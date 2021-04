themaygeias

Οι ειδικοί το εισηγήθηκαν, η κυβέρνηση το αποδέχθηκε και η χαλάρωση του lockdown ακυρώθηκε πριν καν ισχύσει σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη!Ένα θρίλερ βρισκόταν σε εξέλιξη από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, 02.04.2021, με την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης των λοιμωξιολόγων με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη. Θρίλερ που τελικά ολοκληρώθηκε με αναστολή της απόφασης για μέτρα χαλάρωσης σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη!Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή εισηγήθηκε αναστολή της επανεκκίνησης του λιανεμπορίου καθώς και των μετακινήσεων από δήμο σε δήμο! Επίσης, ζήτησαν υποχρεωτικό self test στους εργασιακούς χώρους.Η εισήγηση αυτή αφορά όπως προαναφέραμε στις περιφέρειες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, για τις οποίες έκανε ειδική αναφορά ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση των 18:00, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης αφού, βράζουν!Οι πληροφορίες έλεγαν από νωρίς πως στην σύσκεψη εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αναβληθεί το άνοιγμα των καταστημάτων στις περιοχές αυτές που έχουν εμφανίσει εκθετική αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και το «άνοιγμα» των διαδημοτικών μετακινήσεων, καθώς κρίθηκε πως θα επρόκειτο για ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» με οδυνηρό αντίκτυπο στην επιδημιολογική εικόνα.Όπερ και εγένετο, με την κυβέρνηση να αποδέχεται την εισήγηση των ειδικών και το σκληρό αυτό μέτρο να δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές, ενώ θυμίζουμε πως οι διαδημοτικές μετακινήσεις είχε ανακοινωθεί πως «απελευθερώνονται» για όλη την Ελλάδα ήδη από το Σάββατο, 03.04.2021, ενώ το άνοιγμα του λιανεμπορίου ξεκινά την Δευτέρα, 05.04.2021. Παντού εκτός από αυτές τις τρεις περιοχές τελικά.Γιατί μπήκε το «μπλόκο» σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και ΚοζάνηΕδώ να σημειώσουμε πως νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.080 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, με την Αττική να καταγράφει 1.383 και την Θεσσαλονίκη 350.Η Αχαΐα από την πλευρά της κατέγραψε 141 νέες μολύνσεις, ενώ οι 94 στην Κοζάνη δείχνουν πως η κατάσταση εκτραχύνεται.Στην ενημέρωση της Παρασκευής, 02.04.2021, τα όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν ενδεικτικά.Οριακή η κατάσταση στην ΚοζάνηΠιο συγκεκριμένα, τόνισε πως η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει 738 ενεργά κρούσματα, από τα οποία το 87,91% είναι συμπτωματικά, ενώ από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης έχουν εντοπιστεί επιπλέον 1771 στενές επαφές, από τις οποίες το 40,65% είναι με συμπτώματα. Δηλαδή, υπάρχουν 1.458 ενεργά αλλά και πιθανά κρούσματα – δηλαδή άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και έχουν κλινικά συμπτώματα.Την ίδια στιγμή, όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, η κατάσταση σε διάθεση κλινών ΜΕΘ Covid στην Κοζάνη είναι οριακή. Επιπλέον, κατά το τελευταίο 10ημερο, τα ενεργά κρούσματα στο δήμο της Κοζάνης αυξήθηκαν κατά 97,56%, αύξηση που παρατηρείται ότι συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής, λόγω αυξημένης μετακίνησης μεταξύ των νομών. Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 98,13% στο δήμο Εορδαίας και κατά 92,1% στο δήμο Σερβίων, ενώ χθες σε δειγματοληπτικό έλεγχο του ΕΟΔΥ στη Σιάτιστα Κοζάνης ο δείκτης θετικότητας ήταν, όπως τόνισε, «στο εξωπραγματικό» 13,2%.Κοντά στα 7.000 τα ενεργά κρούσματα στην ΘεσσαλονίκηΌσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει αυτή τη στιγμή 3776 ενεργά κρούσματα, το 89,74% των οποίων είναι συμπτωματικά, ενώ από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης έχουν εντοπιστεί 7250 στενές επαφές, το 44,07% των οποίων είναι με συμπτώματα. Άρα, στην περιφερειακή ενότητα υπάρχουν 6971 ενεργά και εν δυνάμει πιθανά κρούσματα. Επιπρόσθετα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, τα ενεργά κρούσματα στο δήμο Θεσσαλονίκης έχουν αυξηθεί κατά 45,69% το τελευταίο 10ήμερο – αύξηση που παρατηρείται ότι συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Ενδεικτικά, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε, ότι το τελευταίο 10ήμερο τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 38,73% στο δήμο Δέλτα, 67,78% στο δήμο Θερμαϊκού, 64,36% στον δήμο Λαγκαδά, 43,95% στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου και 335% στον δήμο Χαλκηδόνας.