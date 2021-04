greece-salonikia

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει το όπλο των self test υποστήριξε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Σήμερα ολοκληρώνεται η παράδοση της πρώτης παρτίδας. Θα ακολουθήσουν άλλες δυο την επόμενη εβδομάδα.Οπως είπε τα τεστ θα αρχίσουν να διατίθενται στα φαρμακεία στα μέσα της εβδομάδας και ελπίζεται ότι στα τέλη της θα υπάρχει επαρκής ποσότητα στα ράφια.Πρώτη προτεραιότητα θα έχουν οι μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και οι εκπαιδευτικοί. Θα ακολουθήσουν οι παραγωγικές ηλικίες και τέλος οι μεγαλύτερες που έχουν ήδη σε σημαντικό βαθμό εμβολιαστεί.Οι πολίτες μαζί με το self test θα παραλαμβάνουν και ένα φυλλάδιο για τη χρήση τους.Τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας θα οργανώσουν το πώς θα γίνεται η δήλωση θετικού κρούσματος σε πλατφόρμα. Η τελευταία θα λειτουργήσει την Τετάρτη. Με τη δήλωση θετικού κρούσματος θα κανονίζεται ραντεβού για rapid test το οποίο αν γίνει σε δημόσια δομή είναι δωρεάν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό τεστ θα γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση (για τα παιδιά από τους γονείς).Οι γονείς θα μπορούν να παραλάβουν τα self test για τα παιδιά τους με χρήση του ΑΜΚΑ. Το test θα πρέπει να γίνει 24-48 ώρες πριν πάνε τα παιδιά στην τάξη. Αν υπάρχει αρνητικό τεστ ο γονέας θα εκδίδει και θα υπογράφει την σχετική βεβαίωση που θα πρέπει για όλη την εβδομάδα να έχει το παιδί στο σχολείο και να την δείχνει στον απουσιολόγο.Οποιο παιδί δεν έχει βεβαίωση δεν θα μπορεί να κάνει μάθημα ούτε τηλεκπαίδευση.Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν εκτιμά ότι κάποιος θα δηλώνει ότι είναι θετικός ο Βασίλης Κοντοζαμάνης είπε ότι στόχος είναι να αυτοπεριοριστεί κάποιος που είναι θετικός και ασυμπτωματικός. Ερχεται σε επαφή με τον γιατρό του και παίρνει πληροφορίες. Το αν θα το δηλώνει επαφίεται στον ίδιο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ακόμα και αν το δηλώσει θα αυτοπεριοριστεί.