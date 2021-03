themaygeias

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και την κόπωση του κόσμου από το lockdown θα προχωρήσει σε εισηγήσεις σχετικά με χαλάρωση μέτρων και το λιανεμπόριο.Πριν από λίγο ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος συμμετέχοντας στη συνέντευξη Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα το λιανεμπόριο και αφού νωρίτερα βρισκόταν στη συνεδρίαση της επιτροπής για τον κορονοϊό δήλωσε σχετικά:«Νομίζω ότι εφόσον επικρατήσει μια άλλη αντίληψη, που φαίνεται ότι επικρατεί, σύντομα θα μπορέσουμε να αγοράσουμε παπούτσια και είδη που μέχρι τώρα παραλαμβάνουμε από κούριερ. Το λιανεμπόριο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ουσιώδη επιβάρυνση στην επιδημιολογική κατάσταση. Δεν είναι ακίνδυνο, όμως έχει μικρότερο κίνδυνο. Το να έχουμε ανοιχτά τα μικρά μαγαζιά με ρυθμίσεις που να αποκλείουν τον συνωστισμό στους εμπορικούς δρόμους θα βοηθήσει πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις».Σαρηγιάννης: Να εφαρμόσουμε καλύτερα τα λοιπά μέτρα για να ανοίξει το λιανεμπόριοΑπό την πλευρά του ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τόνισε πως κάθε άνοιγμα που κάνουμε είτε λέγεται σχολεία, είστε εστίαση είτε εμπόριο συνεισφέρει στην πιθανότητα επαφών.Το μείγμα για την πιο ήπια διαχείριση του κινδύνου επιτρέποντας όλοι μας να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια δραστηριότητες εκπαιδευτική, κοινωνικήςτο λιανικό εμπόριο προσθέτει ένα 6% σε αυτού του είδους των επαφών όταν μπει ο πελάτης στο κατάστημα. Με το click away είναι λίγο λιγότερο 4%.Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λοιπόν με ασφάλεια και να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το +6%, θα πρέπει να γίνει με κάποιον μηχανισμό που να μειώσει το 6% των αριθμό των επαφών που κάνει αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός. Ένας μηχανισμός είναι να εφαρμόσουμε εμείς πιο αυστηρά τα μέτρα. Πχ η βόλτα στην πλατεία ή να γίνεται απολύμανση αέρα στους εσωτερικούς χώρους καταστημάτων. Το θέμα του αερισμού είναι βασικό. Οι μελέτες λένε ότι δεν φτάνει. Επομένως το να απολυμάνεις τον αέρα που θα μπει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων υπάρχει πληθώρα συσκευών. Είναι εφικτό να γίνει σε 2-3 εβδομάδεςΤα self test στη συγκυρία που είμαστε είναι ο καταλύτης αν μιλάμε για αποκλιμάκωση και όχι για συνεχή αύξηση. Η εποχικότητα έχει να κάνει με μια σειρά από δραστηριότητες. Η εποχικότητα δεν οδηγεί σε αυτού του είδους την αποκλιμάκωση. Αν το αφήσουμε ελεύθερο θα πάει σε αύξηση μέχρι το Πάσχα. Και αυτό θα είναι πολύ κακό. Να κάμψουμε την καμπύλη τώρα. Να μπει σε εφαρμογή η τηλεργασία. Είναι ακόμα ένας μηχανισμός για να υποκαταστήσουμε το +6% του λιανεμπορίου.Όλη η Ελλάδα θέλει να λειτουργήσει το λιανεμπόριο. Να εφαρμόσουμε καλύτερα τα λοιπά μέτρα. Δεν μιλώ για ατομική ευθύνη, μιλώ πχ για τους εργοδότες που δεν έχουν το προσωπικό σε τηλεργασίαΒασιλακόπουλος: Κομβική η σωστή χρήση της μάσκαςΟ καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε στον κόσμο που συγκεντρώνεται στις πλατείες, αλλά στην κινητικότητα που υπάρχει από σπίτι σε σπίτι. Ενδεικτικά ανέφερε πως 60% παραπάνω είναι ο κόσμος στις πλατείες σε σχέση με την τιμή αναφοράς. «Οταν πηγαίνω στο σπίτι του κολλητού, του ξαδέλφου, του αδελφού υπάρχει οικειότητα, άρα δε νιώθω την ανάγκη να προφυλαχτώ. Ετσι είναι πολύ πιο εύκολο να χαλαρώσω τα μέτρα προστασίας. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ανθρώπινη ανάγκη για εκτόνωση».Δεν πιστεύω ότι θα αυξηθούν 6%, αν φοράμε μάσκες υψηλής προστασίας ή διπλές μάσκες μέχρι να έρθουν οι καθαρισμοί αέρα. Χαρακτηριστικά είπε πως αν οι μάσκες δεν καλύπτουν μύτες, είναι σαν να μην τις φοράμε. «Αν φοράμε δυο μάσκες μικραίνει η πιθανότητα να είναι και οι δυο λάθος τοποθετημένες».