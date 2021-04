themaygeias

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νικόλαος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» του OPEN TV μίλησε για το τι δείχνουν τα νεότερα στοιχεία από το μέτωπο της πανδημίας και σημείωσε πως τα πραγματικά κρούσματα κορονοϊού τις επόμενες ημέρες θα είναι 9.000. Παράλληλα προέβλεψε το πότε αναμένεται να αρχίσει η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των self test και στους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca.Σύμφωνα με τον καθηγητή, η κορύφωση του 3ου κύματος παρατείνεται σε διάρκεια εξαιτίας των συναθροίσεων που σημειώθηκαν στις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα αλλά και από το γεγονός πως «μπήκαν στον χορό» και άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Ηπειρος κ.α. «Ετσι η κορύφωση έγινε μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε πριν από 15 μέρες και σε αριθμό και σε διάρκεια», σημείωσε.Παράλληλα προέβλεψε πως θα έχουμε αυξημένα κρούσματα και τις επόμενες 10 - 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15 με 20 Απριλίου. Εξήγησε επίσης πως πλέον με τα self tests αναμένεται να δούμε κρούσματα διπλάσια και ίσως τριπλάσια από ότι τώρα. «Αν σήμερα βρήκαμε 3.000 κρούσματα κορονοϊού, τα πραγματικά κρούσματα θα είναι 9.000», σημείωσε. Ωστόσο ξεκαθάρισε πως τα περισσότερα από τα κρούσματα που θα δείξουν τα self tests θα είναι ασυμπτωματικοί επομένως δεν θα πιέσουν το ΕΣΥ. «Μας ενδιαφέρει όμως να ανακαλυφθούν αυτά τα κρούσματα γιατί μεταδίδουν υπερβολικά τον ιό και πρέπει να τεθούν σε καραντίνα» τόνισε.Όσον αφορά στους διασωληνωμένους σημείωσε πως η πρόβλεψή μας είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε τα 800 με 850 κρεβάτια. Υπογράμμισε ωστόσο ότι τον ανησυχεί η επιδημιολογική κατάσταση στην Βόρεια Ελλάδα και στην Αχαΐα. Στη συνέχεια ο κύριος Τζανάκης αναφέρθηκε στα self tests και τόνισε πως έχουν χαμηλή ευαισθησία στην αρχή της νόσησης. «Για αυτό και πρέπει να κάνουμε διαδοχικά test, εβδομαδιαία όπως είπαν στους μαθητές», υπογράμμισε. Για τα εμβόλια της AstraZeneca σημείωσε πως ο κόσμος πρέπει να αγνοήσει τη σύγχυση. «Δεν έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο σχετίζεται με τα επεισόδια θρόμβωσης», σημείωσε.Καπραβέλος: Η χειρότερη εφημερία του 2021Ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης Νίκος Καπραβέλος αναφέρθηκε στην πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού και τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων σχολιάζοντας παράλληλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού που ελήφθησαν και την αξιοπιστία των self test. Ο Νίκος Καπραβέλος, έκανε λόγο για τραγική χθεσινή εφημερία, την χειρότερη από την έναρξη του 2021. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έγιναν 100 προσελεύσεις και 50 εισαγωγές ασθενών που βρίσκονταν σε βαριά κατάσταση.«Είναι κάκιστη η τακτική που ακολουθήσαμε για την πανδημία. Το σύστημα δεν αντέχει και είναι λάθος να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε και σημείωσε πως δεν αξιοποιήθηκαν τα τεστ κορονοϊού. «Έπρεπε ήδη να είχαν μπει σε λειτουργία και να είναι υποχρεωτικά για όλους για να βγουν από το σπίτι τους. Η χώρα έχει πάρει φωτιά γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα κρούσματα», τόνισε, μεταξύ άλλων.