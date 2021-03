Τον διαβάζαμε χρόνια, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια τον βλέπουμε κιόλας στην τηλεόραση. Ο λόγος τον δημοσιογράφο Αλέξη Μίχα που μας κάνει την τιμή να μας παραχωρήσει μία αποκλειστική και πλούσια συνέντευξη στο tvnea.com.



Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στη δημοσιογραφία και πώς προέκυψε το τηλεοπτικό



ρεπορτάζ;

Το ήθελα από πολύ νωρίς. Απ’ τις αρχές του Λυκείου. Μετά την αποφοίτησή μου από το «Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας» και ένα κύκλο σεμιναρίων στο Λονδίνο επέστρεψα στην Ελλάδα και έψαχνα χαλαρά για δουλειά. Η αρχή έγινε στην «Αυριανή» για λίγους μήνες στο ελεύθερο ρεπορτάζ και στη συνέχεια «Traffic» και «Ώρα» του Γιώργου Τράγκα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ακολούθησε μια σύντομη τραυματική εμπειρία στην τηλεόραση – πίσω από τις κάμερες - όπου δέχθηκα μπούλινγκ και στη συνέχεια βρήκα το δρόμο που έψαχνα: Στο αξέχαστο «On – Off» της Ελευθεροτυπίας

. Ακολούθησε το ανδρικό περιοδικό «GK» της «Καθημερινής» και στη συνέχεια το περιοδικό «ΛΟΙΠΟΝ». Έτσι μπήκα στον «Πήγασο» και στη συνέχεια μεταπήδησα στο «Radar», στις «Εικόνες» και τελικά στο «TV ΕΘΝΟΣ» παράλληλα με το «TV ΖΑΠΙΝΓΚ» για ένα χρονικό διάστημα. Το αστείο ποιο είναι; Η πρώτη δουλειά που μου προτάθηκε πιτσιρικάς ήταν να κάνω πρόγραμμα στο «TV ΕΘΝΟΣ» από τον αείμνηστο Μιχάλη Παγίδα, στενό φίλο και συνεργάτη του Αντώνη Πρέκα του μακροβιότερου διευθυντή του περιοδικού. Δεν ήθελα! Τα έφερε έτσι η ζωή που αν και δεν πέτυχα τον Αντώνη Πρέκα στο «TVΕΘΝΟΣ» για μερικούς μήνες, σήμερα τόσο με τον ίδιο όσο και με την σύζυγό του και επί χρόνια διευθύντριά μου στο «ΛΟΙΠΟΝ» Έλσα Συμεωνίδου συνδεόμαστε με οικογενειακή φιλία.





Όταν λες μπούλιγνκ τι εννοείς;



Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες… Θα σου πω μόνο πως το συγκεκριμένο πρόσωπο καλούσε από την εκπομπή τον κόσμο να πάει στην Εκκλησία και να προσευχηθεί και πίσω από τις κάμερες βλασφημούσε τα Θεία με αποδέκτες τους συνεργάτες του.

Μπορείς να σκεφτείς την πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχεις κάνει και την πιο δυνατή τηλεοπτική βόμβα που έχεις αποκαλύψει όλα αυτά τα χρόνια;

Την πιο ενδιαφέρουσα δεν την έχω κάνει ακόμη. Θα είναι Φαίη Σκορδά – Γιώργος Λιάγκας κατ’ αντιπαράσταση μετά την τηλεοπτική τους επανασύνδεση. (γέλια). Είναι πολλές οι συνεντεύξεις… Ήταν πολύ γοητευτικό να κάθεσαι απέναντι από την Έλλη Στάη και να σου εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να επιστρέψει στην τηλεόραση. Όπως και ο Τζώνης Καλημέρης να σου αποκαλύπτει άγνωστο παρασκήνιο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Mega. Από την τελευταία χρονιά του «TV ΕΘΝΟΣ» θα ξεχωρίσω τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Νίκο Μουτσινά, τον Αντρέα Γεωργίου και τη Μαρία Κίτσου. Έβγαλαν όλοι ειδήσεις που συζητήθηκαν. Για τις «βόμβες» τώρα που μου λες… Υπήρχαν παλαιότερα γιατί τώρα με τοδιαδίκτυο η είδηση «καίγεται» πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να χάνεται και η πηγή. Παλαιότερα θα σε πάω. Είχα βγάλει την αποχώρηση του Γιάννη Λάτσιου από



