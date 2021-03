Άμεσες οι κινήσεις της Microsoft μετά την έγκριση που έδωσαν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για την εξαγορά της ZeniMax Media. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα δούμε ορισμένα μελλοντικά παιχνίδια της Bethesda αποκλειστικά για Windows PC και Xbox, ενώ σήμερα πρόσθεσε 20 τίτλους της εταιρείας στην εξαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Xbox Game Pass και ταυτόχρονα έγιναν διαθέσιμα και στη game streaming πλατφόρμα xCloud.

Χωρίς να καθυστερούμε, τα παιχνίδια της Bethesda που προστέθηκαν είναι τα εξής:

Dishonored Definitive EditionDishonored 2Doom 1993Doom IIDoom 3Doom 64Doom EternalThe Elder Scrolls III: MorrowindThe Elder Scrolls IV: OblivionThe Elder Scrolls V: Skryim Special EditionThe Elder Scrolls OnlineThe Evil WithinFallout 4Fallout 76Fallout: New VegasPreyRage 2 Wolfenstein: The New OrderWolfenstein: The Old Blood Wolfenstein: YoungbloodΠερισσότερα: techgear

