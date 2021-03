themaygeias

Σε ανακοινώσεις για χαλάρωση μέτρων αναμένεται να προχωρήσουν το απόγευμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς σε ενημέρωση για τον κορονοϊό στην οποία θα συμμετέχει και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών για τον κορονοϊό η οποία αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και να προχωρήσει σε εισηγήσεις προς την κυβέρνηση.Όπως τόνισε πάντως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η κυβέρνηση είναι σε αναμονή για τις εισηγήσεις της επιτροπής. Σημείωσε ότι θα λάβουν υπόψη από τη μια τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και από την άλλη ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη κούραση και τα μέτρα δεν τηρούνται όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες. Στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες και θα ανακοινωθούν από τον κ. Χαρδαλιά.Όλα δείχνουν ότι χαλαρώνουν τα μέτρα, ανοίγει το λιανεμπόριο με SMS -Τι προτείνουν οι ειδικοίH επιτροπή συνεδριάζει υπό τη σκιά του αρνητικού ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού που σημειώθηκε χθες, με βασικά θέματα προς συζήτηση την απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων, αλλά και κάποιο άνοιγμα του λιανεμπορίου.Η κυβέρνηση άλλωστε επιθυμεί να βρεθούν δικλείδες αποσυμπίεσης για τους πολίτες, καθώς το πολύμηνο lockdown φαίνεται να έχει κουράσει την κοινωνία. Παράλληλα, αναζητά τρόπους ώστε να μειωθεί το τεράστιο κόστος που έχει για την οικονομία κάθε εβδομάδα με τα καταστήματα κλειστά.Το στίγμα για τις αλλαγές στα μέτρα που θα εξετάσουν σήμερα οι ειδικοί έδωσαν με δηλώσεις του κυβερνητικά στελέχη.Πελώνη: Θα χαλαρώσουν μέτρα από αυτό το ΣΚΗ Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για επικείμενη χαλάρωση κάποιων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού και μάλιστα από αυτό το Σαββατοκύριακο. Ουσιαστικά προανήγγειλε απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων από αυτό το Σαββατοκύριακο, δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους και άνοιγμα του λιανεμπορίου. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, τόνισε ότι είναι προτεραιότητα, αλλά όπως φάνηκε από τα λεγόμενά της, δεν θα ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Τέλος, για τις μετακινήσεις το Πάσχα ανέφερε ότι είναι νωρίς για τη συζήτηση αυτή.«Προφανώς είμαστε σε μια έξαρση, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να γίνει διαχειρίσιμη η κούραση», είπε η κυρία Πελώνη.Και πρόσθεσε: «Θέλουμε δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους, παρά ανεξέλεγκτες σε σπίτια. Αν επιτραπούν, δεν θα επιτραπούν φαινόμενα συγχρωτισμού σε πλατείες».«Το άνοιγμα των μετακινήσεων από δήμο σε δήμο είναι ένα λογικό μέτρο», είπε επίσης η κυβερνητική εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση θέλει το μέτρο να ισχύσει «το συντομότερο δυνατόν», ενώ παρέπεμψε στην εισήγηση της επιτροπής.«Παραμένει προτεραιότητα το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των λυκείων ελεγχόμενα», υπογράμμισε η κυρία Πελώνη, αν και είπε ότι «θα δούμε αν μπορούμε να το αντέξουμε επιδημιολογικά, το λιανεμπόριο από την αρχή λειτούργησε συντεταγμένα, είναι μια ασφαλής βαλβίδα εκτόνωσης».«Για τις μετακινήσεις το Πάσχα δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Θα βοηθήσουν και οι εμβολιασμοί, αλλά αυτή η συζήτηση θα γίνει όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι νωρίς», ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.Σταμπουλίδης: Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματαΣτον σχεδιασμό για το άνοιγμα του λιανεμπορίου αναφέρθηκε σήμερα ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» τόνισε πως ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει με τον μέγιστο βαθμό αυτοπροστασίας, ενώ χαρακτήρισε μεταβατικό μήνα προς την κανονικότητα τον Απρίλιο.Κληθείς να σχολιάσει πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα αν δοθεί το «πράσινο φως», εξήγησε σχετικά με το click away ή click inside ότι «αυτά τα εργαλεία λειτούργησαν σε μία φάση στη λογική του μοντέλου της φυσαρμόνικας. Εδώ δεν πάμε ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά σε μια κατάσταση όπου οι κλάδοι οι οποίοι ανοίγουν να έχουν εκείνο το πλαίσιο μέτρων για να μπορούν να παραμείνουν ανοιχτοί καθ' όλη τη διάρκεια από εδώ και στο εξής και να βρεθεί εκείνη η σχέση μεταξύ της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και του ιού ώστε να μάθουν να συμβιώνουν και να αυτοπροστατευόμαστε με ανοιχτή την οικονομία».Διευκρίνισε ότι «πάμε για άνοιγμα με περιορισμούς, προφανώς το click away και το click inside σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».Το SMS στο 13032 θα είναι ένα από τα εργαλεία εποπτείας της αγοράςΣημείωσε ότι το SMS στο 13032 και ο χρονικός περιορισμός για την πραγματοποίηση των αγορών είναι «πολύ πιο αυστηροί περιορισμοί από το να έχουμε το click away και το click inside». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ότι «προφανώς και θα ισχύσει το 13032» και θα είναι ένα από τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς.«Οι κανόνες ήταν οριζόντιοι στην προηγούμενη φάση, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός επιχειρήσεων», απάντησε στο αν θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα, δηλαδή εμπορικά κέντρα και mall. Για τα γυμναστήρια πάντως είπε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ανοίγματος στην παρούσα φάση.Γεωργιάδης: Ανοιγμα καταστημάτων από τη Δευτέρα με 13032 και χρονικό όριοΚαι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σήμερα ότι πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι το λιανεμπόριο να ανοίξει από τη Δευτέρα, με το σύστημα που έχει σχεδιαστεί με αποστολή SMS στο 13032 και χρονικό περιορισμό στα ψώνια των πολιτών.Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι δεν επιλέγεται η μέθοδος της παράδοσης εκτός, «γιατί κάποια καταστήματα δεν μπορούν να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να δημιουργηθούν συνθήκες αθεμίτου ανταγωνισμού».Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το ΥΠΑΝΕ έχει εισηγηθεί μαζί με τα κομμωτήρια να ανοίξουν και τα ινστιτούτα αισθητικής για να μη μεταφέρεται η πελατεία στους γιατρούς, αλλά στην επιτροπή υπάρχουν επιφυλάξεις.Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα συζητηθεί το ζήτημα στην επιτροπή για να εξεταστούν όλα τα σενάρια χαλάρωσης. Ούτως ή άλλως, ανέφερε χαρακτηριστικά, η καραντίνα δεν υπάρχει στην πράξη, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο στις πλατείες δεν μπορούσες να διακρίνεις το γκαζόν. Πάντως ξεκαθάρισε ότι οι κλειστοί χώροι εστίασης είναι δύσκολο να ανοίξουν.Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα δοθεί γενναία στήριξη στα καταστήματα εστίασης για την τοποθέτηση μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα, ενώ όλα τα μέτρα στήριξης για την εστίαση θα ανακοινωθούν αύριο ή μεθαύριο Παρασκευή.Επίσης ανέφερε ότι είναι δύσκολη η απόφαση να επιτραπεί σε όσους έχουν εμβολιαστεί να μετακινηθούν προς τα χωριά τους, τη στιγμή που δεν μπορεί ο υπόλοιπος κόσμος.Η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι στο τραπέζι της επιτροπής, η οποία θα κληθεί να την εγκρίνει. Σε περίπτωση που οι λοιμωξιολόγοι κρίνουν ότι η 3ωρη παραμονή στα καταστήματα είναι επικίνδυνη, ενδεχομένως προκριθούν τα δίωρα ψώνια.Τι λένε οι ειδικοίΌλες οι προτάσεις ωστόσο θα εξεταστούν προσεκτικά από την επιτροπή η οποία θα προχωρήσει και στην πρότασή της προς την κυβέρνηση. Σήμερα πάντως αρκετοί ήταν οι ειδικοί που τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος των δραστηριοτήτων στους εξωτερικούς χώρους όχι μόνο να για να αποφευχθούν οι ενδοοικογενειακές μολύνσεις, αλλά και να για να μειωθούν τα φαινόμενα συνωστισμού σε πάρκα και παραλίες αλλά και για να βελτιωθεί η ψυχολογία των πολιτών.Σε αυτή τη λογική φαίνεται να κινείται ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να ανοίξουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους ώστε να βελτιωθεί η ψυχολογία των πολιτών και να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης.«Παίρνουμε ένα ρίσκο μήπως δουλέψει άλλο μοντέλο. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν έχουν κίνητρο να ακολουθούν κανένα μέτρο. Αν συνεχίσουμε έτσι, μπορεί να φτάσουμε στα 5.000 κρούσματα την ημέρα», δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρότεινε άνοιγμα με ένα υπολογισμένο ρίσκο για συγκεκριμένες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης πρότεινε άνοιγμα του λιανεμπορίου με ραντεβού, εστίασης και άνοιγμα σχολείων. «Να ανοίξουμε γιατί έτσι όπως πάμε δεν πάμε καλά. Για να μειώσουμε τη μετάδοση, γιατί αυτό το lockdown δεν δουλεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά της η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι «είναι πιο ασφαλές να μπούμε σε ένα κατάστημα όπως μπαίνουμε τώρα σε σούπερ μάρκετ». «Εμένα με τρομάζει αυτό που βλέπω στις πλατείες. Κόσμος μαζεμένος χωρίς μάσκες» συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως «τώρα είμαστε όλοι έξω, άρα πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους».Επίσης, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τάχθηκε σήμερα υπέρ του ανοίγματος των καταστημάτων μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Οι μεταδόσεις γίνονται μέσα στα σπίτια (πάω σε σπίτια συγγενών ή φίλων, βγάζω την μάσκα πιο εύκολα)», εξήγησε ενώ επεσήμανε πως τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με κόσμο που κόλλησαν με μεγάλες.. φούσκες.Ο ίδιος προτείνει να ξεκινήσει αρχικά το μικρό λιανεμπόριο με άνοιγμα για μια εβδομάδα των μικρών επιχειρήσεων και μετά να ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μειωθεί η μετάδοση στα σπίτια.Εκτιμά ότι η εστίαση πρέπει να ανοίξει σε εξωτερικούς χώρους και ότι τα σχολεία δεν γίνεται να τα ανοίξουν όλα μαζί. «Πρέπει πρώτα να ανοίξουν τα λύκεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.Πιο επιφυλακτικός παρουσιάστηκε ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σημειώνοντας στον ΑΝΤ1 ότι το λιανεμπόριο, εφόσον ασκηθεί με όρους που δεν θα δημιουργήσουν λαοθάλασσες στους εμπορικούς δρόμους το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσε να ανοίξει, δεδομένου και ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσει το εμπόριο.