τον Alpha και την ενημέρωση εν πλω της Ελένης Μενεγάκη καθώς ταξίδευε με τον «Καφέ» για την Κρήτη. Την αποχώρηση επίσης του Τζώνη Καλημέρη από τον ΑΝΤ1. Πιο πρόσφατα τη μεταγραφή του Γιώργου Λιάγκα στον ΣΚΑΪ. Φέτος το «διαζύγιο» της Ελεονώρας Μελέτη με τον Alpha από την πρωινή ζώνη του σταθμού και το παρασκήνιό της. Στα πιο «θεσμικά» σίγουρα ξεχωρίζω τη δήλωση του προέδρου του ΕΣΡ Αθανάσιου Κουτρομάνου για τις τηλεοπτικές άδειες τον Ιανουάριο το 2017 πριν ακυρωθεί οριστικά ο πρώτος διαγωνισμός των αδειών. Είναι και η μόνη δήλωση που έχει κάνει από τότε που ανέλαβε ο Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής. Στα σπόιλερ για να το χαλαρώσουμε και λίγο η ιστορία της Δρόσως με την Τρούμπα στις «Άγριες Μέλισσες» πέρσι στο φινάλε του «Έλα Χαμογέλα».





Ποιες είναι οι «παγίδες» ενός τέτοιου ρεπορτάζ;



Η μη διασταύρωση των πληροφοριών και η τυφλή εμπιστοσύνη σε «πηγές». Πρέπει πάντα να γίνεται cross check. Είναι καλύτερα να μην βγάλεις καθόλου μια είδηση και να την «χάσεις» εάν δεν είσαι σίγουρος γι’ αυτά που γράφεις ή αυτά που λες. Υπάρχουν βέβαια και κατηγορηματικές διαψεύσεις που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη στιγμή σκοπιμότητες και σε βάθος χρόνου γίνονται επιβεβαιώσεις.Είναι κι αυτά μέσα στο παιχνίδι…

Ήσουν ένα βασικό μέλος της ιστορίας του «ΤV ΕΘΝΟΣ». Τι αναμνήσεις έχεις; Σουλείπει;

Γλυκόπικρες αναμνήσεις. Σίγουρα είναι μεγάλο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου πορείας και οφείλω πολλά στο συγκεκριμένο έντυπο. Εξελίχθηκα, διατέλεσα, υπεύθυνος ρεπορτάζ και αρχισυντάκτης του. Πολύ καλές στιγμές αλλά και στενάχωρες στιγμές κυρίως την πρώτη φορά που έκλεισε. Όχι δεν μου λείπει. Έκλεισε ο κύκλος του και έκλεισε και ο δικός μου μέσα σ’ αυτό. Κρατάω τα καλά και προχωράμε!





Είναι πιο εύκολο να παραθέτεις ένα ρεπορτάζ γραπτά ή τηλεοπτικά;

Είναι διαφορετικό. Και μη νομίζεις και εγώ τώρα το μαθαίνω καλύτερα γιατί μπορεί να είμαι σχεδόν 20 χρόνια στο ρεπορτάζ αλλά στην τηλεόραση είμαι μόνο δύο.Πέρσι στο «Χαμογέλα» - και ευχαριστώ τη Σίσσυ Χρηστίδου για την ευκαιρία που μου έδωσε – και φέτος στο «Πρωινό». Γραπτά έχεις το περιθώριο για μεγαλύτερη ανάλυση, στην τηλεόραση πρέπει να δημιουργείς μια σύντομη αναμονή στο κοινό γι’ αυτό που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια να δίνεις την είδηση απλά και κατανοητά. Το πιο δύσκολο στην τηλεόραση γιατί μιλάμε για πραγματικό χρόνο είναι να δώσεις τσεκαρισμένη την είδηση πριν απ’ τους άλλους. Γιατί ειδικά φέτος μιλάμε για έντονο ανταγωνισμό καθώς σχεδόν όλες οι εκπομπές έχουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ.





