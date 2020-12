Στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» και την Άννα Ζηρδέλη μίλησα ο Θανάσης Πασσάς, ο οποίος συμμετέχει στον φετινό κύκλο του «Just the two of us». Ο γνωστός κωμικός μίλησε μεταξύ άλλων για την παλιότερη εμπειρία του, όταν εργαζόταν σε γραφείο τελετών.

«Βεβαίως και έχω δουλέψει σε γραφείο τελετών, έβαφα… Σαν όλα τα παιδιά της ηλικίας μου ήθελα να κάνω μια καλοκαιρινή δουλειά κι επειδή έπιανε το χέρι μου, ήμουν εξαιρετικός στο σχέδιο, μου είπαν “θες να βάφεις;” λέω “τι να βάφω;” και μου λέει δέρμα.

Έβαφα νεκρούς, πώς κάνεις έτσι; Την πρώτη φορά που έβαψα έναν νεκρό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρων γιατί μέχρι τότε άνοιγα απλά τρύπες, έσκαβα λάκκους», είπε ο Θανάσης Πασσάς.







