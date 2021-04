themaygeias

Δυσκολεύει όπως δείχνουν τα μηνύματα που εκπέμπονται από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα, τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, τις οποίες οι ειδικοί είχαν εξαιρέσει από την «πρεμιέρα» του λιανεμπορίου αυτής της εβδομάδας.Κατά πληροφορίες, από τους ειδικούς έχει ζητηθεί να αιτιολογήσουν το σκεπτικό της απόφασής τους, αλλά και ταυτόχρονα να προσδιορίσουν το χρονικό ορίζοντα, κατά τον οποίο θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα σε αυτές τις περιοχές.Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι επί τάπητος στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων έχει τεθεί και το ζήτημα της απελευθέρωσης των διαδημοτικών μετακινήσεων και τις καθημερινές, θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του στο Star.Ενθαρρυντικοί οι αριθμοί των self testΣτο μέτωπο της διάθεσης των self test, καταγράφεται με ικανοποίηση η διανομή περίπου 126.000 αυτοδιαγνωστικών οικιακών τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ εκτιμάται ότι είναι εφικτός ο στόχος που είχε τεθεί για τη διανομή από τα φαρμακεία 350.000 τεμαχίων.Για το άνοιγμα των σχολείωνΣύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να συμβάλει στον αριθμό των κρουσμάτων, λόγω και της συνεπακόλουθης αύξησης της κινητικότητας, ωστόσο όπως έχει διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες, με το «όπλο» των self test μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα η πορεία της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, ενώ πρώτο πεδίο της προσοχής δεν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.πηγή