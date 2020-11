Δείτε βίντεο που δείχνει τον τρόπο δράσης τουςΣτη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που κατηγορείται ότι... διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Μεταξουργείου.Η... δημοσιοποίηση έγινε μετά από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά τόσο στα στοιχεία των οκτώ συλληφθέντων όσο και στα στοιχεία των ασύλληπτων μελών. Στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο που δείχνει τον τρόπο δράστης των μελών της οργάνωσης.Κατά την έρευνά τους, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών διαπίστωσαν ότι η διακίνηση γινόταν στο Μεταξουργείο και κυρίως στις οδούς Ιάσωνος, Κολοκυνθούς και Κεραμεικού.Οι ναρκωτικές ουσίες αποκρύπτονταν σε δέντρα, σε θόλους αυτοκινήτων, σε κάδους απορριμμάτων, σε παρτέρια αλλά και σε διάφορα σημεία των δρόμων, όπως κάτω από σταθμευμένα οχήματα ή φρεάτια. Στην περιοχή προσέγγιζαν καθημερινά μεγάλος αριθμός τοξικοεξαρτημένων για να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες. Αποκαλύφθηκε πλήθος αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.Πρόκειται για τους συλληφθέντες:1. (επ) AHMED (ον) PROMISE του AHMED και της ANGELINA , γεννηθέντα την 26-8-1984 στη Νιγηρία,2. (επ) MBA (ον) ERIC OGOCHUKWU του ELISUS και της SEBINA , γεννηθέντα την 27-4-1976 στη Γκάνα,3. (επ) AMIN ONUACHU (ον) PAPEN VITUS του YUSIF και της DJULANA , γεννηθέντα την 2-1-1977 στη Νιγηρία,4. (επ) MERKAJ ή MERKANJ ή MERKO ή ARMAND (ον) ARMAND ή MANDI ή MERKO του FEIM ή FEHIM ή NAHIM και της KOZETA ή KOZHETA ή NEKIJE , γεννηθέντα την 16-8-1989 ή το 1990 στην Αλβανία,5. (επ) PHILIP MIKE ή PHILIP ή ADREW ή ANDREW ή PHILIP ή MIKE ή FILIP ή ANDRU (ον) ANDREW ή MIKE ή PHILIP ή PHLIP MAIK του ANDREW ή PHILIP ή ADERW ή ADREN ή ANDRE και της ANNA , γεννηθέντα το 1972 στην Αλβανία ή Νιγηρία ή Σιέρα Λεόνε,

6. (επ) AGBAGO (ον) LOUIS CHUKWU EMEKA του ALOUSIOUS , γεννηθέντα την 5-10-1992 στη Νιγηρία,





7.

(επ) ELEKWACHI (ον) HEANYI HENRI του KALU ή ELEKWACHI και της LINDA , γεννηθέντα την 27-4-1979 στη Νιγηρία,

8. (επ) BUSHGIOKAJ (ον) ADRIAN του SOKOL και της PNENDE , γεννηθέντα την 24-9-1990 στην Αλβανία, και τους μη συλληφθέντες:1. (επ) IBESIM (ον) KENNEDY του AUSTIN και της GRACE , γεννηθέντα την 27-7-1986 στη Νιγηρία,2. (επ) YAGOUB ή YAKOUB ή YAKOUBI ή MOHAMED ή YAKOUB YACUB ή IASAD (ον) MOHAMED ή MOHAMAD ή YAKOUB ή MOHAMMAD ή YAKOUBI ή IASAD του ARABY ή ARABI ή ABBY ή ARBI και της DALIDA DALILA NANTIA NADEA MEDIA , γεννηθέντα το 1984 στη Συρία ή Τυνησία,

3. (επ) ELEKWA (ον) OKECHUKWU του JOSEPH , γεννηθέντα την 13-9-1982 στη Νιγηρία,4. (επ) UDU ISAAC CHI SOM (ον) ISAAC του UDU και της UDU , γεννηθέντα την 15-6-1992 στη Νιγηρία,5. (επ) IGBONEKWU (ον) LEONARD CHINONSO του CLETUS και της IGBONEKWU , γεννηθέντα την 23-8-1979 στη Νιγηρία,6. (επ) OKONJI (ον) EMEKE του SUNDAY και της BLESSING , γεννηθέντα την 12-12-1999 στη Νιγηρία







Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων καθώς και στη διερεύνησης της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 10-5-2021, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.