Αναφερόμενος στο λιανεμπόριο ο κ.Βασιλακόπουλος τόνισε πως αν ανοίξει ο χαμός έγινε έξω από τα καταστήματα, όχι μέσα στα καταστήματα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μάσκες υψηλής προστασίας και οι πελάτες να έχουν είτε υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα, ώστε η πιθανότητα να κολλήσουμε μέσα το κατάστημα να μειωθεί.Τέλος για το πως θα μπορούσε να λειτουργήσει το λιανεμπόριο με click away ή ραντεβού, τόνισε «αν μπει μόνο ραντεβού υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εγώ να κλείσω 40 ραντεβού, να είμαι πλήρως νόμιμος, να είμαι έξω όλη τη μέρα. Άρα θα αυξηθεί κινητικότητα.Μικραίνει η πιθανότητα συνωστισμού με αυτά τα δυο μέτρα. Ιδιως στα μικρά καταστήματα».Η άποψή μου είναι να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 12 ΑπριλίουΔεδομένου ότι σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών, στο ερώτημα τι θα εισηγούνταν ο ίδιος ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου , ο κ. Εξαδάκτυλος, μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Realfm 97,8 απάντησε το εξής:«Αν υπάρχει αδήριτη οικονομική ανάγκη θα πρέπει το άνοιγμα του λιανεμπορίου να γίνει με πολύ αυστηρούς όρους και αποκλείοντας την περίπτωση να δούμε λαοθάλασσες στους εμπορικούς δρόμους, να το επιτρέψουμε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιτρέψουμε το άνοιγμα της τρίτης Λυκείου, και μόνο αυτής, διότι τα παιδιά αυτά δίνουν εξετάσεις. Παράλληλα, θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε ίσως στους πολίτες να πάνε στα εξοχικά τους, με την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται σε αντίστοιχου επιπέδου κινδύνου περιοχές. Τα υπόλοιπα μέτρα θα πρέπει να τηρηθούν διότι σε αντίθετη περίπτωση θα δούμε μια δυσάρεστη κατάσταση».Πώς θα πρέπει να επαναλειτουργήσει η αγοράΑναφορικά με το πώς θα πρέπει να γίνει ένα πιθανό άνοιγμα της αγοράς χωρίς να σημειωθεί κοσμοπλημμύρα, ο κ. Εξαδάκτυλος σημείωσε αρχικά ότι «εμείς λέμε τι είναι σχετικά λιγότερο επικίνδυνο, διότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιοδήποτε άνοιγμα είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχει ασφαλές άνοιγμα. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ πιέζεται παντού. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα πιεζόταν μόνο στην Αττική, αρχίζει να πιέζεται πολύ άσχημα στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία και έχουμε μπροστά μας μια περίοδο που θέλουμε να είναι καθαρή. Θέλουμε δηλαδή μετά το Πάσχα να μπούμε σε μια καθαρή περίοδο για τον τουρισμό μας. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι εκεί που υπάρχει αδήριτη ανάγκη θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυστηρά τα απολύτως απαραίτητα, κατά τη γνώμη μου μετά τις 12 Απριλίου».Όπως ανέφερε ο ίδιος, στις 12 Απριλίου θα μπορούσε να ανοίξει αρχικά το λιανεμπόριο. Υπογράμμισε δε ότι δεν μπορεί να δώσει έναν ακριβή οδικό χάρτη με ημερομηνίες καθώς η θέση της επιτροπής σχετίζεται με το τι και πότε μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε με σχετικά ασφαλή τρόπο. «Η απάντηση λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα είναι ένα ένα τα βήματα. Πρώτο βήμα, από τις 12 Απριλίου, το πλέον αναγκαίο στην αρχή και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα», είπε.Σε σχέση με το ρίσκο που υπάρχει από το άνοιγμα της Τρίτης Λυκείου να κολλήσει κάποιος μαθητής τον ιό στο σχολείο ενώ προετοιμάζεται για τις εξετάσεις, δεδομένου μάλιστα ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι μαθητές παραμένουν στο σπίτι, εξαντλώντας τις απουσίες, για να διαβάσουν, ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα διότι δεν έχουν τη φροντιστηριακή υποστήριξη που έχουν άλλα παιδιά και τα οποία χρειάζονται το ανοιχτό σχολείο για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.