Πώς προέκυψε η φετινή σου συνεργασία με το «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1;



Μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο του «ΕΘΝΟΥΣ» επικοινώνησε μαζί μου η αρχισυντάκτρια της εκπομπής η Χρύσα Ζορκάδη και μου ζήτησε να κάνουμε ένα ραντεβού. Ήθελα να το κάνω και λόγω της παρουσιάστριας, της Φαίη Σκορδά και φυσικά λόγω του σταθμού που είναι ο ΑΝΤ1. Είναι ισχυρό brand της πρωινής ζώνης το «Πρωινό» και δεν το λέω γιατί δουλεύω εκεί. Εκ των υστέρων λοιπόν έμαθα πως το όνομά μου είχε συζητηθεί σε μια σύσκεψη και στην πορεία ήρθε η πρόταση που ολοκληρώθηκε με μια ειλικρινή και εποικοδομητική κουβέντα που είχα με τηνexecutive producer της εκπομπής Αγλαϊα Λάτσιου. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 και φυσικά τη Φαίη Σκορδά. Με έκανε να αισθανθώ οικεία σε ένα καινούργιο για μένα επαγγελματικό περιβάλλον. Η Φαίη Σκορδά ξέρει καλά πως δουλεύεται και



πως «χτίζεται» μια καθημερινή εκπομπή. Δεν είναι διακοσμητική παρουσιάστρι γιατί υπάρχουν και αυτές. Μπαίνει στη «σκαλέτα» της εκπομπής από την αρχή μέχρι το τέλος της. Έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις, πολλά ρεπορτάζ και όταν οι συνθήκες το απαιτούν το ίδιο κάνει και τώρα. Και φυσικά έχει μοναδική αμεσότητα στην επικοινωνία της με τους τηλεθεατές.





Πώς ένιωσες όταν έμαθες για την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή;

Χαρά και ασφάλεια. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει μια μοναδική τηλεοπτική ευφυία και αυτό είναι ξεκάθαρα αντιληπτό στο μέσο τηλεθεατή. Είναι πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και γι’ αυτό έχει την άνεση να χειριστεί από βαριά πολιτικά και κοινωνικά θέματα μέχρι το lifestyle και τον σχολιασμό των reality. Είναι δε πολύ έξυπνη η τηλεοπτική επανασύνδεση με την Φαίη Σκορδά και αυτό είναι επιτυχία και του ΑΝΤ1 και των δύο παρουσιαστών. Θα σου πω γιατί κατά τη γνώμη μου ξεχωρίζει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίδυμο: Γιατί ανεξαρτήτως της προσωπικής τους σχέσης έχουν μια διαχρονική τηλεοπτική χημεία στον «αέρα» χωρίς να χρειαστεί να «πουλήσουν» την προσωπική τους ζωή. Και θα σου φέρω το πιο απλό



παράδειγμα: Δεν το έκαναν ούτε την πρώτη τους χρονιά στo Mega ως νιόπαντροι. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο στον «αέρα» και αυτό φάνηκε και τώρα με τον υποδειγματικό χειρισμό του θέματος του Ελληνικού #metoo. Για να επιστρέψω στην αρχή της ερώτησης είχα και άγχος γιατί έπρεπε εγώ να δώσω την είδηση στον «αέρα» του «Πρωινού». Και εκείνη τη μέρα έκανα τα περισσότερα σαρδάμ από κάθε άλλη φορά. (γέλια).

Κοιτάς τα νούμερα της εκπομπής; Σε επηρεάζουν;



Κάθε μέρα τα διαβάζω τέταρτο – τέταρτο. Το κάνω όμως εδώ και χρόνια για όλες τις εκπομπές λόγω του ρεπορτάζ. Όχι δεν με επηρεάζουν. Τα νούμερα είναι σημαντικό εργαλείο στην τηλεόραση και αφορούν κατά βάση το σταθμό και τους κεντρικούς παρουσιαστές.





Θα ήθελες να συνεχίσεις του χρόνου στην εκπομπή;

Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για του χρόνου. Είμαστε στην έναρξη του β’ μισού της σεζόν και δεν κάνω ούτως ή άλλως μακροπρόθεσμα σχέδια. Κοιτάω το παρόν. Και είναι δημιουργικό ευχάριστο και διδακτικό το «παρόν» στο «Πρωινό». Τι απολαμβάνεις να βλέπεις φέτος στην τηλεόραση και τι σε έχει απογοητεύσει; Τα βλέπω όλα λόγω δουλειάς. Και όσα δεν προλαβαίνω τα βλέπω αποσπασματικά στα web των σταθμών. Θα σου είμαι ειλικρινής: Τα μόνα προγράμματα που παρακολουθώ πιστά είναι οι «Άγριες Μέλισσες» και το βράδυ Γρηγόρη και «Special Report» και αυτά όχι ολόκληρα γιατί τελειώνουν πολύ αργά. Βλέπω ξένες ταινίες, μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ. Netflix, Cosmote, Nova και ERTFLIX. Δεν με απογοητεύει τίποτα γιατί τα περιμένω όλα. Δεν διανύει η τηλεόραση μια κακή χρονιά. Υπάρχουν άπειρες επιλογές για τον τηλεθεατή. Μυθοπλασία, ριάλιτι, εκπομπές, παιχνίδια. Σε όλες τις τυπολογίες προγραμμάτων υπάρχουν και καλές καικακές παραγωγές. Ανεξαρτήτως προτίμησης ποιος αμφιβάλει για παράδειγμα ότι το «Μaster Chef» είναι ένα ακριβό καλογυρισμένο ριάλιτι; Ή πως «Το καφέ της Χαράς» είναι μια κλασική πρόταση οικογενειακής κωμωδίας που φρόντισε να ανανεωθεί στο comeback της; Θα ήθελα σαν τηλεθεατής να υπερισχύει στη ποσόστωση μυθοπλασία – ριάλιτι η πρώτη κατηγορία. Υπερισχύει το δεύτερο. Όμως αυτά ανά σεζόν αλλάζουν.





