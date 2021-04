Μετά το δικαιολογημένο σάλο που δημιουργήθηκε με τα τεστ προς... συναρμολόγηση της εταιρείας ROCHE, σας παρουσιάζουμε τα τεστ που θα διανεμηθούν στα φαρμακεία μας στον επόμενο ανεφοδιασμό (reloading).

Καλό θα είναι ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης να είναι πιο προσεκτικός όταν υποστηρίζει ότι «σε όλο τον πλανήτη τα τεστ ειναι σε 25άδες»....

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι...

..... πρόκειται περί αστοχίας της κυβέρνησης στην πρώτη παρτίδα που θα αρχίσει να διανέμεται από αύριο στα φαρμακεία μας...

Θυμίζουμε ότι η πρώτη παρτίδα έρχεται σε μεμονωμένα κομμάτια τα οποία πρέπει να συναρμολογήσει ο φαρμακοποιός και να τα συσκευάσει σε πρόχειρη συσκευασία για να τα δώσει στους πολίτες. Σύμφωνα με τις περιεχόμενες οδηγίες του κατασκευαστή πάντως, τα τεστ αυτά δεν προορίζονταν για αυτοδιάγνωση, αλλά για εξέταση σε εργαστηριακό χώρο (in vitro)...

Συγκεκριμένα το φύλλο οδηγιών του self test από μόνο του τονίζει ότι δεν είναι self test :''Destine uniquement aux diagnostics in vitro.N' est pas destine a l' auto-test''-Μετάφραση: ''Προορίζεται για διαγνωστικά, για διαγνωση in vitro, Δεν προορίζεται για αυτοδιάγνωση''

Δείτε την φωτογραφία:







