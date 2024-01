2024-01-25 12:00:03

Η πολυαναμενόμενη 2η σεζόν του «Squid Game» θα κυκλοφορήσει στο Netflix εντός του 2024. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα δεν ανακοίνωσε ακριβή ημερομηνία, αλλά επιβεβαίωσε σε επιστολή προς τους μετόχους ότι η 2η σεζόν της κορεάτικης δραματικής σειράς του δημιουργού Hwang Dong-hyuk θα γίνει διαθέσιμη εντός του τρέχοντος έτους.



«Κοιτάζοντας στο μέλλον, παρά τις απεργίες του 2023 που ανέβαλαν την κυκλοφορία ορισμένων τίτλων, έχουμε ένα μεγάλο, τολμηρό πρόγραμμα για το 2024. Το κοινό θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε επιτυχημένες δραματικές σειρές που επιστρέφουν, όπως τα “The Diplomat” (2η σεζόν), “Bridgerton” (3η σεζόν), “Squid Game” (2η σεζόν) και “Empress” (2η σεζόν), μη σεναριογραφημένες σειρές όπως το “Tour de France: Unchained’ (2η σεζόν), “Love is Blind” (6η σεζόν), “F1: S6” και “Full Swing” (2η σεζόν), και ολοκαίνουργιες σειρές όπως “3 Body Problem” (βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα και από τους showrunners του Game of Thrones), “Griselda” (με πρωταγωνίστρια τη Sofia Vegara, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα), “The Gentlemen” (από τον Guy Ritchie), “Eric” (με πρωταγωνιστή τον Benedict Cumberbach), “Avatar: The Last Airbender”, “Cien Años de Soledad”, από την Κολομβία, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gabriel García Márquez και Senna από τη Βραζιλία» αναφέρει η επιστολή του Netflix στους μετόχους του.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