Πώς σου φαίνονται τα νέα ριάλιτι «House of fame» και «Battle of the couples»;





Δεν μου αρέσει κανένα απ’ τα δύο. Απλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους που λέγεται τηλεοπτική αξιοπρέπεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το «House of Fame» είναι μια επαναφορά στην ουσία του «Fame Story» με παλιακή δομή. Το δεύτερο Live ήταν σαφώς καλύτερο από το πρώτο. Βελτιώθηκε και η επιτροπή και η Ελένη Φουρέϊρα και σαφώς υπήρξαν βελτιώσεις και στο αισθητικό κομμάτι. Το «The Battle of the Couples» είναι ένα πολύ χαμηλής αισθητικής ριάλιτι σε όλα τα επίπεδα. Από το στήσιμο της «Αρένας», την επιλογή των ζευγαριών τη «σκαλέτα» με την οποία τρέχει το πρόγραμμα. Έχει γίνει …bazaar εκπτώσεων στο μπάτζετ του και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας βλέποντας και συγκρίνοντας με τα ριάλιτι των άλλων καναλιών. Κάκιστη η επιλογή και του Παναγιώτη Βασιλάκου στη θέση του παρουσιαστή. Δεν νομίζω πως θα μακροημερεύσει αυτό το πρόγραμμα στις οθόνες μας….





Πώς κρίνεις τη νέα προσπάθεια του ΣΚΑΪ με τον Χάρη και την Αντελίνα;

Φιλότιμη. Σίγουρα έχουν τηλεοπτική χημεία μεταξύ τους όμως το «Σου Κου Family» πάσχει σε πολλά: Συνεργάτες, θεματολογία, δομή της εκπομπής και φυσικά τα μεγάλα εμπορικά κομμάτια που οδηγούν τους τηλεθεατές σε άλλα κανάλια. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση η Ναταλία Γερμανού που διανύει μια από τιςκαλύτερές της χρονιές να χάσει την πρωτιά αλλά περίμενα να είναι μικρότερη η διαφορά της τηλεθέασης των δύο εκπομπών. Με αλλαγές που όμως πρέπει να γίνουν άμεσα το «Σου Κου Family» μπορεί να σταθεί τηλεοπτικά και να αποτελέσει μια διαφορετική τηλεοπτική πρόταση. Ιωάννα Μαλέσκου, Δανάη Μπάρκα και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Κάνε μου ένα σύντομο σχόλιο για τις 3 νέες παρουσίες.

