυτόματα και την επίτευξη του νταμπλ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με σφιγμένες τις γροθιές και με κραυγή,



ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού με τη λήξη του τελικού .στο Πανθεσσαλικό, ξέσπασε και έδειξε πόσο πολύ ήθελε και αυτόν τον τίτλο.



Αμέσως έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα του, ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη Μιλτιάδης ο οποίος χάρηκε δεόντως και αυτός από τη πλευρά του την επίτευξη του νταμπλ.



Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μέσα από την κάμερα του fosonline.gr.



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