Με επιστολή του την περασμένη Παρασκευή, 12 ΜαρτίουΟ Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε την Παρασκευή 12 Μαρτίου, επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή, για το θέμα της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής, ζητώντας συνάντηση μαζί του, ώστε να εξεταστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχετικών έργων. Η επιστολή κοινοποιείται στην διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:«Κύριε Υπουργέ,Σε συνέχεια της από 9/9/2020 συνάντησής μας, με θέμα την υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο έως το νέο λιμάνι της Πάτρας, επανερχόμαστε ζητώντας νέα συνάντηση, στην οποία θέλουμε να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου υπογειοποίησης με τη μέθοδο cut and cover, του τμήματος από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου.Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, έγινε κατορθωτό να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ΕΡΓΟΣΕ, στις 30/10/2020 και στη συνέχεια να μελετήσουν και οι υπηρεσίες του Δήμου μας το κόστος της διαδρομής.Επιθυμούμε τη συνέχιση της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, πάνω σε ένα θέμα που, όπως αναγνωρίζετε και εσείς, θα σφραγίσει το μέλλον της πόλης μας για πολλές δεκαετίες.Η Πάτρα δεν πρέπει να τεμαχιστεί στην περιοχή της παραλιακής ζώνης. Σε αυτή πρέπει να λειτουργεί, με πυκνά δρομολόγια, το προαστιακό τρένο, για την εξυπηρέτηση των 50.000 φοιτητών και εργαζομένων της Πανεπιστημιούπολης, των χιλιάδων εργαζόμενων και ασθενών του μεγάλου Περιφερειακού Νοσοκομείου, καθώς επίσης και των δύο μεγάλων αθλητικών κέντρων, του «Τόφαλου» και του γηπέδου του Προμηθέα Πατρών. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα εξυπηρετεί καθημερινά τους χιλιάδες λουόμενους, που μετακινούνται προς τις εκεί εκτεταμένες και όμορφες παραλίες.Η δημιουργία του γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια της σιδηροδρομικής γραμμής, είναι τεράστιας αξίας, γιατί θα αναπλαστεί όλη η διαδρομή, θα αξιοποιηθεί ως πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος, γραμμικό πράσινο κτλ. Θα αποτελέσει «όαση» για τους χιλιάδες που διαμένουν, ζουν και εργάζονται σε όλη αυτή την περιοχή.Ο σχεδιασμός αυτός κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, αλλά και με το προωθούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.Στην τελευταία συνάντησή μας, είχαμε ταυτότητα απόψεων στην ανάγκη της υπογειοποίησης με τη μέθοδο cut and cover και τη δημιουργία του γραμμικού πάρκου και είχαμε συμφωνήσει να διερευνήσουμε το θέμα της χρηματοδότησής τους.Δουλεύοντας σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος μας προχώρησε σε μία επεξεργασία, στηριζόμενος σε στοιχεία που έχει και από την ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία επισυνάπτονται και καταλήγουν στο εξής.Το κόστος του υπάρχοντος σχεδιασμού, για 3 χλμ. διαδρομή από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου, στο οποίο περιλαμβάνονται 1,1 χλμ. με ορύγματα και 2 χλμ. επιφανειακή γραμμή, είναι 18 εκατ. ευρώ, με τιμές προσφοράς της εγκατεστημένης εργολαβίας.Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής σε μήκος 4,7 χλμ., από Ρίο έως ποταμό Μείλιχο, προϋπολογίζεται σε 132 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την από 2019 υποβληθείσα στην ΕΡΓΟΣΕ προκαταρκτική στατική μελέτη, τις προμετρήσεις και τον προϋπολογισμό, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες υπογειοποίησης cut and cover, έξοδοι διαφυγής, καταφύγια, στάσεις, διαβάσεις κτλ.Για το κατασκευαστικά λιγότερο δαπανηρό τμήμα των 3 χλμ., ο προϋπολογισμός κατ' αναλογία ανέρχεται σε 84 εκατ. ευρώ. Με εφαρμογή των τιμών της προσφοράς της τρέχουσας εργολαβίας και αφαιρουμένου του κόστους των 18 εκατ. ευρώ της επίγειας διέλευσης, το πρόσθετο κόστος υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής είναι της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).Ο Δήμος μας είναι πρόθυμος να έχει κάθε δυνατή συμβολή, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Θα ήταν χρήσιμο να σας παρουσιάσουμε τις δικές μας επεξεργασίες, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή ενός χρήσιμου έργου, το οποίο δικαιούται ο λαός της Πάτρας».