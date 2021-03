themaygeias

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, όπως και την ελεύθερη μετακίνηση από δήμο σε δήμο, πιλοτικά αρχικά και ξεκινώντας από το Σαββατοκύριακο, 3-4 Απριλίου.Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου με ραντεβού και SMS στο 13032 και την πιλοτική απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων για άσκηση με αυτοκίνητο μόνο για τα Σαββατοκύριακα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συντακτών του υπουργείου Υγείας.Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των καταστημάτων του λιανεμπορίου, με την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον πενταψήφιο αριθμό 13032 και χρονικό περιορισμό 3 ωρών για τις αγορές και την επιστροφή στο σπίτι.Παράλληλα, θα τεθεί σε εφαρμογή και η μέθοδος τόσο του click away όσο και του click in shop, καθώς σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, θα ισχύει ο περιορισμός του ενός πελάτη ανά 25 τ.μ. και με μέγιστο αριθμό τους 20 πελάτες, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού με το κατάστημα προκειμένουυ να ψωνίσουν είτε εντός είτε εκτός του καταστήματος.Ωστόσο, εκτός ανοίγματος μένουν τα εμπορικά κέντρα (malls) και τα πολυκαταστήματα, για τα οποία η κατάσταση θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα.Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο, απελευθερώνονται πιλοτικά από το Σάββατο 3 Απριλίου, και μόνο για τα Σαββατοκύριακα, για άθληση με SMS και τον κωδικό 6 στο 13033 με τη χρήση αυτοκινήτου ή μηχανής και μέγιστο αριθμό 3 ατόμων ή μια οικογένεια.Το άνοιγμα των σχολείων για τις 12 Απριλίου θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα, για μερικές μόνο τάξεις και υποχρεωτικά μετά τη διεξαγωγή self test.