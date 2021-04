themaygeias

Μόνο με click away θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, τα καταστήματα ΙΚΕΑ (δύο σε Αθήνα, ένα στη Λάρισα και ένα Ιωάννινα), καθώς ο νέος πρόσθετος περιορισμός των έως 20 ατόμων σε ένα κατάστημα, καθιστά τη λειτουργία μεγάλων σημείων πώλησης ασύμφορη. Κανονικά θα λειτουργήσει το κατάστημα στον Πειραιά (πρόκειται για μικρό ΙΚΕΑ) καθώς και τα υπόλοιπα pickup points που έχει αναπτύξει ο όμιλος Φουρλή στην Ελλάδα.Ο μέγιστος αριθμός 20 ατόμων προβληματίζει και τη διοίκηση της αλυσίδας Jumbo, η οποία δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα λειτουργήσει τα καταστήματά της με τη μέθοδο του click in shop στην Αττική και σε άλλες περιοχές.Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα αριθμός των ατόμων που επιτρεπόταν να βρίσκονται σε ένα κατάστημα ταυτόχρονα καθοριζόταν με βάση τον γενικό κανόνα 1 άτομο ανά 25 τ.μ., κανόνας που ισχύει σήμερα και στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, στη νέα επανεκκίνηση του λιανεμπορίου αποφασίστηκε να τεθεί κι ένας επιπλέον περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο, ακόμη και αν με βάση τον παραπάνω κανόνα μπορούν να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα πολύ περισσότεροι πελάτες, θα επιτρέπονται έως 20, είτε το κατάστημα είναι 500 τ.μ. είτε 20.000 τ.μ.Ακόμη και οι αλυσίδες εκείνες που αποφάσισαν να ανοίξουν τα φυσικά τους καταστήματα την προσεχή Δευτέρα, καταστήματα πολλών τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτά των αλυσίδων ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών και των αλυσίδων DIY (do-it-yourself), επισημαίνουν ότι πρόκειται για απόφαση με σημαντικό οικονομικό κόστος. Αναζητούν δε τρόπους προκειμένου να μειώσουν σε διάρκεια την παραμονή των πελατών στο κατάστημα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.Πολλές επίσης είναι οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας που έχουν ζητήσει διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης για σειρά πρακτικών ζητημάτων όπως το τι θα ισχύει ακριβώς για καταστήματα που εκτείνονται σε πολλούς ορόφους, πώς θα τηρούν δύο παράλληλες ουρές αναμονής (μία για όσους έχουν κλείσει ραντεβού για click away και μία για όσους έχουν κλείσει ραντεβού για click in shop) κ.ά. και αναμένουν με αγωνία τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση.πηγή