«Καζάνι που βράζει» η ΑχαΐαΕπιπλέον, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έχει 1062 ενεργά κρούσματα, το 81,26% των οποίων είναι συμπτωματικά, ενώ από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης έχουν εντοπιστεί 2124 στενές επαφές, το 38% των οποίων είναι με συμπτώματα. Δηλαδή, στην Αχαΐα υπάρχουν 1889 ενεργά και πιθανά κρούσματα, τη στιγμή που, όπως υπογράμμισε, ο κ. Χαρδαλιάς, υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες στη διάθεση κλινών ΜΕΘ Covid. Επιπρόσθετα, από την ημέρα που η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας μπήκε στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) μέχρι σήμερα, τα ενεργά κρούσματα αντί να μειώνονται αυξάνονται, με αύξηση 46,89%, ενώ ενδεικτικά ανέφερε ότι στις 11 Ιανουαρίου η Αχαΐα είχε 113 ενεργά κρούσματα ενώ σήμερα έχει 1062.«Αν στην παραπάνω εικόνα, προσθέσουμε τα σημερινά στοιχεία και τρέχοντας τα στατιστικά μοντέλα, η κατάσταση μας ανησυχεί ιδιαίτερα», επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ στη συνέχεια απηύθυνε ισχυρότερη σύσταση και έκκληση σε αυτές τις Περιφερειακές Ενότητες, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Κοζάνη, για πιστή τήρηση των μέτρων τις επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα. «Είναι αναγκαίο είναι απαραίτητο, προκειμένου να μη δούμε το χειρότερο δυνατό σενάριο να γίνεται πραγματικότητα», υπογράμμισε.Παράλληλα σημείωσε ότι σήμερα εντοπίστηκαν 350 νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, όπου η πληρότητα σε κλίνες ΜΕΘ covid αγγίζει το 90%, ενώ οι νέες εισαγωγές ασθενών με Covid στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας για το μήνα Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 270,97%. Ακόμη, στην Αχαΐα εντοπίστηκαν σήμερα 141 νέα κρούσματα, με τις νέες εισαγωγές ασθενών covid στα νοσοκομεία της Αχαΐας για το Μάρτιο, δηλαδή από την 1η Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου να έχουν αυξηθεί κατά 164,29% . Επιπλέον, στην Κοζάνη τα νέα κρούσματα είναι 94 και ο αριθμός των ασθενών με covid που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και απλές κλίνες στο νοσοκομείο Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες, παρουσιάζει αύξηση κατά 221,43%. «Είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημιολογική εικόνα των περιοχών αυτών δεν επιτρέπει να διακινδυνεύσουμε την παραμικρή επιδημιολογική επιβάρυνση και κάνουμε έκκληση, παράκληση για αυστηρότατη εφαρμογή των μέτρων προστασίας», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.Κίνδυνος να ξανακλείσουν και όσα ανοίξουνΕνδεικτικό προθέσεων και εν γένει ανησυχίας για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, είναι και το ότι μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως “αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, τα καταστήματα θα ξανακλείσουν. Πρέπει να τηρηθούν το ραντεβού, το τρίωρο, το sms. Αν δεν τηρηθούν, θα έχουμε πρόβλημα”.Πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριοΌπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι καταναλωτές θα κάνουν τις αγορές τους με τις μεθόδους του click away και του click in a shop. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να έχουν ραντεβού, ενώ στη διάθεση τους θα έχουν τρεις ώρες για να ψωνίσουν. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Χαρδαλιά: “Επιτρέπεται από την Δευτέρα 05.04.2021 το λιανεμπόριο πλην των εμπορικών, με χρήση ειδικού κωδικού άπαξ και ως 3 ώρες συνολικά την ημέρα. Θα επιτρέπεται η πώληση θα γίνεται εκτός καταστήματος με ραντεβού, αλλά και εντός καταστήματος (1 πελάτης ανά 25 τετραγωνικά και μέγιστο όριο 20 πελάτες) πάλι με ραντεβού”.