Να κάνω ένα γενικό σχόλιο για αρχή λέγοντας πως είναι καλό να δίνεται χώρος σ νέα πρόσωπα στην τηλεόραση. Η Ιωάννα Μαλέσκου μιλάει πολύ καλά Ελληνικά, έχει άνεση στην κάμερα, στην προσπάθειά της όμως να δείχνει πως γνωρίζει άριστα την σκαλέτα της εκπομπής της βγαίνει κάποιες φορές υπερβολικά στημένη στο φακό και δημιουργεί μόνη της ένα «τείχος» ανάμεσα στην ίδια και τον τηλεθεατή. Θα ήθελα να την δω πιο χαλαρή όπως ήταν για παράδειγμα ως καλεσμένη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά. Είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που έχει μέλλον. Η Δανάη Μπάρκα είναι μια ευχάριστη τηλεοπτική περσόνα αλλά βιάστηκε. Τηδεδομένη χρονική στιγμή δεν κάνει για «πρώτο βιολί» και αυτό φάνηκε πάρα πολλές φορές μέχρι στιγμής στο πρωινό του Mega με αποκορύφωμα τη συνέντευξη της Ζέτας Δούκα. Έχουν γίνει και σοβαρά σημειολογικά λάθη που θα έπρεπε η ίδια να έχει παρέμβει από την αρχή για να αποφευχθούν. Ατυχής για παράδειγμα η επιλογή του ονόματός της στον τίτλο της εκπομπής στην πρώτη της χρονιά στην τηλεόραση. Ατυχής και η εκπομπή - πάρτι γενεθλίων. Δεν το έχουν κάνει παρουσιάστριες με 20 και 25 χρόνια στην τηλεόραση Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βγάζει μια φρεσκάδα και μια ανεμελιά που όμως δεν μπορεί να είναι το σταθερό μοτίβο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής της. Εμένα προσωπικά μου άρεσε περισσότερο στο GNTM από την άλλη όμως εκεί το conceptείναι πολύ συγκεκριμένο. Από το φθινόπωρο που ξεκίνησε το «Pop Up» μέχρι και σήμερα έχει κάνει άλματα βελτίωσης. Προσπαθεί και δουλεύει πολύ και αυτό φαίνεται βδομάδα με τη βδομάδα. Έχει σίγουρα θέση στην επόμενη μέρα της ελληνικής τηλεόρασης.





Τι λέει το ρεπορτάζ σου για τη νέα σεζόν; Θα έχουμε ανατροπές; Ποια νέα project



να περιμένουμε; Πιστεύεις ότι «ψήνεται» κάποια μεταγραφή;





Θα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μετά το Πάσχα που θα κορυφωθεί στο τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι. Είναι πολλά τα κανάλια, έντονος ο ανταγωνισμός και μεγάλη μερίδα του κοινού έχει στραφεί πλέον στις πλατφόρμες και το διαδίκτυο. Το ενδιαφέρον σίγουρα στρέφεται στον Alpha που διανύει μια από τις πιο δύσκολέςτου σεζόν αλλά και στο Open το οποίο φέτος έδειξε φέτος πρόθεση αποχώρησης από τον ανταγωνισμό του prime time. Το Mega από την άλλη θα επιχειρήσει να μπει πιο δυνατά στη μάχη της τηλεθέασης από την επόμενη σεζόν… Πρόσωπα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ θα είναι η Ελεονώρα Μελέτη, η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Νίκος Κοκλώνης και φυσικά η Ελένη Μενεγάκη. Θα εμπλακούν στη μεταγραφολογία. Σε επίπεδο προγραμματισμού τα κανάλια θα επενδύσουν και πάλι στα δυνατά τους χαρτιά αλλάζοντας ελαφρά το μείγμα του προγράμματός τους με νέα πρότζεκτς. Για παράδειγμα θα έχουμε «Voice» και «Big Brother» στον ΣΚΑΪ, όπως όλα δείχνουν



«Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1, «GNTM» στο STAR.





Πιστεύεις ότι η Ελένη Μενεγάκη λείπει από την τηλεόραση; Το ένστικτο σου λέει



πως θα γυρίσει, και αν ναι, από που;





H Ελένη Μενεγάκη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Ελληνική τηλεόραση και το όνομά της είναι συνυφασμένο με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στηνμΕλλάδα. Σαφώς και λείπει από την τηλεόραση και πιστεύω πως ήδη σχεδιάζει την τηλεοπτική της επιστροφή. Όμως αυτό θα είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Έχοντας μεγάλη εμπειρία αλλά και απευθείας επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών την περίοδο που εργαζόταν σε αυτούς η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ έμπειρος μιντιακός παίκτης. Θα γυρίσει λοιπόν όταν κρίνει πως έχει ελαχιστοποιήσει το ρίσκο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας ή μέτριας απήχησης στο κοινό. Τι σημαίνει αυτό; Από το είδος της εκπομπής που θα κάνει και τη ζώνη που αυτή θα τοποθετηθεί μέχρι την επιλογή των συνεργατών της και την διαμόρφωση του ανταγωνισμού «απέναντι». Νομίζω πως έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις χωρίς να μπορούν να γίνουν διαρροές καθώς οι επαφές της είναι πάντα σε ανώτατο επίπεδο. Επίσης πιστεύω πως αν και πρώτη της επιλογή θα είναι καθημερινή εκπομπή λόγω και των πολύ δυνατών εμπορικών της δε νομίζω ότι θα ήταν αρνητική στην είσοδό της στο prime time αν διασφαλιζόταν η επιτυχία του πρότζεκτ.





Πηγή: TVNEA.COM