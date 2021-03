Ο Θανάσης Παπαθανάσης, μελος ΔΣ ΠΦΣ, στην ΕΡΤ1:Παπαθανάσης (μέλος του ΠΦΣ) στα Παραπολιτικά 90,1: Είμαστε θετικοί στο να δεχτούμε τα self test«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο»«Θετικοί είναι οι φαρμακοποιοί για τα τεστ κορονοϊού στο σπίτι, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Μπρα ντε φερ» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή, ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.Ο κ. Παπαθανασης σημείωσε πως αντικειμενικά οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να κάνουν τα συγκεκριμένα τεστ στα φαρμακεία τους και πως θα πρέπει να υπάρξουν οδηγίες για το πώς θα γίνονται τα συγκεκριμένα τεστ.Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση του κ. Λουράντου σε πρωινή εκπομπή, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε: «Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι θεωρεί ότι κάπου έχει θιγεί και για αυτό ήταν και αυτή η αντίδραση. Αυτό όμως είναι κάτι που αφορά τον κ. Λουράντο και είναι κάτι στο οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη».Αναφορικά με τα self test, διευκρίνισε: «Η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα όπλο και αυτό δηλαδή τα μαζικά τεστ στον πληθυσμό προκειμένου να προλάβουμε πρόληψη της μετάδοσης, να γίνει ιχνηλάτηση ταχεία για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια να προχωρήσουμε σε άνοιγμα της αγοράς και να επιστρέψουμε σιγά –σιγά και ως οικονομία και ως ψυχολογία στην κανονικότητα».«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο, εμείς ως φαρμακοποιοί επί της αρχής είμαστε θετικοί στο να δεχτούμε αυτά τα τεστ να τα διαθέσουμε στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ερωτηθείς αν θα θέλανε κάποια προμήθεια για τη διάθεση των τεστ, απάντησε: «Είμαστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες και ο στόχος ο δικός μας είναι να υπηρετούμε την κοινωνία δεν έχουμε πάρει χρήματα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό που κάναμε 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς σε 2,5 μήνες, δεν έχουμε δεχτεί χρήματα για τα φάρμακα υψηλού κόστους, οι συμβουλές μας, οι πιέσεις που μετράμε στα φαρμακεία όλα είναι με τη δική μας αγάπη και με την προσφορά μας προς το συνάνθρωπο θεωρώ ότι απλά να διαθέσουμε αυτά τα τεστ σε περίοδο πολέμου δεν είμαι υπέρ του να διεκδικήσουμε σαν ανταπόκριση ή σαν εκβιασμό όπως θέλετε πάρτε το, το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή».«Νομίζω ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το μεγάλο ρόλο των φαρμακείων, πρέπει να ενσκήψει και στα προβλήματα τα οποία έχουμε και εμείς θεσμικά, οικονομικής φύσεως. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή υπέρ αυτής της κουβέντας...», υπογράμμισε ο ίδιος.Για τα self test, σημείωσε: «Θα πρέπει να μπορούμε να ανοίξουμε με μια απλή πλατφόρμα, να βάλουμε το ΑΜΚΑ του ανθρώπου που θέλει να πάρει τα rapid test να τα παίρνει μια φορά, να μην τα παίρνει ένα την εβδομάδα, με μια κίνηση να μπορεί να πάρει τα 4 τεστ τα δικά του και με το ΑΜΚΑ της συζύγου του των παιδιών του να παίρνει όλα τα τεστ με μια επίσκεψη. Δεύτερον λέμε ότι αν υποθέσουμε ότι κάνουμε όλα τα τεστ αυτά και δεν μπορεί να γίνει γιατί θέλει περίπου ένα τέταρτο αναμονή γιατί υπάρχει και ανά 25 τετραγωνικά ένα άτομο, δεύτερον αν βγει ένας θετικός τι γίνεται σε υγειονομικό επίπεδο».«Άρα αντικειμενικά δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα τεστ, δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Να δώσουμε συμβουλές στον πολίτη, να εξηγήσουμε στον πολίτη πως μπορεί να το κάνει στο σπίτι του γιατί ο χρόνος είναι πολύς. Είπαμε επίσης πως θα μοιραστούν αυτά τεστ σε όλα τα φαρμακεία και ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι εμείς συνεργαζόμαστε και θέλουμε να συνεργαστούμε, ποιος όγκος τεστ θα πάει στο κάθε φαρμακείο, με ποια κριτήρια;», δήλωσε επιπρόσθετα.«Η πρόταση η δική μας είναι να γίνει ένα πλάνο συνεργασίας που να λέει λειτουργικότητα, ασφάλεια των συνάδελφων και των πολιτών και πως θα έχουμε τη σωστότερη ενημέρωση προκειμένου αυτό το εγχείρημα να πετύχει. Θέλουμε να πετύχει το εγχείρημα», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.Πηγή: parapolitika.gr