Η αξεπέραστη «πρώτη κυρία του τραγουδιού» είχε κάνει μια εμβληματική εμφάνιση στις 25 Μαρτίου1962, στο Sportpalast στο Βερολίνο «Ella: The Lost Berlin Tapes» είναι ο τίτλος του διπλού άλμπουμ που κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία Verve Records και αποτελεί την ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσε η θρυλική ερμηνεύτρια της τζαζ, Έλα Φιτζέραλντ, στις 25 Μαρτίου του 1962, στο Sportpalast στο Βερολίνο.Η ίδια επέστρεφε τότε στη γερμανική πρωτεύουσα, καθώς το 1960 είχε καταπλήξει τους Βερολινέζους με μια συναυλία της που ηχογραφήθηκε και «έγραψε ιστορία». Το άλμπουμ «Ella in Berlin: Mack the Knife» δεν σημείωσε απλώς μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά της χάρισε και δύο μουσικά βραβεία Grammy.Κατά τη διάρκεια της αξέχαστης για πολλούς συναυλίας του 1960, η Έλα Φιτζέραλντ ξέχασε τα λόγια του «Mack the Knife» και αυτοσχεδίασε, φανερώνοντας έτσι και άλλες πτυχές του σπάνιου ταλέντου της. Το ίδιο τραγούδι ερμήνευσε στο Βερολίνο δύο χρόνια αργότερα, κατά τη μουσική επιστροφή της στην πόλη. Η συναυλία του 1962 είχε επίσης ηχογραφηθεί, τα αρχεία των ηχογραφήσεων όμως έμεναν για πολύ καιρό χαμένα.«Οι χαμένες ηχογραφήσεις του Βερολίνου» (1962) βρέθηκαν όταν το στέλεχος της δισκογραφικής εταιρίας Verve, Ken Druker και ο παραγωγός Gregg Field έψαχναν ανάμεσα στο αρχείο των «ζωντανών» ηχογραφήσεων, φυλαγμένο από τον ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας, Norman Granz.Η καλλιτέχνης και τραγουδίστρια τζαζ Cécile McLorin Salvant, δημιούργησε κινούμενα σχέδια για τα βιντεοκλίπ των τραγουδιών του «Ella: The Lost Berlin Tapes». Η ίδια μιλώντας στους New York Times υποστήριξε ότι αυτές οι περφόρμανς υπογραμμίζουν «πόσο ρίσκαρε η Φιτζέραλντ, πόσο χιούμορ έβαζε στις ερμηνείες της». «Για μένα, μια ζωντανή συναυλία είναι ο καλύτερος τρόπος να την ακούσεις» πρόσθεσε.